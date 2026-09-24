Как живет Алена Апина: сделала пластику, похудела на 15 килограммов, выиграла суд против «Слова пацана»

На днях Алена Апина взбодрила общественность, снявшись в откровенной фотосессии. 62-летняя певица предстала перед объективом в ультракоротких шортах, кожаной куртке и сапогах на шнуровке. Вся такая эротичная, к поцелуям и смелым фантазиям зовущая.

Алена Апина в откровенной фотосессии

Эти кадры, сделанные во время видеосъемки, появились в личном блоге артистки. И это неслучайно.

Все дело в том, что певица собирается презентовать новую песню и клип к ней. И судя по всему, это были кадры с бейстейджа съемок.

«Скоро новая песня. А к ней будет и видео, и картинки. Терпения. Все будет, скоро», — поделилась Апина с подписчиками.

Правда, интригу она пока держит: ни название композиции, ни дату премьеры исполнительница не раскрыла.

Не исключено, с учетом интереса зумеров к старым хитам, Алена Апина может вернуть былую популярность. Но пока ее гонорары не соответствуют статусу суперзвезды.

Сколько получает Алена Апина

Так, в прошлом году продюсер Сергей Дворцов пояснил, что экс-солистка группы «Комбинация» получает за выступление на корпоративе около 600 тысяч рублей. Он отметил, что певица остается востребованной у заказчиков, несмотря на то что редко появляется на светских мероприятиях.

По меркам современного шоу-бизнеса гонорар Апиной считается довольно скромным, отметил эксперт. Однако этих денег хватает, чтобы безбедно жить и прекрасно выглядеть.

Пластика Алены Апиной

Еще накануне 60-летия Алена Апина признавалась журналистам, что не намерена мириться с возрастными изменениями. Она хочет быть молодой и красивой!

Для этого певица обратилась к пластическому хирургу, чтобы тот убрал второй подбородок и разгладил так называемые кольца Венеры — морщины на шее. Также артистка рассказывала, что ранее ей делали абдоминопластику.

В своих социальных сетях Апина заверила поклонников, что пошла на операции исключительно для себя.

«Не надо бояться сделать себя красивее любимыми способами. Если вы просыпаетесь, и вам совершенно не нравится ваше отражение в зеркале, это не значит, что нужно перестать любить себя», — отметила Алена.

В 2024 году артистка похудела на 15 килограммов и значительно преобразилась. В октябре того же Апина появилась на премьере сериала «Лихие», тогда поклонники 60-летней певицы удивились ее кардинальному преображению. Алена призналась, что достигла комфортного для себя веса постепенно.