Как живет Елена Степаненко: на две страны, завела любовника, дружит с дочерью Евгения Петросяна

8 апреля свое 73-летие отмечает юмористка Елена Степаненко. Елена Григорьевна стала известна как жена Евгения Петросяна. Но после того Евгений Ваганович женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, его экс-супруга практически исчезла из поля зрения общественности.

Как же она живет сегодня? Хорошо живет, можно сказать, что обеспечена на всю жизнь.

Что досталось Елене Степаненко после развода с Евгением Петросяном

В 2018 году Елена Степаненко официально развелась с Евгением Петросяном. Раздел совместно нажитого имущества занял несколько лет.

Согласно данным "Комсомольской правды", за время семейной жизни пара приобрела десять квартир в Москве, три — в Сочи, загородный дом, автомобили и предметы антиквариата. Суд постановил распределить собственность между бывшими супругами в равных долях.

Как она живет в Америке

По слухам, после разрыва с Петросяном Елена Григорьевна наладила и личную жизнь – завела молодого любовника. Правда, если верить сплетням, не в России.

По словам артиста, юмориста, участника программы "Кривое зеркало" Михаила Вашукова, Елена Степаненко уже продолжительное время проживает в США.

Артист уточнил, что она периодически приезжает в Москву, но более подробными сведениями он не располагает.

Говорят, в Америке Елена Григорьевна тесно общается с Викториной - дочерью Евгения Петросяна от первого брака. Переехав в США после замужества, она родила двух сыновей.

Викторина сохранила теплые отношения с Еленой Степаненко, а позже и вовсе поддержала мачеху, дистанцировавшись от отца. Говорят, частые поездки Степаненко в Америку были связаны именно с визитами к дочери экс-супруга.

А как же складывается творческая судьба Елены Степаненко?