Как живет сейчас Анна Заворотнюк: "Мир перевернулся на 180 градусов"

Понянчить внука Марселя от старшей дочери, который появился за два месяца до кончины бабушки, ей было не суждено.
Анна безумно скучает по маме, на которую она так похожа. Но собственное материнство делает ее счастливой. В обзоре «Телепрограммы» самые свежие события из жизни молодой матери.
«Год без тебя»
Время не лечит, но летит стремительно - вот уже и годины позади... Фото: соцсети
29 мая в семье Заворотнюк отметили скорбную годовщину со дня смерти Анастасии.
На Троекуровское кладбище в Москве, где похоронена актриса, приехали ее близкие: вдовец, фигурист Петр Чернышев, 81-летняя мать актрисы Валентина Борисовна Заворотнюк и дети актрисы от второго брака: 29-летняя Анна и 24-летний Майкл, а также шестилетняя дочь Мила Чернышева, рожденная в третьем браке.
В храме святителя Николая семья молилась в ходе панихиды за упокой души Анастасии. Пришла друг семьи - олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
Анна Заворотнюк позиционирует себя блогером. Так что фото с поминок можно было потом найти в ее соцсетях - на нем видно, что мероприятие проходило в очень камерном формате.
«Год без тебя», - подписала снимок Анна.
«Услышать бы твой смех...»
Юная Аня с мамой Настей. Фото: соцсети
Еще одно теплое воспоминание об ушедшей маме. На снимке из домашнего архива молодая и стройная Анастасия позирует в обнимку с маленькой школьницей Аней, которая, очевидно, находится не в духе и капризничает.
- Так хочется многое тебе рассказать, познакомить тебя с твоим внуком, услышать твой голос, смех, ты несла столько радости и дарила столько тепла, - призналась маме заочно Заворотнюк-младшая. - Мне всегда будет тебя не хватать.
Подписчики отметили, что Анастасия на этом снимке дико похожа на нынешнюю Анну с темными волосами.
«Жизнь перевернулась на 180 градусов»
Забота о сыне отвлекает молодую женщину от грустных размышлений. Фото: соцсети
Прошлое тянет назад, но жизнь продолжается - и все нынешние хлопоты Анны связаны, конечно, с сыном Марселем (от бизнесмена Тимура Исмаилова), ради рождения которого она специально прилетела из любимого Дубая.
Парень родился с русским свидетельством о рождении - и молодая мама то и дело радует публику снимками с внуком Анастасии Заворотнюк. То они гуляют у загородного дома, то она держит малыша на руках и улыбается - точь-в-точь как мама, то поздравляет Марселя с очередным прожитым месяцем жизни и влюбленно смотрит на него.
- Для меня открылся невероятный спектр новых чувств, которых я никогда раньше не испытывала, - признается Анна. - Любовь, от которой разрывается сердце, нежность, от которой распирает все изнутри, и осознание того, что теперь все на своем месте.
Я уже не представляю, как может быть иначе и как мы жили до этого. Я будто бы поняла сразу всех родителей и всех детей.
И весь мой мир перевернулся на 180 градусов! Сейчас все вокруг резко наполнилось большим смыслом. Спасибо, что ты выбрал именно нас, мы тебя безумно любим и всегда будем рядом!
«Так грустно становится»
Как дочери любой звезды, Анне приходится сталкиваться с хейтом. Одни критикуют девушку за частые фото мамы - мол, ловит хайп, набирает подписчиков на имени всенародно любимой Заворотнюк, а самой-то показать нечего.
Другие не могут пройти мимо внешности блогера. И хотя наделенная мамиными генами Анна молниеносно пришла в идеальную форму после родов, злые языки всегда найдут, к чему придраться.
Так, под одним из свежих постов аудитория обсуждает пухлые губы Заворотнюк-младшей, которые назвали «страшненькими».
- Заметила, что 99% [негативных комментариев] - от женщин, и так грустно становится от этого. Кто как не женщины должны понимать друг друга и поддерживать, знать, насколько обидно получать такие комментарии насчет своей внешности, - пожаловалась Анна. –
На самом деле жаль их - мне кажется, в глубине души они очень несчастны, если занимаются подобным. Наверняка им очень хочется поменять свою жизнь к лучшему, но, скорее всего, они не имеют такой возможности.
Делайте то, что делает именно вас счастливыми, и ни на кого не обращайте внимания, вы прекрасны!