Как живет Мария Голубкина сегодня: редко видится с детьми, не красится и спит по 14 часов

Актриса Мария Голубкина в ироничной манере опровергла высказывание Олега Меньшикова о неэффективности подготовки артистов в театральных вузах. Недавно Олег Евгеньевич заявил, что только единицы выпускников находят работу по специальности, остальные вынуждены отказаться от мечты.
Как Мария Голубкина высмеяла Юлию Пересильд
В своем блоге Голубкина заявила, что нужно готовить больше артистов. В качестве примера она привела Юлию Пересильд, которая благодаря своему таланту смогла полететь в космос, обойдя космонавтов, готовившихся к полету годами. Об этом она, конечно, сказала с сарказмом.
«В космос-то кто полетел? Артисты. Человек в театральном институте учился и полетел в космос. Многие готовились 10 лет, а в космос так и не полетели, а вот закончил театральный институт, и уже будущий космонавт. Главное - вера в предлагаемые обстоятельства. Можно и врачом стать, и хирургом», - подколола Мария Юлию.
Некоторые в соцсетях поддержали Марию в комментариях. Однако нашлись и те, кто посоветовал Голубкиной заняться своей жизнью. Кстати, как она живет сегодня?
Паломничество в Серафимо-Дивеевский монастырь
Прошло почти полтора года с момента ухода народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной, звезды фильма «Гусарская баллада» - мамы Марии. Актриса скончалась 22 марта 2025 года в возрасте 86 лет после продолжительной борьбы с редким заболеванием крови.
Все это время ее дочь старалась избегать публичных выступлений. Однако в феврале она неожиданно обратилась к поклонникам, рассказав, как изменилась ее жизнь после утраты матери.
Актриса нарушила свой запрет на комментарии совершенно неожиданно — во время паломничества в Серафимо-Дивеевский монастырь. Именно оттуда Мария написала обращение к поклонникам.
«Объелась с удовольствием. Здесь предлагают только спать и есть», — шутливо призналась она, восторженно рассказывая о монастырской трапезе: манной каше, домашнем твороге, сметане и рыбе.
Мария Голубкина. Фото: Global Look Press
Продала дом
Кроме того, Мария Голубкина, наконец, смогла продать дом в Химках, который приобрела еще в браке с Николаем Фоменко. Ранее актриса неоднократно пыталась продать трехэтажное строение площадью 400 кв. м на участке в 24 сотки, но все попытки заканчивались провалом.
«Слава Богу, дом продан», — сказала артистка с облегчением.
Теперь, расставшись с местом семейной жизни, Голубкина планирует сосредоточиться на городском жилье, включая квартиру, наследуемую от матери.
Лариса Ивановна до своей смерти урегулировала все имущественные вопросы. В 2022 году, находясь в медицинском пансионате, она оформила завещание, оставив всю собственность единственной дочери.
Основным активом стала трехкомнатная квартира на Селезневской улице недалеко от Театра Российской армии. Изначально это была двухкомнатная квартира, выданная артистке властями около 50 лет назад, к которой позже присоединили апартаменты ее супруга Андрея Миронова. Стоимость недвижимости оценивается в 34 миллиона рублей.
Мария Голубкина редко видится с детьми
Однако самой травматичной темой для Марии Голубкиной остаются ее отношения с детьми. Анастасия и Иван, рожденные в браке с Николаем Фоменко, уже давно живут за рубежом.
Раньше именно Фоменко настаивал на том, чтобы дети получили европейское образование, и Марии пришлось смириться с этим решением. Хотя, как она сама признается, это было для нее тяжелым испытанием.
По словам артистки, она очень редко видит своих детей. И, конечно, это причиняет Марии большую боль.
Что касается творчества, то сейчас Мария Голубкина почти нигде не снимается. По ее словам, все предлагаемые сценарии — «полная чепуха», а с молодыми режиссерами ей часто сложно найти общий язык.
Личная жизнь
Что происходит в личной жизни актрисы? Последний раз общественность обсуждала ее роман с сыном актера Василия Ливанова Борисом Ливановым.
Тогда он вышел из мест не столь отдаленных, влюбленные прожили вместе какое-то время и разбежались. Но это было еще в 2017 году. С тех пор о новых избранниках актрисы ничего не слышно.
«Я половой жизнью не живу с 2018 года. Покаялась уже. И кто сказал, что у меня с Ливановым что-то было. Нет у меня секса ни с кем», - признавалась тогда артистка.
Кроме того, в одном из своих интервью Мария признавалась, что не красится и может спать по 14 часов в сутки.
Единственное родное существо, которое осталось сейчас у Марии, - это черепаха. Она тоже украшает ее будни.
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