Как живет вдова Бориса Грачевского: тратит на сына около 100 000 и до сих пор признается мужу в любви

8 апреля сыну основателя журнала "Ералаш" Бориса Грачевского и актрисы Екатерины Белоцерковской Филиппу исполнилось шесть лет. В честь праздника Екатерина поделилась редкими семейными кадрами, где сын еще совсем маленький, а они с мужем очень счастливы.

"8.04.2020. Это лучший день! Мое самое большое чудо в жизни! Я бесконечно счастлива быть мамой лучшего сына в мире. Счастья тебе, моя частичка, здоровья, благополучия в жизни. Я всегда буду на твоей стороне и всегда во всем поддержу. С днем рождения, любовь моя", — написала артистка в своих соцсетях.

Все эти годы мир Екатерины крутится вокруг Филиппа. Как же она живет сегодня?

Как поделили наследство Бориса Грачевского

После ухода Бориса Грачевского в январе 2021 года начался масштабный конфликт вокруг его наследства, включавшего трехкомнатную московскую квартиру, загородный дом и, в особенности, доли в киножурнале "Ералаш". На имущество заявили права четверо наследников: вдова, ее сын, а также две дочери режиссера от предыдущих браков.

Спустя год к ним присоединился новый директор "Ералаша" Аркадий Григорян, заявивший, что ушедший художественный руководитель задолжал компании 18,5 миллионов рублей.

В интервью "Пятому каналу" адвокат Евгений Бранецкий пояснил, что данный долг был погашен третьей стороной. Однако впоследствии "Ералаш" и связанный с ним продюсерский центр подали еще два иска — на общую сумму около 12,5 миллионов рублей, которая в итоге была сокращена примерно до полутора миллионов.

Екатерина Белоцерковская не располагает такими средствами. Ее финансов хватает лишь на самое необходимое.

Продать свою долю в недвижимости она также не имеет возможности. Несмотря на то, что судебные споры о наследстве завершились два года назад, имущество до сих пор не разделено.

Как объясняет адвокат Евгений Бранецкий в интервью "Пятому каналу", в каждом объекте недвижимости числится по четыре совладельца. Ситуацию осложняет наличие среди наследников несовершеннолетних, поскольку для любой сделки требуется разрешение органов опеки.

Белоцерковская отмечает, что именно она оплачивает все коммунальные расходы, в том числе за объекты, которыми не пользуется, и несет полную ответственность за имущество.

Кроме того, в комментариях "Пятому каналу" Екатерина призналась, что услуги ее адвоката до сих пор не оплачены, а содержание ребенка обходится ей, как минимум, в сто тысяч рублей ежемесячно.

Тем не менее, Белоцерковская уверена, что справится со всеми трудностями самостоятельно.

Как Екатерина Белоцерковская сделала сына центром Вселенной

После ухода Бориса Грачевского Екатерина с сыном покинула загородный дом, где они жили вместе с мужем, и перебралась в Москву. Причиной переезда стали тягостные воспоминания, связанные с этим местом

Белоцерковская признается, что ей страшно оставаться в доме, который хранит воспоминания о последних полутора годах их жизни с Борисом. Она не может заснуть в их общей кровати, где до сих пор ощущается его присутствие и знакомый запах.

"У меня в этом доме появляется ощущение, что Боря там ходит, такое жутковатое состояние. И еще я в этом доме все время ревела. Я не могу ложиться в нашу кровать в доме, потому что там спал он", - признавалась тогда Екатерина.

Еще одной немаловажной причиной новоселья маленькой семьи стала сложная логистик.Без автомобиля молодой женщине было трудно возить ребенка в поликлиники и по другим необходимым делам из отдаленной локации.

День Екатерины полностью посвящен сыну: нужно его накормить, развлечь и отвезти на занятия. Филипп – очень талантливый ребенок. Он с удовольствием ходит на английский, сольфеджио и поет в тех самых "Непоседах".

Его главная мечта — сцена, а на вопрос о будущей профессии он твердо отвечает, что хочет стать певцом. Впрочем, Филиппу подошла бы и актерская стезя.

В четыре года сын Грачевского и Белоцерковской дебютировал в кино, снявшись в ленте "Новогоднее чудо". На премьере мальчик вместе с матерью выходил на красную дорожку, а актриса признавалась, что испытывает огромную гордость за него.