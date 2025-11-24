Как живет экс-звезда "Дома-2" Надежда Ермакова после развода с мужем: готовится к операции, сражается с хейтерами, надеется стать матерью

Похоже, в жизни 40-летней экс-звезды реалити-шоу "Дом-2" Надежды Ермаковой наступила черная полоса. Сначала она развелась с мужем Даниэлем Чистовым, который на 15 лет моложе ее, потом сильно переживала по этому поводу, делилась своей болью с подписчиками.

Теперь же Надежде предстоит сложная операция, связанная с восстановлением женского здоровья. Она надеется, что после этого сможет стать мамой. Попробуем разобраться, почему Надежда оказалась в такой нелегкой ситуации.

Как Надежда Ермакова обещала не бросать мужа в болезни

История Надежды Ермаковой и Даниэля Чистова началась со свадьбы в московском ЗАГСе в сентябре 2022 года. Но вскоре после этого радостного события пара столкнулась с тяжелым испытанием.

Даниэлю поставили серьезный диагноз: острый воспалительный панувеит. Это заболевание, при котором воспаляются все отделы сосудистой оболочки глаза. Лечение и обследование в Израиле, а затем переезд в Казань из-за работы вынудили пару какое-то время жить раздельно.

Но потом трудности пошли на спад: супруги воссоединились, а Даниэль работал онлайн. В тот период Надежда признавалась, что эти испытания помогли им пересмотреть ценности и понять, что нет ничего важнее здоровья.

Тогда Надежда Ермакова дала слово, что никогда не оставит Даниэля, какими бы ни были последствия болезни для его зрения. Но, похоже, Даниэль Чистов не оценил души прекрасные порывы своей самоотверженной жены. И осенью этого года общественность узнала о разводе супругов.