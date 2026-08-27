Как живет Маргарита Терехова: много спит, ест из ложечки, осталась без зубов

Маргарита Терехова. Фото: кадр из фильма «Зеркало»

Артистка на протяжении многих лет страдает болезнью Альцгеймера.

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Актриса Анна Терехова опубликовала редкий семейный архивный снимок с мамой, Маргаритой Тереховой, приурочив его к дню рождения актрисы.

25 августа легенде советского кино, прославившейся ролями в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Зеркало», исполнилось 84 года.

Как дочь поздравила Маргариту Терехову

Для теплого поздравления Анна выбрала фотографию 2009 года, сделанную во время их совместного отдыха в Болгарии: на кадре мать и дочь смеются и выглядят безмятежно. Под фото дочь оставила трогательную подпись.

«С днем рождения, любимая мамочка! Болгария, 2009 год. Мы счастливы!

Спасибо за любовь к маме, добрые слова, молитвы, помощь», — написала Анна в соцсетях.

Для Анны сейчас действительно сложное время. Ведь на протяжении многих лет ее знаменитая мама, Маргарита Терехова, борется с болезнью Альцгеймера.

Последний раз актриса появлялась на публике в 2012 году. Тогда, на 10‑м Московском кинофестивале «Московская премьера», она пришла на мероприятие вместе с дочерью Анной.

Свои последние большие интервью Терехова дала в 2009 году украинскому журналисту Дмитрию Гордону* и в 2011‑м — программе «И снова здравствуйте».

По сообщениям СМИ, серьезный диагноз ей поставили в середине 2000‑х: у актрисы начались провалы в памяти, ухудшилось общее состояние и появилась потеря ориентации в пространстве.

Маргарита и Анна Тереховы в 2009 году. Фото: соцсети

Как болезнь изменила внешний облик Маргариты Тереховой

Альцгеймер серьезно изменил внешний вид и состояние Маргариты Тереховой. Более десяти лет она прикована к постели, не узнает близких (раньше узнавала только внучку Веру), большую часть времени спит и почти не говорит. Ей требуются круглосуточный уход и физическая помощь, которые оказывают сиделки, найти которых непросто.

«Мама не разговаривает. Но кивает головой, реагирует на все вокруг, улыбается. Она и телевизор смотрит, музыку слушает», - рассказывала ранее Анна Терехова.

- Кормим из ложечки. У мамы зубок нет, так что перетертое все».

Как рассказывала Анна «Аргументам и фактам», она не знает, понимает ли ее мама. Однако Анна ценит каждый миг, проведенный с ней.

«Я вижу ее прекрасные волосы, могу гладить ее нежные руки. И это чудо. Все считали, что у мамы характер сложный. Но на самом деле ей приходилось быть сильной, чтобы выжить в профессии

А ее настоящая сущность трогательная, нежная. Вот она как раз и проявилась, когда мама заболела. Она стала таким прекрасным ребеночком, который всему радуется», - рассказывала Анна в интервью.

*(Включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента).

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