Как живет Алена Апина: сделала пластику, похудела на 15 килограммов, выиграла суд против «Слова пацана»

На днях Алена Апина взбодрила общественность, снявшись в откровенной фотосессии. 62-летняя певица предстала перед объективом в ультракоротких шортах, кожаной куртке и сапогах на шнуровке. Вся такая эротичная, к поцелуям и смелым фантазиям зовущая.
Алена Апина в откровенной фотосессии
Эти кадры, сделанные во время видеосъемки, появились в личном блоге артистки. И это неслучайно.
Все дело в том, что певица собирается презентовать новую песню и клип к ней. И судя по всему, это были кадры с бейстейджа съемок.
«Скоро новая песня. А к ней будет и видео, и картинки. Терпения. Все будет, скоро», — поделилась Апина с подписчиками.
Правда, интригу она пока держит: ни название композиции, ни дату премьеры исполнительница не раскрыла.
Не исключено, с учетом интереса зумеров к старым хитам, Алена Апина может вернуть былую популярность. Но пока ее гонорары не соответствуют статусу суперзвезды.
Сколько получает Алена Апина
Так, в прошлом году продюсер Сергей Дворцов пояснил, что экс-солистка группы «Комбинация» получает за выступление на корпоративе около 600 тысяч рублей. Он отметил, что певица остается востребованной у заказчиков, несмотря на то что редко появляется на светских мероприятиях.
По меркам современного шоу-бизнеса гонорар Апиной считается довольно скромным, отметил эксперт. Однако этих денег хватает, чтобы безбедно жить и прекрасно выглядеть.
Пластика Алены Апиной
Еще накануне 60-летия Алена Апина признавалась журналистам, что не намерена мириться с возрастными изменениями. Она хочет быть молодой и красивой!
Для этого певица обратилась к пластическому хирургу, чтобы тот убрал второй подбородок и разгладил так называемые кольца Венеры — морщины на шее. Также артистка рассказывала, что ранее ей делали абдоминопластику.
В своих социальных сетях Апина заверила поклонников, что пошла на операции исключительно для себя.
«Не надо бояться сделать себя красивее любимыми способами. Если вы просыпаетесь, и вам совершенно не нравится ваше отражение в зеркале, это не значит, что нужно перестать любить себя», — отметила Алена.
В 2024 году артистка похудела на 15 килограммов и значительно преобразилась. В октябре того же Апина появилась на премьере сериала «Лихие», тогда поклонники 60-летней певицы удивились ее кардинальному преображению. Алена призналась, что достигла комфортного для себя веса постепенно.
Алена Апина. Фото: Global Look Press
За что Алена Апина просила миллион
В том же 2024 году Алена Апина оказалась в центре внимания общественности не только из-за снижения веса. Тогда она подала в суд на платформу Wink.
Причиной такого решения стало использование ее песни «Не забывай» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В исковом заявлении певица утверждала что не давала согласия на использование композиции, авторские права на которую принадлежат ей.
Апина требовала от платформы две вещи: выплату компенсации в размере одного миллиона рублей и удаление серии с использованием ее песни из публичного доступа. Суд артистка выиграла. Ее песню из сериала удалили.
Впрочем, Алена Апина остается востребованной и без скандалов.
Алена Апина: «Я просто перестала быть пленницей сцены»
Так, она выступает на камерных концертах, участвует в ностальгических турах и телешоу. Бывает, артистку спрашивают: «Вернетесь ли вы на сцену на постоянной основе?» И она улыбается, отвечая: «Я с нее не уходила, просто перестала быть ее пленницей».
Апину также часто приглашают в роли эксперта, где она рассказывает о духе 90-х, культуре того времени, героизме женщин и победах над штампами шоу-бизнеса. А после выхода сериала о группе «Комбинация» ее песни переживают новый всплеск популярности.
Помимо сцены певица пробовала себя и в педагогике: работала учителем музыки в школе в Одинцово, где училась ее дочь, и даже возглавляла детский музыкальный коллектив под названием «Ляляки».
Так что все у Алены хорошо!
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