Как живет сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров: учился в Англии, исповедует ислам, и в каких отношениях он с Никитой Пресняковым

Кристина Орбакайте в компании мужа и дочери продолжает путешествие по Европе: после Португалии и Греции семья добралась до Монако.

Там круг их близких расширился — к ним присоединился редко попадающий в объективы прессы 28-летний внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров. На опубликованном видео он сидит на заднем сиденье автомобиля рядом со своей сестрой Клавдией.

«Семья разрастается с каждым годом», - написала Кристина Орбакайте.

Кроме того, поклонникам показалось, что в комментарии Кристина намекнула на скорую встречу со старшим сыном — Никитой Пресняковым. Сейчас артист отдыхает в Испании вместе с отцом, братьями и Натальей Подольской.

Но о Никите в прессе пишут часто, в отличие от его брата. Предлагаем исправить эту оплошность, вспомнив историю Дени и рассказав, чем он занимается сегодня.

Дени Байсаров. Детство и борьба родителей за него

Дени Байсаров появился на свет в 1998 году. Его мать — певица Кристина Орбакайте, которая в тот период была на пике своей популярности, а отец — успешный предприниматель Руслан Байсаров.

Родители Дени проживали в гражданском браке, и оба уже воспитывали старших детей. Так, у Орбакайте рос сын Никита от предыдущих отношений с Владимиром Пресняковым-младшим, а у Байсарова - дочь Камилла, рожденная от фотомодели Татьяны Ковтуновой.

Общий ребенок пары воспитывался и обучался в соответствии со статусом родителей. Он ходил в престижную школу «Президент» на Рублевке и не знал никаких переживаний, пока родители не стали делить его.

В период разрыва между Русланом Байсаровым и Кристиной Орбакайте разгорелся спор о месте жительства сына. Байсаров опасался, что новая связь певицы с живущим в США бизнесменом Михаилом Земцовым может привести к тому, что она однажды заберет Дени из России. И он не хотел допустить этого.

Пойти на компромисс пара смогла только через несколько лет: мальчик получил право самостоятельно выбирать, у какого из родителей официально будет проживать. Тогда Дени практически выбрал отца.

Дени Байсаров и его учеба в Кадетском корпусе

В 16 лет, успешно окончив школу с отличием, он поступил в Центаройский кадетский корпус в Чечне — на родине своего отца. Только после завершения обучения в корпусе Байсаров уехал в Англию за высшим образованием, после чего вернулся в Россию. Известно, что молодой человек исповедует ислам.

Военным Дени не стал. Он человек творческий и увлекается живописью.

У Байсарова были личные проекты в области арт-терапии и обучения рисованию, а в 2020-х годах он основал компанию по организации мероприятий.

В 2024 году эта компания помогла Третьяковской галерее принять участие в регате «Парад парусов» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Тогда благодаря креативу Дени яхты вышли в море под парусами с изображениями работ мастеров русского авангарда — от Казимира Малевича до Василия Кандинского.