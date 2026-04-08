Как живет Елена Степаненко: на две страны, завела любовника, дружит с дочерью Евгения Петросяна

8 апреля свое 73-летие отмечает юмористка Елена Степаненко. Елена Григорьевна стала известна как жена Евгения Петросяна. Но после того Евгений Ваганович женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, его экс-супруга практически исчезла из поля зрения общественности.
Как же она живет сегодня? Хорошо живет, можно сказать, что обеспечена на всю жизнь.
Что досталось Елене Степаненко после развода с Евгением Петросяном
В 2018 году Елена Степаненко официально развелась с Евгением Петросяном. Раздел совместно нажитого имущества занял несколько лет.
Согласно данным "Комсомольской правды", за время семейной жизни пара приобрела десять квартир в Москве, три — в Сочи, загородный дом, автомобили и предметы антиквариата. Суд постановил распределить собственность между бывшими супругами в равных долях.
Как она живет в Америке
По слухам, после разрыва с Петросяном Елена Григорьевна наладила и личную жизнь – завела молодого любовника. Правда, если верить сплетням, не в России.
По словам артиста, юмориста, участника программы "Кривое зеркало" Михаила Вашукова, Елена Степаненко уже продолжительное время проживает в США.
Артист уточнил, что она периодически приезжает в Москву, но более подробными сведениями он не располагает.
Говорят, в Америке Елена Григорьевна тесно общается с Викториной - дочерью Евгения Петросяна от первого брака. Переехав в США после замужества, она родила двух сыновей.
Викторина сохранила теплые отношения с Еленой Степаненко, а позже и вовсе поддержала мачеху, дистанцировавшись от отца. Говорят, частые поездки Степаненко в Америку были связаны именно с визитами к дочери экс-супруга.
А как же складывается творческая судьба Елены Степаненко?
Говорят, что сейчас артистка не строит планов по участию в закрытых мероприятиях или турне, предпочитая самостоятельно определять график работы. А еще она активно занимается своей внешностью: уже семь лет сохраняет вес после значительного похудения, ухаживает за собой и посещает косметологов.
Ранее Степаненко сообщала, что до похудения весила 110 кг при росте 168 см, а через год усилий снизила вес до 68 кг.
Как Елена Степаненко возобновила участие в телепроектах
Как пишет пресса, в августе 2025 года Елена Степаненко возобновила участие в телевизионных проектах. 3 ноября на канале "Россия 1" показали выпуск юмористического концерта "Измайловский парк" с ее участием. В ходе выступления артистка представила монологи на тему взаимоотношений между мужчинами и женщинами.
Творчество Степаненко находит широкий отклик и у молодой аудитории. Так, ее шутки активно цитируют, а саму юмористку называют "иконой юмора" и "королевой женского стендапа".
