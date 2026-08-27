Как живет Маргарита Терехова: много спит, ест из ложечки, осталась без зубов

Актриса Анна Терехова опубликовала редкий семейный архивный снимок с мамой, Маргаритой Тереховой, приурочив его к дню рождения актрисы.

25 августа легенде советского кино, прославившейся ролями в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Зеркало», исполнилось 84 года.

Как дочь поздравила Маргариту Терехову

Для теплого поздравления Анна выбрала фотографию 2009 года, сделанную во время их совместного отдыха в Болгарии: на кадре мать и дочь смеются и выглядят безмятежно. Под фото дочь оставила трогательную подпись.

«С днем рождения, любимая мамочка! Болгария, 2009 год. Мы счастливы! Спасибо за любовь к маме, добрые слова, молитвы, помощь», — написала Анна в соцсетях.

Для Анны сейчас действительно сложное время. Ведь на протяжении многих лет ее знаменитая мама, Маргарита Терехова, борется с болезнью Альцгеймера.

Последний раз актриса появлялась на публике в 2012 году. Тогда, на 10‑м Московском кинофестивале «Московская премьера», она пришла на мероприятие вместе с дочерью Анной.

Свои последние большие интервью Терехова дала в 2009 году украинскому журналисту Дмитрию Гордону* и в 2011‑м — программе «И снова здравствуйте».

По сообщениям СМИ, серьезный диагноз ей поставили в середине 2000‑х: у актрисы начались провалы в памяти, ухудшилось общее состояние и появилась потеря ориентации в пространстве.