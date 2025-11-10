Как живет Михаил Ефремов сегодня: отказался от солидного наследства и алкоголя, снимается в кино

Как Михаил Ефремов отдал свою часть наследства

Начав жизнь заново, Михаил Олегович сознательно сторонился публичности, сосредоточившись на здоровье и домашних делах. Те, кто с ним общается, уверяют, что это уже совершенно другой человек.

После освобождения актер первым делом побывал на Новодевичье кладбище, на могиле своего отца Олега Ефремова. Артист оставил у памятника букет роз.

За время отбывания наказания Михаила Олеговича ушел из жизни его дядя — пианист Александр Покровский. После его смерти актер унаследовал две столичные квартиры: просторную на Тверской и часть трехкомнатной на Олимпийском проспекте.

Судьба распорядилась так, что в последние годы жизни пожилых Покровских их опорой стали ученица Александра и ее муж. Когда Покровские ушли из жизни, эти люди объявили, что покойные обещали им оставить квартиру. Однако никаких письменных свидетельств этому не нашлось.

Тогда Михаил Олегович принял решение, удивившее многих: он отказался от споров и официально подарил им свою долю недвижимости, самостоятельно оплатив все нотариальные услуги и пошлины. Для него это был вопрос благодарности и морального долга перед теми, кто проявил заботу о его дяде и тете.

Возвращение в профессию и отказ от алкоголя

Новой творческой площадкой для Михаила Ефремова после долгого перерыва стал театр "Мастерская 12" под руководством Никиты Михалкова. Именно Михалков откликнулся на просьбу актера о помощи.

Из мест заключения Ефремов обратился к режиссеру с письмом, в котором признался, что раскаялся в случившемся, переосмыслил многие вещи и готов доказать свои слова творчеством.

На вопрос о совместных планах Никита Сергеевич ответил, что Ефремов сейчас проходит период реабилитации и они договорились о сотрудничестве. Михалков надеется на его успешное возвращение в актерскую среду, так как считает, что тот не утратил своего таланта.

Михаил Ефремов сыграет в постановке по мотивам фильма "Без свидетелей" — произведения, где центральными темами являются искупление и прощение. Такой выбор выглядит глубоко символичным.

Так же, как писали СМИ, в конце августа Михаил Ефремов приступил к съемкам в кино. Проект снимается в Москве и Белоруссии. Гонорар артиста составил 13 миллионов рублей, часть из которых (3,5–4 млн) он уже получил в качестве аванса.

Никаких проблем с поведением актера на площадке, очевидно, больше нет.

Как рассказывал сотрудник винного магазина в Плотниковом переулке News.ru, Михаил Ефремов с тех пор, как вышел из колонии, перестал посещать алкомаркеты. Продавец уточнил, что актер никогда и не был клиентом их заведения, предпочитая более дорогой магазин на Пречистенке.

Там представлены элитные иностранные вина со средней стоимостью бутылки 20–30 тысяч рублей.

Что известно о личной жизни Михаила Ефремова

А вот с личной жизнью Михаила Ефремова не все понятно. Пару месяцев назад СМИ писали, что он развелся со своей женой — звукорежиссером Софьей Кругликовой. Однако никто из супругов официально не подтвердил эту информацию.

По другим данным, актер сошелся с актрисой Дарьей Белоусовой, которая настойчиво добивалась его еще во время их совместной работы в театре "Современник".