Как живет сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров: учился в Англии, исповедует ислам, и в каких отношениях он с Никитой Пресняковым

Кристина Орбакайте в компании мужа и дочери продолжает путешествие по Европе: после Португалии и Греции семья добралась до Монако.
Там круг их близких расширился — к ним присоединился редко попадающий в объективы прессы 28-летний внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров. На опубликованном видео он сидит на заднем сиденье автомобиля рядом со своей сестрой Клавдией.
«Семья разрастается с каждым годом», - написала Кристина Орбакайте.
Кроме того, поклонникам показалось, что в комментарии Кристина намекнула на скорую встречу со старшим сыном — Никитой Пресняковым. Сейчас артист отдыхает в Испании вместе с отцом, братьями и Натальей Подольской.
Но о Никите в прессе пишут часто, в отличие от его брата. Предлагаем исправить эту оплошность, вспомнив историю Дени и рассказав, чем он занимается сегодня.
Дени Байсаров. Детство и борьба родителей за него
Дени Байсаров появился на свет в 1998 году. Его мать — певица Кристина Орбакайте, которая в тот период была на пике своей популярности, а отец — успешный предприниматель Руслан Байсаров.
Родители Дени проживали в гражданском браке, и оба уже воспитывали старших детей. Так, у Орбакайте рос сын Никита от предыдущих отношений с Владимиром Пресняковым-младшим, а у Байсарова - дочь Камилла, рожденная от фотомодели Татьяны Ковтуновой.
Общий ребенок пары воспитывался и обучался в соответствии со статусом родителей. Он ходил в престижную школу «Президент» на Рублевке и не знал никаких переживаний, пока родители не стали делить его.
В период разрыва между Русланом Байсаровым и Кристиной Орбакайте разгорелся спор о месте жительства сына. Байсаров опасался, что новая связь певицы с живущим в США бизнесменом Михаилом Земцовым может привести к тому, что она однажды заберет Дени из России. И он не хотел допустить этого.
Пойти на компромисс пара смогла только через несколько лет: мальчик получил право самостоятельно выбирать, у какого из родителей официально будет проживать. Тогда Дени практически выбрал отца.
Дени Байсаров и его учеба в Кадетском корпусе
В 16 лет, успешно окончив школу с отличием, он поступил в Центаройский кадетский корпус в Чечне — на родине своего отца. Только после завершения обучения в корпусе Байсаров уехал в Англию за высшим образованием, после чего вернулся в Россию. Известно, что молодой человек исповедует ислам.
Военным Дени не стал. Он человек творческий и увлекается живописью.
У Байсарова были личные проекты в области арт-терапии и обучения рисованию, а в 2020-х годах он основал компанию по организации мероприятий.
В 2024 году эта компания помогла Третьяковской галерее принять участие в регате «Парад парусов» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Тогда благодаря креативу Дени яхты вышли в море под парусами с изображениями работ мастеров русского авангарда — от Казимира Малевича до Василия Кандинского.
Дени Байсаров с сестрой Клавдией. Фото: соцсети
Дени Байсаров. Личная жизнь
Дени Байсаров тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз: вокруг него ходило множество слухов о возможных романах, но ни одно из них не получило реальных подтверждений. А с 2022 года появления молодого человека в социальных сетях стали крайне редкими.
Однако Байсаров не оставлял без внимания слухи о том, что он вместе со всей семьей по материнской линии покинул Россию.
В ответ на такие предположения он опубликовал, например, видео своей прогулки по Москве, опровергающее слухи о выезде. К тому же Дени неоднократно замечали в Москве за нарушением ПДД. Telegram-канал SHOT сообщал, что у него есть несколько штрафов за превышение скорости.
При этом одни слухи быстро получали опровержения, другие же активно распространялись в медиа.
Так, инсайдеры утверждали, что отношения между Дени Байсаровым и его старшим братом Никитой Пресняковым стали напряженными из-за того, что Никита упорно пытался убедить Дени покинуть страну. Даже писали, что в 2025 году Кристина Орбакайте опубликовала в соцсетях поздравление Дени с днем рождения, но затем удалила этот пост.
Но, похоже, сейчас в звездной семье воцарилась идиллия.
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