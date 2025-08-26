Как живет Рита Дакота сейчас: продала недвижимость на сотни миллионов рублей, столкнулась с запретом выступать в России

Уроженка Беларуси, певица Рита Дакота спешно распродает свою московскую недвижимость. Первой ушла квартира в престижном жилом комплексе "Сердце столицы" на Шелепихинской набережной, площадью 45,7 квадратных метра, оценочная стоимость которой составила 32 миллиона рублей.
Что удалось продать Рите Дакоте
Вторым объектом стало офисное помещение в ЖК "Савеловский Сити" площадью 40,4 квадратных метра, стоимостью около 12 миллионов рублей.
Однако на этом распродажа недвижимости Ритой не ограничилась. Она продолжила оформлять сделки по продаже еще двух квартир в том же "Савеловском Сити".
Площадь проданных объектов — 29,9 и 89,8 квадратных метра, а общая сумма от этих сделок составила 64 миллиона рублей. Именно в этом жилом комплексе, на 31-м этаже, певица проживала до своего отъезда из России.
Помимо квартир, Рита также выставила на продажу компактное жилье в комплексе "Павелецкая Сити". Эта квартира площадью 39,5 квадратных метров продалась всего через два месяца после покупки. При этом ее рыночная стоимость составляла около 25 миллионов рублей.
Кроме того, певица избавилась от автомобиля BMW X6 XDRIVE40D 2020 года выпуска, оцененного в 8 миллионов рублей. По всей видимости, Рита решила распрощаться практически со всем своим имуществом в Москве.
Последнее время дела у певицы вообще идут из рук вон плохо.
Почему Рита Дакота хотела вернуться в Москву
Так, в 2023 году артистка вышла замуж за клипмейкера Федора Белогая. Она неоднократно признавалась, что счастлива во втором браке, называла мужа идеальным партнером.
Рита Дакота с мужем Федором. Фото: Global Look Press
Чтобы быть рядом с Ритой, режиссер оставил жизнь за границей и уехал в Россию. Но в нашей стране карьера не сложилась. И вскоре пара приняла решение переехать в США. Этому также способствовала и мировая повестка.
Сейчас Рита находится в Лос-Анджелесе вместе с мужем и дочерью Мией, рожденной в браке с Владом Соколовским. Кроме того, певица часто проводит зимние месяцы на Бали.
Несколько месяцев назад артистка призналась, что иногда ей хочется вернуться на родину. По словам Риты Дакоты, жизнь за границей сопряжена с трудностями. И периодически ей хочется все бросить и вернуться в Москву, где ей когда-то сопутствовал успех. Порой на глазах Риты выступают слезы.
Но тогда она заявляла, что уехала из России во имя определенной миссии. И осознание этого помогает ей переживать трудности.
Рита Дакота. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Как Рите Дакоте запретили выступать в России
Однако в конце июля выяснилось, что ситуация куда более прозаичная.
Артистка откровенно призналась, что больше не может давать концерты в России. Последние два года она воздерживалась от выступлений в нашей стране. А недавно сообщила, что ей официально запретили выходить на сцену. Говорят, что Рита вошла в неофициальный черный список артистов, кому не полагается концертировать в Российской Федерации.
Она поделилась, что считает ситуацию финалом своей карьеры в стране, ставшей ей когда-то родной, и пока не может смириться с этим.
"Это разбило мне сердце. Я потеряла самое важное для творческого человека: свою миссию, цель, смысл жизни, возможность быть рядом с людьми, служить им и продолжать благотворительные проекты. Я не знаю, как мне это пережить, чтобы не сойти с ума от боли", — написала она в социальных сетях.
Кроме того, певица призналась, что долгое время молчала о ситуации, опасаясь негативной реакции и осуждения. Однако, получив поддержку от подписчиков, почувствовала облегчение.
В настоящее время Рита Дакота живет между США и Индонезией. Она продолжает работу над англоязычным альбомом и готовит концертную программу для международных выступлений. В январе она выступила с концертом на Бали.
