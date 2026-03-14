Как живет Гарик Харламов вне Comedy Club: аэрофоб, король опозданий и солист "Купания обезьяны"

В последний день зимы бессменный резидент Comedy Club Гарик Харламов с помпой отметил 45-летие: гулял на съемках главного комедийного шоу ТНТ, принимал поздравления от звездных коллег, публиковал веселые ролики в интернете и всячески купался в любви друзей и поклонников. А «Телепрограмма» тем временем вспоминает, чем еще, помимо съемок в Comedy Club, занят один из самых известных комедиантов страны.
Тихий аэрофоб
После развода родителей Гарик жил несколько лет вместе с отцом в Чикаго. На дворе были 90-е. И, может быть, тогда в сознании артиста зародился страх перед полетами. Не сказать, что Харламов был только в США и потом путешествовал лишь по России на машине - нет, он облетел много стран, выступал в разных регионах. Но раз от раза перелеты давались все тяжелее: то панические атаки, то непреодолимый страх. И в итоге Гарик решил завязать.
- Это моя болезнь, я ее не транслирую ни на кого больше, - говорил комик, объясняя, что жене не запрещает летать в разные страны.
В последний раз Гарик летал в 2017 году - на корпоративное выступление в Казахстане. С тех пор в аэропорт ни ногой.
Король опозданий и гений отмазок
Притчей во языцех в актерском и комедийном цеху стали истории про вечные опоздания Гарика на съемки. Их было так много, что вовремя его уже никто никогда не ждет, да и обижаться на артиста коллеги давно перестали. Харламов честно признается, что так и не научился вставать рано:
"Утро я не приемлю, оно не приемлет меня. У нас взаимная нелюбовь".
Более того, артист не прочь порубиться в видеоигры перед сном - и зачастую увлекается этим занятием, уходя в ночь.
- Я безумный фанат игровой индустрии! - объяснял он. - Я не могу не играть, мне очень нравится этот процесс. Это вечная борьба, перетягивание каната. Надо на съемки, надо туда, надо сюда. Я это понимаю головой, что время там пять утра и надо бы лечь. Ну вот сейчас, еще чуть-чуть я там пройду! Уже семь [утра]. И вот так это обычно заканчивается.
Отдельная глава в биографии Харламова - это отмазки. Их он придумывает виртуозно. То уснул в пробке, то залип на сериале, то вот-вот подъедет и уже паркуется (и так час), то дорогущую машину залили кефиром. Смирившиеся с таким поведением Гарика в конце концов поняли, что это не череда случайностей, а философия жизни комика, которому личный комфорт и гармония важнее обязательств.
- Час пик, мы выехали и встали в пробку, - объяснял одно из очередных опозданий он. - Я уснул в машине, ты мне позвонил 16 тысяч раз, а когда я сплю, то еще и скидываю звонки, потому что они меня раздражают. Можно ли назвать это моим личным опозданием? Я же еду к вам в этот момент. И приехал же!
О бедном "Гусаре" замолвите слово
С Ларисой Гузеевой в сериале "Теща". Фото: кадр из фильма
Мало кто знает, что Харламов, помимо того что шутит и показывает сценки, еще снимает и пишет. Пока что не как режиссер, но как продюсер и сценарист. И если начиналось все совсем грустно (франшизу "Самый лучший день" 16+ стоит стереть из памяти зрителей прибором спецагентов из фильма "Люди в черном" 12+), то чем дальше, тем опыт помогал Гарику лучше разобраться, в каких проектах стоит участвовать.
Так, в 2020 году вышел весьма смешной сериал "Зона комфорта" 18+, где комик сыграл застрявшего в норвежской тюрьме бизнесмена. Фразы и кадры из проекта разошлись на мемы, зрительный рейтинг стремился к восьмерке. Затем случился сериал "Гусар" 16+, где Гарик снова выступил и продюсером, и исполнителем главной роли, - тоже качественный проект. Там, кстати, Харламов встретил Катерину Ковальчук, которую взял в жены в 2024 году. А сыграв в комедии "Теща" 16+, комедиант настолько вошел во вкус, что стал креативным продюсером продолжения проекта - «Новая теща» 16+, который вышел в прокат 5 марта.
"Купание обезьяны в теплой воде"
Это название музыкальной группы, в которой Гарик играет и поет вместе с друзьями - Азаматом Мусагалиевым, а с недавних пор и Денисом Дороховым, отвечающим за "безумные танцы и харизматичную работу с публикой". Коллектив был создан в 2023 году - играют артисты в стиле "ска" (бодрый ямайский предшественник регги), тексты пишут, разумеется, шуточные: "Член семьи", "Сердце и г.", "Иди сюда" и др. Выпускают и совместные треки - с группой The Hatters, например.
- Ваши уши выросли только для того, чтобы услышать нас! - считает Гарик с коллегами по группе. И несет экспериментальное творчество в том числе через кино: саундтрек к комедии "Теща", где Харламов сыграл вместе с Ларисой Гузеевой, написала как раз "Обезьяна".
К слову, ближайший концерт коллектива состоится в апреле - и цены на билеты колеблются в солидном промежутке от 25 до 90 тыс. руб.
"Ирония к миру и серьезность к близким"
Юбиляр с любимой женой Катериной Ковальчук. Фото: личная страница Катерины Ковальчук в социальной сети
Кажется, в браке с Катериной Ковальчук - единокровной сестрой звезды "Тайн следствия" Анной Ковальчук, Гарик действительно счастлив. Не мучит себя диетами, не участвует в скандалах и дрязгах, а только раз за разом публикует довольные фото с женой. И она, даром что моложе сестры более чем на 20 лет, души в супруге не чает.
- 45 лет назад родился человек, который однажды перевернет мою жизнь, - трогательно поздравила Харламова с днем рождения Ковальчук. - С юбилеем, моя любовь! 45 лет, и каждый из них делает мир ярче твоими шутками, смехом и теплом. Ты человек контрастов. Громкий на сцене, тихий в важном, с иронией ко всему миру и с удивительной серьезностью к тем, кого любишь. Ты - человек, который умеет разряжать атмосферу одной фразой. И одновременно наполнять пространство таким спокойствием, что хочется остаться в нем навсегда. Пусть жизнь продолжает аплодировать тебе стоя, а я буду рядом смеяться над твоими шутками первой, любить тебя еще громче, чем любой зал.