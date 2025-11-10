Как живет Михаил Ефремов сегодня: отказался от солидного наследства и алкоголя, снимается в кино

10 ноября исполняется 62 года известному актеру Михаилу Ефремову. Это первый день рождения, который Михаил Олегович будет встречать после освобождения. Как он живет сегодня?
Жизнь Михаила Ефремова в колонии
8 июня 2020 года жизнь Михаила Ефремова разделилась на до и после. В состоянии алкогольного опьянения он выехал на встречную полосу на Смоленской площади. И в итоге врезался в мимо проезжавший фургон.
Жизнь водителя фургона Сергея Захарова оборвалась в больнице. Поначалу Михаил Олегович признал свою вину, но затем по совету адвоката Эльмана Пашаева поменял свои показания. Однако это решение только усугубило его отчаянное положение.
Суд был жестким, а приговор — суровым. 8 сентября актер услышал, что осужден на семь с половиной лет лишения свободы. Первое время артист получал сотни писем от родных, друзей и поклонников и занимался тем, что отвечал на них.
Ну а потом в белгородской колонии Михаил Олегович освоил профессию швеи и стал работать в цеху.
"Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке", — шутил про себя актер.
Кроме того, Ефремов много читал и писал сценарии. Михаил Олегович пользовался непререкаемым авторитетом среди заключенных и руководства колонии. Там его называли дядей Мишей.
Благодаря хорошему поведению уже весной 2025 года, отбыв часть наказания, Ефремов получил условно-досрочное освобождение.
Как Михаил Ефремов отдал свою часть наследства
Начав жизнь заново, Михаил Олегович сознательно сторонился публичности, сосредоточившись на здоровье и домашних делах. Те, кто с ним общается, уверяют, что это уже совершенно другой человек.
После освобождения актер первым делом побывал на Новодевичье кладбище, на могиле своего отца Олега Ефремова. Артист оставил у памятника букет роз.
За время отбывания наказания Михаила Олеговича ушел из жизни его дядя — пианист Александр Покровский. После его смерти актер унаследовал две столичные квартиры: просторную на Тверской и часть трехкомнатной на Олимпийском проспекте.
Судьба распорядилась так, что в последние годы жизни пожилых Покровских их опорой стали ученица Александра и ее муж. Когда Покровские ушли из жизни, эти люди объявили, что покойные обещали им оставить квартиру. Однако никаких письменных свидетельств этому не нашлось.
Тогда Михаил Олегович принял решение, удивившее многих: он отказался от споров и официально подарил им свою долю недвижимости, самостоятельно оплатив все нотариальные услуги и пошлины. Для него это был вопрос благодарности и морального долга перед теми, кто проявил заботу о его дяде и тете.
Возвращение в профессию и отказ от алкоголя
Новой творческой площадкой для Михаила Ефремова после долгого перерыва стал театр "Мастерская 12" под руководством Никиты Михалкова. Именно Михалков откликнулся на просьбу актера о помощи.
Из мест заключения Ефремов обратился к режиссеру с письмом, в котором признался, что раскаялся в случившемся, переосмыслил многие вещи и готов доказать свои слова творчеством.
На вопрос о совместных планах Никита Сергеевич ответил, что Ефремов сейчас проходит период реабилитации и они договорились о сотрудничестве. Михалков надеется на его успешное возвращение в актерскую среду, так как считает, что тот не утратил своего таланта.
Михаил Ефремов сыграет в постановке по мотивам фильма "Без свидетелей" — произведения, где центральными темами являются искупление и прощение. Такой выбор выглядит глубоко символичным.
Так же, как писали СМИ, в конце августа Михаил Ефремов приступил к съемкам в кино. Проект снимается в Москве и Белоруссии. Гонорар артиста составил 13 миллионов рублей, часть из которых (3,5–4 млн) он уже получил в качестве аванса.
Никаких проблем с поведением актера на площадке, очевидно, больше нет.
Как рассказывал сотрудник винного магазина в Плотниковом переулке News.ru, Михаил Ефремов с тех пор, как вышел из колонии, перестал посещать алкомаркеты. Продавец уточнил, что актер никогда и не был клиентом их заведения, предпочитая более дорогой магазин на Пречистенке.
Там представлены элитные иностранные вина со средней стоимостью бутылки 20–30 тысяч рублей.
Что известно о личной жизни Михаила Ефремова
А вот с личной жизнью Михаила Ефремова не все понятно. Пару месяцев назад СМИ писали, что он развелся со своей женой — звукорежиссером Софьей Кругликовой. Однако никто из супругов официально не подтвердил эту информацию.
По другим данным, актер сошелся с актрисой Дарьей Белоусовой, которая настойчиво добивалась его еще во время их совместной работы в театре "Современник".
В прессе также сообщали, что для пары организовали свидание в специальном помещении, где есть все необходимое: кухня, душ, телевизор и спальное место. Это произошло за несколько месяцев до его освобождения.
Ходили слухи, что Белоусова поставила Ефремову ультиматум: или она, или жена. Правда, о том, какой он выбор сделал, история умалчивает.
Выйдя на свободу, Михаил Ефремов заново открывает для себя привычную жизнь, о чем рассказал его сын, актер Никита Ефремов.
Среди первых впечатлений отца — огромное количество китайских авто и Юра Борисов в роли Александра Сергеевича Пушкина. На данный момент, по словам сына, главный приоритет для Ефремова-старшего — собственное здоровье.
Как вы думаете, обретет Михаил Ефремов былую популярность? Делитесь в комментариях!