Как живет сейчас Валерий Леонтьев: неудачная пластика, проблемы с ногами и тихое семейное счастье

Валерий Леонтьев стал одним из гостей музыкального фестиваля "Новая волна" в Казани. "Одинокий бродяга любви Казанова", живущий сейчас преимущественно в США, приехал по приглашению Игоря Крутого. Кстати, Леонтьев приезжал в Москву и на 75-летие композитора и своего друга.

Валерий Леонтьев: "Я не меняю родину"

Обычно Валерий Яковлевич неохотно общается с журналистами, но в Казани сделал для них исключение.

Так, в разговоре с представителями СМИ артист подчеркнул свою любовь к экспериментам, будь то образы, музыка, костюмы, новые впечатления или города.

"Я люблю менять жанры, города… Но не меняю родину. Друзей. Свое отношение к публике: она должна получить меня всего. Целиком. Всю мою энергию и всю любовь", — заявил певец в интервью mk.ru.

Вероятно, Валерий Яковлевич очень соскучился по сцене.

В марте 2024 года Валерий Леонтьев объявил о прекращении своей сценической карьеры, ссылаясь на свой возраст. А с начала 2022 года практически перестал появляться на публичных мероприятиях.