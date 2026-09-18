Как живет вдова Александра Абдулова: занималась астрологией, нашла новую любовь

Вдова актера Александра Абдулова Юлия Мешина впервые за длительное время появилась на светском мероприятии — вечеринке в честь дня рождения Ларисы Долиной.
Вдова Александра Абдулова на дне рождении Ларисы Долиной
Последнее время Юлия практически не бывает на публике. Поэтому ее появление на личном празднике Ларисы Александровны привлекло внимание поклонников.
На вечеринке Юлия сделала совместное фото с именинницей. Кадр мгновенно распространился по соцсетям и собрал массу комментариев от поклонников Абдулова. Публика в один голос отмечала, что вдова артиста словно не постарела за все эти годы.
На вечеринке к Долиной присоединились и другие звезды шоу-бизнеса. Так, среди гостей были замечены Игорь Крутой, Леонид Агутин, Николай Басков, Александр Панайотов, Алла Довлатова и Ирина Апексимова.
Как Юлия Мешина живет сегодня
Напомним, что после смерти Александра Абдулова от рака четвертой стадии в январе 2008 года Юлия почти перестала появляться на светских мероприятиях, посвящая все свое время дочери Евгении. Сегодня девушке уже 19 лет, она учится на режиссерском факультете во ВГИКЕ.
Первые несколько лет Юлия тяжело переживала смерть мужа. Потом для нее временным спасением стала астрология.
Юлия Мешина и Лариса Долина. Фото: соцсети
Через пять лет после кончины Александра она решила учиться по этому направлению.
По словам Юлии, когда мужа не стало, она не знала, как жить дальше. Она пошла на прием к астрологу, который посоветовал ей найти учителя.
«Вскоре, по воле случая, я познакомилась с Павлом Павловичем Глобой. Стала заниматься в его институте. Не знаю, станет ли астрология моей профессией, но главное – что она помогла мне выжить», - признавалась жена артиста.
Астрология так и не стала профессией Юлии Абдуловой. Вдова актера работает юристом в крупной медицинской компании, а все свободное время посвящает дочери.
По одним слухам, замуж она не вышла. Живет вдвоем с дочерью в московской квартире, оставленной им Александром Абдуловым. Периодически мать и дочь бывают на его любимой даче во Внуково.
По другим, недавно в жизни Юлии Мешиной произошли перемены в личной сфере. Как сообщало пресса, примерно год назад она познакомила близких друзей со своим новым спутником — бизнесменом Александром, которому уже более 60 лет.
Влюбленные живут вместе под одной крышей, хотя официально пока не оформили свои отношения. Любопытно, что на руке Юлии заметили кольцо, очень похожее на обручальное.