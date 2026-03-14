Как живет Гарик Харламов вне Comedy Club: аэрофоб, король опозданий и солист "Купания обезьяны"

В последний день зимы бессменный резидент Comedy Club Гарик Харламов с помпой отметил 45-летие: гулял на съемках главного комедийного шоу ТНТ, принимал поздравления от звездных коллег, публиковал веселые ролики в интернете и всячески купался в любви друзей и поклонников. А «Телепрограмма» тем временем вспоминает, чем еще, помимо съемок в Comedy Club, занят один из самых известных комедиантов страны.

Тихий аэрофоб

После развода родителей Гарик жил несколько лет вместе с отцом в Чикаго. На дворе были 90-е. И, может быть, тогда в сознании артиста зародился страх перед полетами. Не сказать, что Харламов был только в США и потом путешествовал лишь по России на машине - нет, он облетел много стран, выступал в разных регионах. Но раз от раза перелеты давались все тяжелее: то панические атаки, то непреодолимый страх. И в итоге Гарик решил завязать.

- Это моя болезнь, я ее не транслирую ни на кого больше, - говорил комик, объясняя, что жене не запрещает летать в разные страны.

В последний раз Гарик летал в 2017 году - на корпоративное выступление в Казахстане. С тех пор в аэропорт ни ногой.

Король опозданий и гений отмазок

Притчей во языцех в актерском и комедийном цеху стали истории про вечные опоздания Гарика на съемки. Их было так много, что вовремя его уже никто никогда не ждет, да и обижаться на артиста коллеги давно перестали. Харламов честно признается, что так и не научился вставать рано:

"Утро я не приемлю, оно не приемлет меня. У нас взаимная нелюбовь".

Более того, артист не прочь порубиться в видеоигры перед сном - и зачастую увлекается этим занятием, уходя в ночь.

- Я безумный фанат игровой индустрии! - объяснял он. - Я не могу не играть, мне очень нравится этот процесс. Это вечная борьба, перетягивание каната. Надо на съемки, надо туда, надо сюда. Я это понимаю головой, что время там пять утра и надо бы лечь. Ну вот сейчас, еще чуть-чуть я там пройду! Уже семь [утра]. И вот так это обычно заканчивается.

Отдельная глава в биографии Харламова - это отмазки. Их он придумывает виртуозно. То уснул в пробке, то залип на сериале, то вот-вот подъедет и уже паркуется (и так час), то дорогущую машину залили кефиром. Смирившиеся с таким поведением Гарика в конце концов поняли, что это не череда случайностей, а философия жизни комика, которому личный комфорт и гармония важнее обязательств.

- Час пик, мы выехали и встали в пробку, - объяснял одно из очередных опозданий он. - Я уснул в машине, ты мне позвонил 16 тысяч раз, а когда я сплю, то еще и скидываю звонки, потому что они меня раздражают. Можно ли назвать это моим личным опозданием? Я же еду к вам в этот момент. И приехал же!

О бедном "Гусаре" замолвите слово