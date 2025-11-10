Как живет Михаил Ефремов сегодня: отказался от солидного наследства и алкоголя, снимается в кино

Михаил Ефремов. Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press

Как протекала жизнь актера в колонии. Куда он первым делом отправился после освобождения. Что известно о личной жизни артиста. Чему больше всего удивился Михаил Ефремов.

10 ноября исполняется 62 года известному актеру Михаилу Ефремову. Это первый день рождения, который Михаил Олегович будет встречать после освобождения. Как он живет сегодня?

Жизнь Михаила Ефремова в колонии

8 июня 2020 года жизнь Михаила Ефремова разделилась на до и после. В состоянии алкогольного опьянения он выехал на встречную полосу на Смоленской площади. И в итоге врезался в мимо проезжавший фургон.

Жизнь водителя фургона Сергея Захарова оборвалась в больнице. Поначалу Михаил Олегович признал свою вину, но затем по совету адвоката Эльмана Пашаева поменял свои показания. Однако это решение только усугубило его отчаянное положение.

Суд был жестким, а приговор — суровым. 8 сентября актер услышал, что осужден на семь с половиной лет лишения свободы. Первое время артист получал сотни писем от родных, друзей и поклонников и занимался тем, что отвечал на них.

Ну а потом в белгородской колонии Михаил Олегович освоил профессию швеи и стал работать в цеху.

"Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке", — шутил про себя актер.

Кроме того, Ефремов много читал и писал сценарии. Михаил Олегович пользовался непререкаемым авторитетом среди заключенных и руководства колонии. Там его называли дядей Мишей.

Благодаря хорошему поведению уже весной 2025 года, отбыв часть наказания, Ефремов получил условно-досрочное освобождение.

Михаил Ефремов. Фото: Global Look Press

Как Михаил Ефремов отдал свою часть наследства

Начав жизнь заново, Михаил Олегович сознательно сторонился публичности, сосредоточившись на здоровье и домашних делах. Те, кто с ним общается, уверяют, что это уже совершенно другой человек.

После освобождения актер первым делом побывал на Новодевичье кладбище, на могиле своего отца Олега Ефремова. Артист оставил у памятника букет роз.

За время отбывания наказания Михаила Олеговича ушел из жизни его дядя — пианист Александр Покровский. После его смерти актер унаследовал две столичные квартиры: просторную на Тверской и часть трехкомнатной на Олимпийском проспекте.

Судьба распорядилась так, что в последние годы жизни пожилых Покровских их опорой стали ученица Александра и ее муж. Когда Покровские ушли из жизни, эти люди объявили, что покойные обещали им оставить квартиру. Однако никаких письменных свидетельств этому не нашлось.

Тогда Михаил Олегович принял решение, удивившее многих: он отказался от споров и официально подарил им свою долю недвижимости, самостоятельно оплатив все нотариальные услуги и пошлины. Для него это был вопрос благодарности и морального долга перед теми, кто проявил заботу о его дяде и тете.

Возвращение в профессию и отказ от алкоголя

Новой творческой площадкой для Михаила Ефремова после долгого перерыва стал театр "Мастерская 12" под руководством Никиты Михалкова. Именно Михалков откликнулся на просьбу актера о помощи.

Из мест заключения Ефремов обратился к режиссеру с письмом, в котором признался, что раскаялся в случившемся, переосмыслил многие вещи и готов доказать свои слова творчеством.

На вопрос о совместных планах Никита Сергеевич ответил, что Ефремов сейчас проходит период реабилитации и они договорились о сотрудничестве. Михалков надеется на его успешное возвращение в актерскую среду, так как считает, что тот не утратил своего таланта.

Михаил Ефремов сыграет в постановке по мотивам фильма "Без свидетелей" — произведения, где центральными темами являются искупление и прощение. Такой выбор выглядит глубоко символичным.

Так же, как писали СМИ, в конце августа Михаил Ефремов приступил к съемкам в кино. Проект снимается в Москве и Белоруссии. Гонорар артиста составил 13 миллионов рублей, часть из которых (3,5–4 млн) он уже получил в качестве аванса.

Никаких проблем с поведением актера на площадке, очевидно, больше нет.

Как рассказывал сотрудник винного магазина в Плотниковом переулке News.ru, Михаил Ефремов с тех пор, как вышел из колонии, перестал посещать алкомаркеты. Продавец уточнил, что актер никогда и не был клиентом их заведения, предпочитая более дорогой магазин на Пречистенке.

Там представлены элитные иностранные вина со средней стоимостью бутылки 20–30 тысяч рублей.

Что известно о личной жизни Михаила Ефремова

А вот с личной жизнью Михаила Ефремова не все понятно. Пару месяцев назад СМИ писали, что он развелся со своей женой — звукорежиссером Софьей Кругликовой. Однако никто из супругов официально не подтвердил эту информацию.

По другим данным, актер сошелся с актрисой Дарьей Белоусовой, которая настойчиво добивалась его еще во время их совместной работы в театре "Современник".

Михаил Ефремов. Фото: Global Look Press

В прессе также сообщали, что для пары организовали свидание в специальном помещении, где есть все необходимое: кухня, душ, телевизор и спальное место. Это произошло за несколько месяцев до его освобождения.

Ходили слухи, что Белоусова поставила Ефремову ультиматум: или она, или жена. Правда, о том, какой он выбор сделал, история умалчивает.

Выйдя на свободу, Михаил Ефремов заново открывает для себя привычную жизнь, о чем рассказал его сын, актер Никита Ефремов.

Среди первых впечатлений отца — огромное количество китайских авто и Юра Борисов в роли Александра Сергеевича Пушкина. На данный момент, по словам сына, главный приоритет для Ефремова-старшего — собственное здоровье.

Как вы думаете, обретет Михаил Ефремов былую популярность? Делитесь в комментариях!

