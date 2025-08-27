Как живет сейчас Валерий Леонтьев: неудачная пластика, проблемы с ногами и тихое семейное счастье
Валерий Леонтьев на фестивале "Новая волна". Фото: Андрей Титов / Global Look Press
О чем Валерий Яковлевич рассказал журналистам в Казани на фестивале "Новая волна". Что не так со здоровьем певца? Кто его поддерживает на протяжении многих лет.
Валерий Леонтьев стал одним из гостей музыкального фестиваля "Новая волна" в Казани. "Одинокий бродяга любви Казанова", живущий сейчас преимущественно в США, приехал по приглашению Игоря Крутого. Кстати, Леонтьев приезжал в Москву и на 75-летие композитора и своего друга.
Обычно Валерий Яковлевич неохотно общается с журналистами, но в Казани сделал для них исключение.
Так, в разговоре с представителями СМИ артист подчеркнул свою любовь к экспериментам, будь то образы, музыка, костюмы, новые впечатления или города.
"Я люблю менять жанры, города… Но не меняю родину. Друзей. Свое отношение к публике: она должна получить меня всего. Целиком. Всю мою энергию и всю любовь", — заявил певец в интервью mk.ru.
Вероятно, Валерий Яковлевич очень соскучился по сцене.
В марте 2024 года Валерий Леонтьев объявил о прекращении своей сценической карьеры, ссылаясь на свой возраст. А с начала 2022 года практически перестал появляться на публичных мероприятиях.
"Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году — на свое 70-летие — шоу в Москве, в Кремле, в Питере, в 'Октябрьском', и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез", — говорил тогда артист.
Валерий Леонтьев на фестивале "Новая волна". Фото: Андрей Титов / Global Look Press
Проблемы Леонтьева со здоровьем
В последние годы у певца Валерия Леонтьева наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Продюсер Алина Красная раскрыла СМИ, что после ряда пластических операций у артиста не закрывались глаза.
По ее словам, несколько лет назад Леонтьев вновь обратился к пластическим хирургам в США, чтобы устранить эту проблему. Но операция не принесла желаемого результата.
Затем пришлось сделать операцию на коленях. По словам продюсера, проблемы с ногами у Валерия Яковлевича появились еще в начале двухтысячных. Тогда во время выступления он повредил сначала мениск на одной ноге, а вскоре и на второй.
"Поскольку во время своих шоу Леонтьев много танцует, выступать стало сложнее. Понадобилась операция и длительная реабилитация, которую Леонтьев тоже провел в Штатах, в своем доме в Майами", — цитирует продюсера издание "Комсомольская правда".
Сейчас певца поддерживает самый близкий человек — жена Людмила Исакович, с которой он вместе с 1972 года. Но официально они оформили свои отношения только в 1998 году.
Первая встреча Валерия Леонтьева и Людмилы Исакович произошла в Воркуте, однако она была настолько кратковременной, что оставила лишь приятные общие воспоминания.
Вторая встреча артистов состоялась в аэропорту Сыктывкара, когда Валерий вместе с ансамблем Сыктывкарской филармонии возвращался после обучения во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства.
В то время Леонтьев не расставался с большим розовым тазом, который брал с собой на гастроли. Тогда в регионах не всегда была возможность помыться. Людмила Исакович, находившаяся в группе встречающих музыкантов, долго с недоумением смотрела на молодого человека с его необычным спутником. Но затем узнала в нем своего старого знакомого.
Между ними завязалась дружба. И Людмила уговорила Валерия присоединиться к ее ансамблю "Эхо". Вскоре их профессиональное сотрудничество переросло в романтические отношения.
Однажды Людмила приняла решение переехать в Америку. Возможно, чтобы доказать свою самостоятельность. Пара приобрела дом в Майами, где Людмила Исакович стала проводить большую часть времени. Поначалу она занималась уходом за шерстью собак, а затем открыла собственный салон красоты для животных.
В Москве у Леонтьева также осталась трехуровневая квартира с необычным интерьером. Вся мебель в ней выполнена в леопардовом принте, а стены и элементы декора оформлены в африканском стиле.
Возможно, теперь артист станет наведываться в родной край гораздо чаще. И не исключено, что возобновит гастроли. В Москве у артиста осталось немало поклонников, которые восхищаются его талантом, харизмой и умением держать зал.
