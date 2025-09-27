Как живет сейчас Петр Чернышев: воспитывает дочь, не думает о личной жизни

17лет назад актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев зарегистрировали брак в Москве. А через месяц, в октябре 2008 года, супруги обвенчались и сыграли свадьбу в Крыму. В октябре 2018 года у Петра и Насти родилась дочь Мила. В этом году Чернышев отвел Милу в первый класс. Мама девочки не дожила до первой школьной линейки дочери. Анастасия Заворотнюк умерла год назад в возрасте 53 лет.

Живут дружно

54-летний Петр Чернышев работает фигуристом в ледовых шоу, ставит номера фигуристам как хореограф. Свободное время посвящает воспитанию дочери. Мила пошла в первый класс частной подмосковной гимназии, в октябре 2025 года девочке исполнится 7 лет. С воспитанием дочери работающему отцу помогают няня и теща. Живут в загородном доме втроем - Петр, Мила, Валентина Борисовна (мама Анастасии Заворотнюк). Говорят, что этот свой загородный особняк площадью 900 кв. м в подмосковном поселке Крекшино актриса завещала маме и младшей дочери.