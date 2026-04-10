Как живет вдова Бориса Грачевского: тратит на сына около 100 000 и до сих пор признается мужу в любви

8 апреля сыну основателя журнала "Ералаш" Бориса Грачевского и актрисы Екатерины Белоцерковской Филиппу исполнилось шесть лет. В честь праздника Екатерина поделилась редкими семейными кадрами, где сын еще совсем маленький, а они с мужем очень счастливы.
"8.04.2020. Это лучший день! Мое самое большое чудо в жизни! Я бесконечно счастлива быть мамой лучшего сына в мире. Счастья тебе, моя частичка, здоровья, благополучия в жизни.
Я всегда буду на твоей стороне и всегда во всем поддержу. С днем рождения, любовь моя", — написала артистка в своих соцсетях.
Все эти годы мир Екатерины крутится вокруг Филиппа. Как же она живет сегодня?
Как поделили наследство Бориса Грачевского
После ухода Бориса Грачевского в январе 2021 года начался масштабный конфликт вокруг его наследства, включавшего трехкомнатную московскую квартиру, загородный дом и, в особенности, доли в киножурнале "Ералаш". На имущество заявили права четверо наследников: вдова, ее сын, а также две дочери режиссера от предыдущих браков.
Спустя год к ним присоединился новый директор "Ералаша" Аркадий Григорян, заявивший, что ушедший художественный руководитель задолжал компании 18,5 миллионов рублей.
В интервью "Пятому каналу" адвокат Евгений Бранецкий пояснил, что данный долг был погашен третьей стороной. Однако впоследствии "Ералаш" и связанный с ним продюсерский центр подали еще два иска — на общую сумму около 12,5 миллионов рублей, которая в итоге была сокращена примерно до полутора миллионов.
Екатерина Белоцерковская не располагает такими средствами. Ее финансов хватает лишь на самое необходимое.
Продать свою долю в недвижимости она также не имеет возможности. Несмотря на то, что судебные споры о наследстве завершились два года назад, имущество до сих пор не разделено.
Как объясняет адвокат Евгений Бранецкий в интервью "Пятому каналу", в каждом объекте недвижимости числится по четыре совладельца. Ситуацию осложняет наличие среди наследников несовершеннолетних, поскольку для любой сделки требуется разрешение органов опеки.
Белоцерковская отмечает, что именно она оплачивает все коммунальные расходы, в том числе за объекты, которыми не пользуется, и несет полную ответственность за имущество.
Кроме того, в комментариях "Пятому каналу" Екатерина призналась, что услуги ее адвоката до сих пор не оплачены, а содержание ребенка обходится ей, как минимум, в сто тысяч рублей ежемесячно.
Тем не менее, Белоцерковская уверена, что справится со всеми трудностями самостоятельно.
Как Екатерина Белоцерковская сделала сына центром Вселенной
После ухода Бориса Грачевского Екатерина с сыном покинула загородный дом, где они жили вместе с мужем, и перебралась в Москву. Причиной переезда стали тягостные воспоминания, связанные с этим местом
Белоцерковская признается, что ей страшно оставаться в доме, который хранит воспоминания о последних полутора годах их жизни с Борисом. Она не может заснуть в их общей кровати, где до сих пор ощущается его присутствие и знакомый запах.
"У меня в этом доме появляется ощущение, что Боря там ходит, такое жутковатое состояние. И еще я в этом доме все время ревела. Я не могу ложиться в нашу кровать в доме, потому что там спал он", - признавалась тогда Екатерина.
Еще одной немаловажной причиной новоселья маленькой семьи стала сложная логистик.Без автомобиля молодой женщине было трудно возить ребенка в поликлиники и по другим необходимым делам из отдаленной локации.
День Екатерины полностью посвящен сыну: нужно его накормить, развлечь и отвезти на занятия. Филипп – очень талантливый ребенок. Он с удовольствием ходит на английский, сольфеджио и поет в тех самых "Непоседах".
Его главная мечта — сцена, а на вопрос о будущей профессии он твердо отвечает, что хочет стать певцом. Впрочем, Филиппу подошла бы и актерская стезя.
В четыре года сын Грачевского и Белоцерковской дебютировал в кино, снявшись в ленте "Новогоднее чудо". На премьере мальчик вместе с матерью выходил на красную дорожку, а актриса признавалась, что испытывает огромную гордость за него.
Екатерина Белоцерковская с сыном Филиппом. Фото: кадр из программы "Звезды сошлись"
Многие окружающие видят в Филиппе Грачевском живую копию отца — ту же улыбку и карие глаза. Однако Екатерина уверена, что характером мальчик пошел в нее: такой же упрямый и принципиальный, в отличие от уступчивого Бориса.
Как поясняет Екатерина, Филипп также унаследовал ее привередливость в еде: для него важна и вкусная еда, и красивая сервировка, без которой он может отказаться от трапезы.
Для Екатерины Белоцерковской сын после смерти мужа стал главным смыслом жизни. Она все ему разрешает, во всем поддерживает и ради него пока не выходит на постоянную работу.
Как призналась Екатерина "Пятому каналу", мужчин уровня ее ушедшего супруга сегодня больше не существует — они "вымерли, как мамонты". А современные представители сильного пола, по ее мнению, не могут быть надежной опорой.
Почему вдова Бориса Грачевского старается не брать сына на кладбище
Екатерина до сих пор тоскует по Борису Грачевскому. При любой возможности она отправляется к месту упокоения мужа. Например, даже заболев, она нашла в себе силы приехать на кладбище 14 января, в день памяти супруга. Однако не взяла с собой сына.
Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская. Фото: Лариса Кудрявцева/ "Комсомольская правда"
"Он был там несколько раз, он знает, что там папин домик, но мне не очень понравилось потом его состояние, поэтому я решила, что пока что еще рано, что я рано это сделала, рано его привезла", — рассказывала Екатерина.
В присутствии ребенка молодая женщина старается не показывать своих слез. Хотя душа болит, а сердце плачет…
Екатерина до сих признается Борису Грачевскому в любви. Например, она посвятила ушедшему супругу трогательный пост 18 марта, в день его рождения.
"Сердце рвется на части от боли, но в то же время оно стучит от счастья. От того, что было. От нашего чудесного произведения любви!
Тем не менее, на своей странице Екатерина признается, что уже пришла в себя и старается радоваться каждому прожитому дню. Тем более у нее есть ради кого жить!