Как живет Альбина Джанабаева в Испании: слухи о разводе с Валерием Меладзе, блогерство и обучение сына за 2, 5 миллиона

9 апреля исполняется 47 лет певице, экс-солистке группы "ВИА ГРА" Альбине Джанабаевой. Когда-то ее прославила даже не принадлежность к самому эротичному коллективу на нашей эстраде, а история отношений с женатым певцом Валерием Меладзе.

Певица попросту разрушила его отношения с первой супругой Ириной, в браке с которой родилось три дочери. Сама же Альбина родила Валерию Шотаевичу двух сыновей и дочь. Причем старший сын Константин появился на свет, когда Меладзе еще был женат.

Как же живет Альбина Джанабаева сейчас, когда все страсти вокруг этой истории давно поутихли?

Слухи о разводе Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой

С 2024 года Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, вместе с тремя детьми — Константином, Лукой и Агатой — обосновались в Испании.

Певец, который до 2022 года активно вел социальные сети, стал реже общаться с подписчиками. А вот его вторая половина, наоборот, продолжала делиться забавными видео о семейной жизни в своем блоге. Вынужденно стала блогером, так сказать. И порой даже успешным.

В апреле 2025 года один из роликов артистки, в котором она шутливо обвиняет Валерия Меладзе в массовом отключении электричества в Испании, стал вирусным. (Как вы помните, в репертуаре артиста есть песня: "Но я тысячу раз обрывал провода").

Хотя у певца нет концертов в России, он активно гастролирует по миру, выступая на площадках для русскоязычной аудитории. По информации издания Life.ru, в конце 2024 года за одно выступление он запрашивал гонорар в размере 150 тысяч евро.

Кстати, райдер у артиста довольно скромный. Так, он может остановиться в 4-звездочном отеле и просит лишь маленькую баночку черешневого варенья и чай.

А вот Альбина Джанабаева, судя по соцсетям, давно не появлялась на публике, не давала концертов и не участвовала в светских мероприятиях.

Одно время в СМИ циркулировали слухи о ее предполагаемом разводе с Валерием Меладзе.

Сплетни могло спровоцировать, возможно, и то, что в ноябре 2023 года в соцсетях Альбины появилась грустная подпись: "Если хочешь, чтобы новое пришло в твою жизнь, отпусти старое".

Также она отметила, что иногда бывает страшно и непонятно, но каждый знает, когда пора двигаться дальше и освобождаться от устаревших отношений или вещей.

К тому же в 2024 году Альбина несколько месяцев без мужа жила в подмосковном поселке "Миллениум Парк".

Тогда она опубликовала видео в ярко-красном наряде, не произнося ни слова, но оставив комментарий: "Не скучайте наедине с собой!". Также в тот период Джанабаева отдыхала без Меладзе в Дубае. И на ее руке не было обручального кольца.

Альбина опровергла эти сплетни, когда летом 2025 года, специально к 60-летию мужа, опубликовала совместный семейный снимок с ним и детьми.