Как живет Елена Блиновская: шьет робы, получила 20 кг сладостей и сама столкнулась с мошенниками

25 августа исполнилось 45 лет Елене Блиновской. При других обстоятельствах она собрала бы в своем доме знаменитостей и закатила бы вечеринку на миллионы рублей.

Однако в день юбилея осужденного блогера ее отец передал ей в колонию подарок весом около 20 килограммов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Чтобы доставить дочери угощения, мужчине пришлось простоять в очереди на контрольно-пропускном пункте исправительной колонии ИК-1 более шести часов. В набор вошли торт, шоколад и конфеты общим весом 20 килограммов. Сотрудники учреждения вскрыли все продукты для проверки на наличие запрещенных предметов, после чего имениннице передали только сладости российского производства.

Поздравить блогера приехала и ее мама. При этом младший брат блогера проигнорировал визит, поскольку не поддерживает общение с сестрой. Личную встречу администрация колонии родственникам не одобрила. Помимо еды, Блиновской разрешили передать 12 тысяч рублей на карманные расходы.

Ранее адвокат Наталья Сальникова сообщала, что никаких привилегий по случаю юбилея у заключенной не будет: праздник пройдет без торжеств и послаблений режима. По словам правозащитницы, условия содержания Блиновской предполагают проживание и работу исключительно в общих бараках — отдельных камер в учреждении нет.

Там Елена живет жизнью обычной заключенной: шьет робы и свободное время проводит за чтением. И зарабатывает небольшие деньги!

Елена Блиновская шьет робы и читает книги

Так, ее стандартный ежемесячный доход составляет 6 700 рублей, однако в феврале сумма была сокращена до 2 900 рублей из-за пропуска рабочих смен по причине болезни.

Тогда Telegram-канала SHOT писал, что за шесть месяцев работы на производстве женщина заработала порядка 36 тысяч рублей. В тот период адвокат блогера Наталья Сальникова опровергла эти данные в беседе с RBK, заявив, что не владеет точной информацией о том, какие именно операции выполняет ее подзащитная, и назвала подобные сообщения хайпом.

Колония в поселке Головино, где отбывает наказание Блиновская, рассчитана на 1100 мест. Там есть библиотека, клуб, спортплощадка и свой храм.

«Свидания были через стекло по телефону. Как она относится к новой профессии? Человек привыкает ко всему. Как проводит досуг? Там очень мало свободного времени. Читает книги», - рассказывал отец Елены Блиновской Олег Останин в июле.

Печальная история Елены Блиновской

Напомним, уголовное преследование Блиновской началось весной 2023 года. Тогда «королеву марафонов» задержали в Смоленской области при попытке пересечения границы с Беларусью.

Некоторое время она находилась под домашним арестом, но в декабре 2023 года нарушила его условия, устроив предновогоднее торжество, на котором присутствовала свидетельница по делу. Это послужило основанием для изменения меры пресечения: в начале 2024 года суд отправил блогера в следственный изолятор.

В марте 2025 года Елену Блиновскую признали виновной в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Она получила пять лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.

С учетом девяти месяцев домашнего ареста и более года, проведенного в СИЗО до вынесения решения, окончательное освобождение запланировано на февраль 2028 года.

В связи с приговором и запретом на предпринимательство проект «Марафон желаний» был закрыт, а сама Елена официально признана банкротом.

В августе 2025 года злоумышленники взломали аккаунты блогера, опубликовав ложный пост о возвращении со ссылкой на мошеннический сайт-«розыгрыш».