Как живет сейчас Петр Чернышев: воспитывает дочь, не думает о личной жизни

17лет назад актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев зарегистрировали брак в Москве. А через месяц, в октябре 2008 года, супруги обвенчались и сыграли свадьбу в Крыму. В октябре 2018 года у Петра и Насти родилась дочь Мила. В этом году Чернышев отвел Милу в первый класс. Мама девочки не дожила до первой школьной линейки дочери. Анастасия Заворотнюк умерла год назад в возрасте 53 лет.
Живут дружно
54-летний Петр Чернышев работает фигуристом в ледовых шоу, ставит номера фигуристам как хореограф. Свободное время посвящает воспитанию дочери. Мила пошла в первый класс частной подмосковной гимназии, в октябре 2025 года девочке исполнится 7 лет. С воспитанием дочери работающему отцу помогают няня и теща. Живут в загородном доме втроем - Петр, Мила, Валентина Борисовна (мама Анастасии Заворотнюк). Говорят, что этот свой загородный особняк площадью 900 кв. м в подмосковном поселке Крекшино актриса завещала маме и младшей дочери.
Дом в Крекшине, где живет семья Анастасии. Фото: Руслан Вороной/Экспресс газета
Рассказывают, что у Петра нет никакого желания заводить новые отношения - он весь в работе и заботах о дочери. Каждую неделю бывает на Троекуровском кладбище, где навещает могилу жены. Мила Чернышева очень похожа внешне на отца и так же увлечена фигурным катанием - занимается ради удовольствия. Петр Чернышев в дочери души не чает:
"Хочется, чтобы девушка росла многосторонне развивающейся - и музыкой, и танцами, и литературой. У нас есть на кого равняться, замечательный пример - наша мамочка Настенька. Мы об этом всегда помним..."
У Заворотнюк есть двое взрослых детей от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым: 29-летняя Анна (живет с мужем-бизнесменом в ОАЭ), 24-летний Майкл (живет с девушкой в Москве). Старших детей актриса обеспечила собственными квартирами в столице. Анна часто бывает в России - навещает бабушку с сестренкой. В этом году Анна родила сына Марселя, поэтому посвятила себя заботам о ребенке. Старшая дочь часто вспоминает маму:
"Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной…"
Анна Заворотнюк недавно сама стала мамой - родила сына Марселя. Фото: личная страница Анны Заворотнюк в социальной сети
Главная опора
Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая 2024 года - через 5 лет после того, как у нее диагностировали глиобластому - агрессивную опухоль головного мозга. Актриса умерла в столичной частной клинике, где находилась последний год - уже не вставала из-за осложнений неизлечимой болезни. Анастасия с помощью мужа смогла прожить пять лет после постановки диагноза, получая современное лечение и нужный уход. До болезни эта пара жила в любви и согласии.
Петр Чернышев с дочерью Милой. Фото: кадр из видео
Анастасия Заворотнюк быстро поняла, что Петр будет ее главной опорой в жизни:
"У меня это не первый брак, но пойти под венец решилась впервые. До встречи с Петей такой мысли у меня ни разу не возникало. И устроить свадьбу, надеть белое платье тоже захотелось впервые. Подвенечное платье даже снимать не хочется, так бы и носила вечно! И все потому, что в Пете, в нашей любви я уверена на сто процентов. И даже больше. Он - тот самый единственный мужчина, которого ждешь всю жизнь и с которым хочется «жить счастливо и умереть в один день".
Мама и дочь Анастасии Заворотнюк. Все женщины в этой семье - красавицы. Фото: личная страница Анны Заворотнюк в социальной сети
На момент знакомства Чернышеву и Заворотнюк было по 36 лет. Петр был уже холост, Анастасия разведена и вымотана романом с одолевающим ее ревностью актером Сергеем Жигуновым. Вихрь чувств закрутил Петра и Анастасию. Отношения развивались так стремительно, что поженилась пара меньше чем через год знакомства.
Петр часто придумывал сюрпризы для любимой женщины и подготовил особенное предложение руки и сердца. В конце лета 2008 года Чернышев прилетел на Сардинию, где проводила отпуск Заворотнюк с детьми. Они купались, гуляли, а вечером Петр повел Анастасию на берег и предложил еще раз искупаться в море - она не захотела. Тогда он нырнул и подбежал к любимой с подарком. Заворотнюк потом часто пересказывала тот момент:
"Петя протянул мне ладонь со словами: "Смотри, что нашел, пока плавал". Разжимает руку, а там кольцо с большим бриллиантом. Петя переживал: "Ты скажи: да или нет". Я прошептала: "Да, я так счастлива." А утром он улетел, так как заранее взял билет, опасаясь, что отвечу ему отказом…"
Милу Чернышеву в первый класс проводила старшая сестра Анна. Фото: личная страница Анны Заворотнюк в социальной сети
В сентябре 2008-го они расписались в загсе, а через месяц у Чернышева и Заворотнюк было венчание в Крыму - в храме Воскресения Христова в Форосе. На венчании рядом были родители жениха и невесты, дети Анастасии, близкие друзья. Чернышев вспоминал день венчания так:
"Я безумно люблю Настю. Когда у храма увидел ее, тогда меня переполнило чувство радости, свободы. Как будто после долгой болезни я вышел на природу и сделал первый глоток воздуха полной грудью, заново ощутив саму жизнь!"