Как живет Мария Голубкина сегодня: редко видится с детьми, не красится и спит по 14 часов

Актриса Мария Голубкина в ироничной манере опровергла высказывание Олега Меньшикова о неэффективности подготовки артистов в театральных вузах. Недавно Олег Евгеньевич заявил, что только единицы выпускников находят работу по специальности, остальные вынуждены отказаться от мечты.

Как Мария Голубкина высмеяла Юлию Пересильд

В своем блоге Голубкина заявила, что нужно готовить больше артистов. В качестве примера она привела Юлию Пересильд, которая благодаря своему таланту смогла полететь в космос, обойдя космонавтов, готовившихся к полету годами. Об этом она, конечно, сказала с сарказмом.

«В космос-то кто полетел? Артисты. Человек в театральном институте учился и полетел в космос. Многие готовились 10 лет, а в космос так и не полетели, а вот закончил театральный институт, и уже будущий космонавт. Главное - вера в предлагаемые обстоятельства. Можно и врачом стать, и хирургом», - подколола Мария Юлию.

Некоторые в соцсетях поддержали Марию в комментариях. Однако нашлись и те, кто посоветовал Голубкиной заняться своей жизнью. Кстати, как она живет сегодня?

Паломничество в Серафимо-Дивеевский монастырь

Прошло почти полтора года с момента ухода народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной, звезды фильма «Гусарская баллада» - мамы Марии. Актриса скончалась 22 марта 2025 года в возрасте 86 лет после продолжительной борьбы с редким заболеванием крови.

Все это время ее дочь старалась избегать публичных выступлений. Однако в феврале она неожиданно обратилась к поклонникам, рассказав, как изменилась ее жизнь после утраты матери.

Актриса нарушила свой запрет на комментарии совершенно неожиданно — во время паломничества в Серафимо-Дивеевский монастырь. Именно оттуда Мария написала обращение к поклонникам.