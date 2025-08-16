Как живет сейчас Паулина Андреева: одинокие танцы у бассейна и отдых во Франции

А ведь как красиво все начиналось: свадьба в интерьерах Юсуповского дворца в Петербурге в 2019-м, рождение сына Ивана в 2021-м, дико успешные совместные сериальные проекты.

Кто-то вымолил прощение. Но это не точно

И тут пошла писать губерния: и про разлучниц, и про разлучников, и про фиктивность брака, и про чуть ли не скорую свадьбу Андреевой с другим мужчиной. Федору записали в любовницы актрису Софью Синицыну, которая снималась с ним в одном сериале.

На бой с хайпожорами, желтой телеграм-прессой и нелепыми вбросами вышло... государство. Отечественный суд по щелчку пальцев людей не разводит. Слишком уж это ответственное дело - брак. Мало ли что там у молодых вспыхнуло? Эмоции по закону надобно утихомирить. Месяцок подумать. И только потом разводиться, причем через суд, так как есть ребенок.

Именно потому, что ни в апреле, ни в мае никаких подтверждений об официальном расторжении брака Паулины Андреевой и Федора Бондарчука не было, поползли другие слухи - и про то, что он "вымолил прощение", и, наоборот, что это она его «вымолила», и про «передумала из-за сына». В базах мировых судов дела с их фамилиями не обнаружено. В общем, до сих пор никто не знает наверняка - развелись они все же или нет.

Одинокие танцы у бассейна