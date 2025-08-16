Как живет сейчас Паулина Андреева: одинокие танцы у бассейна и отдых во Франции

21 марта Паулина Андреева сообщила в соцсети, что их браку с Федором Бондарчуком пришел конец.
"Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться, - написала тогда актриса. - Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история".
По сути, актриса лишь подтвердила то, что в околокиношной тусовке и так знали: в последние месяцы Бондарчук всюду появлялся один, кольца не носил.
А ведь как красиво все начиналось: свадьба в интерьерах Юсуповского дворца в Петербурге в 2019-м, рождение сына Ивана в 2021-м, дико успешные совместные сериальные проекты.
Кто-то вымолил прощение. Но это не точно
И тут пошла писать губерния: и про разлучниц, и про разлучников, и про фиктивность брака, и про чуть ли не скорую свадьбу Андреевой с другим мужчиной. Федору записали в любовницы актрису Софью Синицыну, которая снималась с ним в одном сериале.
На бой с хайпожорами, желтой телеграм-прессой и нелепыми вбросами вышло... государство. Отечественный суд по щелчку пальцев людей не разводит. Слишком уж это ответственное дело - брак. Мало ли что там у молодых вспыхнуло? Эмоции по закону надобно утихомирить. Месяцок подумать. И только потом разводиться, причем через суд, так как есть ребенок.
Именно потому, что ни в апреле, ни в мае никаких подтверждений об официальном расторжении брака Паулины Андреевой и Федора Бондарчука не было, поползли другие слухи - и про то, что он "вымолил прощение", и, наоборот, что это она его «вымолила», и про «передумала из-за сына». В базах мировых судов дела с их фамилиями не обнаружено. В общем, до сих пор никто не знает наверняка - развелись они все же или нет.
Одинокие танцы у бассейна
На этом фоне каждая фоточка в соцсетях рождает целые волны домыслов и кривотолков. Сейчас Федор Бондарчук снимает сериал по Стругацким («Трудно быть богом»). Во время работы в Иране, где нашлись необходимые пейзажи, режиссер вместе со съемочной группой попал под ракетную атаку Израиля. Пришлось экстренно эвакуироваться через Азербайджан по дипломатической линии.
Съемки продолжились в Москве, а Паулина Андреева в это время рванула в Европу. Актриса выложила фото из Франции, где прогуливается вдоль исторического здания с ветхими дверьми. На артистке легкая юбка миди, укороченный топ и бандана. Правая рука чуть приподнята, да так, что обручального кольца разглядеть нельзя. Несмотря на то что снимок преследует цель создать впечатление непостановочного, снимали звезду явно вблизи - и с высоты примерно ее собственного - немалого, надо сказать, роста. Четырехлетний сын Ваня едва ли мог это сделать.
На другом фото актриса позирует, почесывая ухо и созерцая картины французского художника Ива Кляйна. Был опубликован еще и короткий видеоролик, на котором счастливая и вроде бы беззаботная Паулина в туфлях, длинной юбке, джинсовой рубашке и с клатчем в руке пританцовывает возле бассейна.
А был ли официальный брак?
Мозаику всех этих новостей трактовать можно как угодно.
Сценарий 1: Паулина все же оформила развод и набирается сил на солнечных курортах Лазурки. Впереди - новая жизнь! И половина совместно нажитого.
Сценарий 2: Паулина все же не оформила развод - общий язык с Федором найден, гнев сменила милость и понимание мелких человеческих недостатков. Впереди - новая жизнь!
Сценарий 3: Пара и вовсе не оформляла брак официально (свидетельство никто до сих пор не видел, а гулянка в юсуповских интерьерах может быть хорошо срежиссированной гражданской церемонией), поэтому и разводиться не пришлось. Мартовский пост стал публичной констатацией того, что давно произошло (как было с расходом Федора со Светланой Бондарчук во время появления Андреевой в их жизни), и поэтому переживать нечего. Все уже позади. Старые посты стерты, включая тот, от 21 марта. Новая жизнь уже не впереди, она уже здесь и сейчас!
"Телепрограмма" продолжает внимательно следить за развитием событий - и первым делом сообщит читателям об изменениях в отношениях пары Федора и Паулины, как только разузнает правдивые подробности.
