Как живет сейчас Анна Заворотнюк: "Мир перевернулся на 180 градусов"

Прошлое тянет назад, но жизнь продолжается - и все нынешние хлопоты Анны связаны, конечно, с сыном Марселем (от бизнесмена Тимура Исмаилова), ради рождения которого она специально прилетела из любимого Дубая.

Парень родился с русским свидетельством о рождении - и молодая мама то и дело радует публику снимками с внуком Анастасии Заворотнюк. То они гуляют у загородного дома, то она держит малыша на руках и улыбается - точь-в-точь как мама, то поздравляет Марселя с очередным прожитым месяцем жизни и влюбленно смотрит на него.

- Для меня открылся невероятный спектр новых чувств, которых я никогда раньше не испытывала, - признается Анна. - Любовь, от которой разрывается сердце, нежность, от которой распирает все изнутри, и осознание того, что теперь все на своем месте.

Я уже не представляю, как может быть иначе и как мы жили до этого. Я будто бы поняла сразу всех родителей и всех детей.

И весь мой мир перевернулся на 180 градусов! Сейчас все вокруг резко наполнилось большим смыслом. Спасибо, что ты выбрал именно нас, мы тебя безумно любим и всегда будем рядом!

«Так грустно становится»

Как дочери любой звезды, Анне приходится сталкиваться с хейтом. Одни критикуют девушку за частые фото мамы - мол, ловит хайп, набирает подписчиков на имени всенародно любимой Заворотнюк, а самой-то показать нечего.

Другие не могут пройти мимо внешности блогера. И хотя наделенная мамиными генами Анна молниеносно пришла в идеальную форму после родов, злые языки всегда найдут, к чему придраться.

Так, под одним из свежих постов аудитория обсуждает пухлые губы Заворотнюк-младшей, которые назвали «страшненькими».

- Заметила, что 99% [негативных комментариев] - от женщин, и так грустно становится от этого. Кто как не женщины должны понимать друг друга и поддерживать, знать, насколько обидно получать такие комментарии насчет своей внешности, - пожаловалась Анна. –

На самом деле жаль их - мне кажется, в глубине души они очень несчастны, если занимаются подобным. Наверняка им очень хочется поменять свою жизнь к лучшему, но, скорее всего, они не имеют такой возможности.

Делайте то, что делает именно вас счастливыми, и ни на кого не обращайте внимания, вы прекрасны!