Как живет Рита Дакота сейчас: продала недвижимость на сотни миллионов рублей, столкнулась с запретом выступать в России

Уроженка Беларуси, певица Рита Дакота спешно распродает свою московскую недвижимость. Первой ушла квартира в престижном жилом комплексе "Сердце столицы" на Шелепихинской набережной, площадью 45,7 квадратных метра, оценочная стоимость которой составила 32 миллиона рублей.

Что удалось продать Рите Дакоте

Вторым объектом стало офисное помещение в ЖК "Савеловский Сити" площадью 40,4 квадратных метра, стоимостью около 12 миллионов рублей.

Однако на этом распродажа недвижимости Ритой не ограничилась. Она продолжила оформлять сделки по продаже еще двух квартир в том же "Савеловском Сити".

Площадь проданных объектов — 29,9 и 89,8 квадратных метра, а общая сумма от этих сделок составила 64 миллиона рублей. Именно в этом жилом комплексе, на 31-м этаже, певица проживала до своего отъезда из России.

Помимо квартир, Рита также выставила на продажу компактное жилье в комплексе "Павелецкая Сити". Эта квартира площадью 39,5 квадратных метров продалась всего через два месяца после покупки. При этом ее рыночная стоимость составляла около 25 миллионов рублей.

Кроме того, певица избавилась от автомобиля BMW X6 XDRIVE40D 2020 года выпуска, оцененного в 8 миллионов рублей. По всей видимости, Рита решила распрощаться практически со всем своим имуществом в Москве.

Последнее время дела у певицы вообще идут из рук вон плохо.

Почему Рита Дакота хотела вернуться в Москву

Так, в 2023 году артистка вышла замуж за клипмейкера Федора Белогая. Она неоднократно признавалась, что счастлива во втором браке, называла мужа идеальным партнером.