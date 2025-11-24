Как живет экс-звезда "Дома-2" Надежда Ермакова после развода с мужем: готовится к операции, сражается с хейтерами, надеется стать матерью

Похоже, в жизни 40-летней экс-звезды реалити-шоу "Дом-2" Надежды Ермаковой наступила черная полоса. Сначала она развелась с мужем Даниэлем Чистовым, который на 15 лет моложе ее, потом сильно переживала по этому поводу, делилась своей болью с подписчиками.
Теперь же Надежде предстоит сложная операция, связанная с восстановлением женского здоровья. Она надеется, что после этого сможет стать мамой. Попробуем разобраться, почему Надежда оказалась в такой нелегкой ситуации.
Как Надежда Ермакова обещала не бросать мужа в болезни
История Надежды Ермаковой и Даниэля Чистова началась со свадьбы в московском ЗАГСе в сентябре 2022 года. Но вскоре после этого радостного события пара столкнулась с тяжелым испытанием.
Даниэлю поставили серьезный диагноз: острый воспалительный панувеит. Это заболевание, при котором воспаляются все отделы сосудистой оболочки глаза. Лечение и обследование в Израиле, а затем переезд в Казань из-за работы вынудили пару какое-то время жить раздельно.
Но потом трудности пошли на спад: супруги воссоединились, а Даниэль работал онлайн. В тот период Надежда признавалась, что эти испытания помогли им пересмотреть ценности и понять, что нет ничего важнее здоровья.
Тогда Надежда Ермакова дала слово, что никогда не оставит Даниэля, какими бы ни были последствия болезни для его зрения. Но, похоже, Даниэль Чистов не оценил души прекрасные порывы своей самоотверженной жены. И осенью этого года общественность узнала о разводе супругов.
Надежда Ермакова и Даниэль Чистов. Фото: соцсети
Как рассказала Надежда Ермакова, расставание с Даниэлем стало для нее большим испытанием. Опору в этой ситуации Надежда нашла в своих близких — маме и верных подругах, которые не оставляют ее без поддержки.
Звезда "Дома-2" признавалась, что ей очень не хватает бывшего супруга и ей трудно представить свою жизнь в одиночестве. Развод заставляет ее постоянно плакать, она изводит себя мыслями о том, что же в отношениях пошло не так, и до сих пор не может стереть любимого мужчину из памяти.
Надежда Ермакова о комментариях хейтеров: "Ни семьи, ни детей в 40 лет, старуха, чем думаешь"
Новость о разрыве звездного союза вызвала шквал негатива в адрес Надежды. В Сети ее почему-то стали осуждать, обвиняя в неумении сохранить отношения и в том, что она связала жизнь с "не тем" человеком. На эти выпады Надежда предпочла ответить публично.
"Ни семьи, ни детей в 40 лет, старуха, чем думаешь". Эту фразу за последние пару месяцев я слышу чаще, чем привет! И почему-то в основном от женщин. Нет, чтобы поддерживать друг друга в сложный этап, лучше уж добить и дать понять, что если нет семьи, то ты какой-то неликвид", — удивлялась Надежда Ермакова.
А еще ее крайне раздражают вопросы о материнстве. Она не приемлет поучений от тех, кто уже стал матерью, но считает себя вправе давать советы бездетным женщинам.
"Моя страница — для неунывающих, для тех, кто верит в любовь. Держитесь, нас много! Мы не сдаемся, просто наш путь к счастью сложнее", — заявила знаменитость в соцсетях.
А вскоре рассказала в своем блоге и о предстоящей операции. Молода женщина поделилась, что испытывает сильное волнение, так как проблема связана с гинекологическим здоровьем. А ее заветной мечтой по-прежнему остается возможность стать матерью.
Надежда Ермакова. Фото: соцсети
Какая операция предстоит Надежде Ермаковой
Как сообщила Надежда, медики давали неутешительные прогнозы. На протяжении последних трех недель разные специалисты единогласно утверждали, что существует крайне высокая вероятность удаления матки во время хирургического вмешательства. Эти слова повергли Надю в отчаяние, и она не могла сдержать слез.
"Представляете мое состояние, когда я слышала это? Значит, шансов родить у меня не будет? Я ревела, срывалась, но продолжала искать хирурга, который возьмется за мой случай", — поделилась Надя Ермакова в личном блоге.
Она призналась, что в состоянии паники обошла множество медицинских центров. В итоге нашелся врач, который дал надежду: по его словам, операцию можно провести, сохранив орган. Для Нади это стало лучом света — появился реальный шанс исполнить свою мечту.
Сейчас она готовится к обследованию. Сама же операция запланирована на декабрь, после которой потребуется неделя постельного режима и дальнейшая реабилитация.
Надежда также рассказала подписчикам, что вернуться к физическим нагрузкам и посещению бани можно будет спустя два месяца после операции. А вот планировать беременность врачи рекомендуют не раньше, чем через год. Надя со слезами призналась, что шансы стать матерью у нее есть, хотя и невысокие.
