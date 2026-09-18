Как живет вдова Александра Абдулова: занималась астрологией, нашла новую любовь

Вдова актера Александра Абдулова Юлия Мешина впервые за длительное время появилась на светском мероприятии — вечеринке в честь дня рождения Ларисы Долиной.

Вдова Александра Абдулова на дне рождении Ларисы Долиной

Последнее время Юлия практически не бывает на публике. Поэтому ее появление на личном празднике Ларисы Александровны привлекло внимание поклонников.

На вечеринке Юлия сделала совместное фото с именинницей. Кадр мгновенно распространился по соцсетям и собрал массу комментариев от поклонников Абдулова. Публика в один голос отмечала, что вдова артиста словно не постарела за все эти годы.

На вечеринке к Долиной присоединились и другие звезды шоу-бизнеса. Так, среди гостей были замечены Игорь Крутой, Леонид Агутин, Николай Басков, Александр Панайотов, Алла Довлатова и Ирина Апексимова.

Как Юлия Мешина живет сегодня

Напомним, что после смерти Александра Абдулова от рака четвертой стадии в январе 2008 года Юлия почти перестала появляться на светских мероприятиях, посвящая все свое время дочери Евгении. Сегодня девушке уже 19 лет, она учится на режиссерском факультете во ВГИКЕ.

Первые несколько лет Юлия тяжело переживала смерть мужа. Потом для нее временным спасением стала астрология.