Как живет Маргарита Терехова: много спит, ест из ложечки, осталась без зубов

Актриса Анна Терехова опубликовала редкий семейный архивный снимок с мамой, Маргаритой Тереховой, приурочив его к дню рождения актрисы.
25 августа легенде советского кино, прославившейся ролями в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Зеркало», исполнилось 84 года.
Как дочь поздравила Маргариту Терехову
Для теплого поздравления Анна выбрала фотографию 2009 года, сделанную во время их совместного отдыха в Болгарии: на кадре мать и дочь смеются и выглядят безмятежно. Под фото дочь оставила трогательную подпись.
«С днем рождения, любимая мамочка! Болгария, 2009 год. Мы счастливы!
Спасибо за любовь к маме, добрые слова, молитвы, помощь», — написала Анна в соцсетях.
Для Анны сейчас действительно сложное время. Ведь на протяжении многих лет ее знаменитая мама, Маргарита Терехова, борется с болезнью Альцгеймера.
Последний раз актриса появлялась на публике в 2012 году. Тогда, на 10‑м Московском кинофестивале «Московская премьера», она пришла на мероприятие вместе с дочерью Анной.
Свои последние большие интервью Терехова дала в 2009 году украинскому журналисту Дмитрию Гордону* и в 2011‑м — программе «И снова здравствуйте».
По сообщениям СМИ, серьезный диагноз ей поставили в середине 2000‑х: у актрисы начались провалы в памяти, ухудшилось общее состояние и появилась потеря ориентации в пространстве.
Маргарита и Анна Тереховы в 2009 году. Фото: соцсети
Как болезнь изменила внешний облик Маргариты Тереховой
Альцгеймер серьезно изменил внешний вид и состояние Маргариты Тереховой. Более десяти лет она прикована к постели, не узнает близких (раньше узнавала только внучку Веру), большую часть времени спит и почти не говорит. Ей требуются круглосуточный уход и физическая помощь, которые оказывают сиделки, найти которых непросто.
«Мама не разговаривает. Но кивает головой, реагирует на все вокруг, улыбается. Она и телевизор смотрит, музыку слушает», - рассказывала ранее Анна Терехова.
- Кормим из ложечки. У мамы зубок нет, так что перетертое все».
Как рассказывала Анна «Аргументам и фактам», она не знает, понимает ли ее мама. Однако Анна ценит каждый миг, проведенный с ней.
«Я вижу ее прекрасные волосы, могу гладить ее нежные руки. И это чудо. Все считали, что у мамы характер сложный. Но на самом деле ей приходилось быть сильной, чтобы выжить в профессии
А ее настоящая сущность трогательная, нежная. Вот она как раз и проявилась, когда мама заболела. Она стала таким прекрасным ребеночком, который всему радуется», - рассказывала Анна в интервью.
*(Включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента).
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