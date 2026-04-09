Как живет Альбина Джанабаева в Испании: слухи о разводе с Валерием Меладзе, блогерство и обучение сына за 2, 5 миллиона

9 апреля исполняется 47 лет певице, экс-солистке группы "ВИА ГРА" Альбине Джанабаевой. Когда-то ее прославила даже не принадлежность к самому эротичному коллективу на нашей эстраде, а история отношений с женатым певцом Валерием Меладзе.
Певица попросту разрушила его отношения с первой супругой Ириной, в браке с которой родилось три дочери. Сама же Альбина родила Валерию Шотаевичу двух сыновей и дочь. Причем старший сын Константин появился на свет, когда Меладзе еще был женат.
Как же живет Альбина Джанабаева сейчас, когда все страсти вокруг этой истории давно поутихли?
Слухи о разводе Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой
С 2024 года Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, вместе с тремя детьми — Константином, Лукой и Агатой — обосновались в Испании.
Певец, который до 2022 года активно вел социальные сети, стал реже общаться с подписчиками. А вот его вторая половина, наоборот, продолжала делиться забавными видео о семейной жизни в своем блоге. Вынужденно стала блогером, так сказать. И порой даже успешным.
В апреле 2025 года один из роликов артистки, в котором она шутливо обвиняет Валерия Меладзе в массовом отключении электричества в Испании, стал вирусным. (Как вы помните, в репертуаре артиста есть песня: "Но я тысячу раз обрывал провода").
Хотя у певца нет концертов в России, он активно гастролирует по миру, выступая на площадках для русскоязычной аудитории. По информации издания Life.ru, в конце 2024 года за одно выступление он запрашивал гонорар в размере 150 тысяч евро.
Кстати, райдер у артиста довольно скромный. Так, он может остановиться в 4-звездочном отеле и просит лишь маленькую баночку черешневого варенья и чай.
А вот Альбина Джанабаева, судя по соцсетям, давно не появлялась на публике, не давала концертов и не участвовала в светских мероприятиях.
Одно время в СМИ циркулировали слухи о ее предполагаемом разводе с Валерием Меладзе.
Сплетни могло спровоцировать, возможно, и то, что в ноябре 2023 года в соцсетях Альбины появилась грустная подпись: "Если хочешь, чтобы новое пришло в твою жизнь, отпусти старое".
Также она отметила, что иногда бывает страшно и непонятно, но каждый знает, когда пора двигаться дальше и освобождаться от устаревших отношений или вещей.
К тому же в 2024 году Альбина несколько месяцев без мужа жила в подмосковном поселке "Миллениум Парк".
Тогда она опубликовала видео в ярко-красном наряде, не произнося ни слова, но оставив комментарий: "Не скучайте наедине с собой!". Также в тот период Джанабаева отдыхала без Меладзе в Дубае. И на ее руке не было обручального кольца.
Альбина опровергла эти сплетни, когда летом 2025 года, специально к 60-летию мужа, опубликовала совместный семейный снимок с ним и детьми.
"Получился классный и веселый праздник в кругу семьи и друзей. Как и обещала — небольшой репортаж", — подписала тогда фото певица.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Фото: кадр из программы "Вечерний Ургант"
Что говорят соцсети Альбины Джанабаевой
А что же сейчас? В соцсетях Альбины в основном появляются бытовые фото и видео, например, из путешествий. Так, похоже, недавно артистка побывала в Париже. Или на другом фото Джанабаева изображает, как хочет адаптироваться за границей. Но трудности перевода, похоже, мешают это сделать.
"Пытаешься выучить испанский в Испании, и это выглядит так", - подписала она свой снимок.
Примечательно, что в соцсетях Альбины очень мало совместных фотографий и видео с мужем. Но все же они есть. Например, на одном из видеороликов супруги вместе сидят за столом и изображают, как они насытились пищей, но все продолжают вкушать ее. Видео подписано фразой: "Без десерта мы не уйдем".
Ну и конечно, Альбина вовсю рекламирует новую песню любимого мужчины "Два океана".
Что известно о детях звездной пары
В соцсеятях же Валерия Меладзе - в основном фото и видео с выступлений. И судя по контенту, недавно певец выступил в Royal Albert Hall в Лондоне. Как вы понимаете, этот концертный зал в представлении не нуждается. И, кстати, на этой престижной сцене дебютировал и средний сын Валерия и Альбины – 11-летний Лука.
"Достойное начало для юного музыканта", - написал в соцсетях его отец.
Похоже, Лука пойдет по стопам папы и мамы.
А вот старший сын пары, 21-летний Константин сейчас живет и учится в Лондоне в престижном Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина, среди выпускников которого — Стелла Маккартни и Александр Маккуин. Стоимость обучения там превышает 2,5 миллиона рублей в год. Однако родители продолжают финансово поддерживать сына.
Альбина Джанабаева с сыном Константином. Фото: соцсет
Он не афиширует личную жизнь, а в соцсетях ведет англоязычный блог-портфолио со своими скетчами, эскизами и инсталляциями. На фото Константин часто показан в работе — сосредоточенным и погруженным в творческий процесс.
Альбина же активно лайкает и комментирует его посты, выражая тем самым свою материнскую поддержку. Родные со стороны отца также следят за успехами парня.
12 апреля пять лет исполнится младшей дочери пары Агате. Агата растет красивой и смышленой девочкой, которая увлекается рисованием.
Валерий Меладзе не теряет связь и с семьей. В январе 2024 года у певца умер отец. Но, тем не менее, он не стал отменять выступление в Казахстане. Потом, конечно, Валерий Шотаевич приехал в Россию на похороны отца.
А в июне того же года старшая дочь Валерия Меладзе от первого брака Софико родила сына Георгия. На таинство крещения приехал и дед мальчика.
Спустя же год в соцсетях Валерия Меладзе появилось совместное фото с дочерью и внуком. Отец и дочь шли на прогулку, держа Георгия за ручки.
Понятно, что Альбине Джанабаевой нет доступа в ту семью…
А что вы вообще думаете о семействе Валерия Меладзе? Делитесь в комментариях!