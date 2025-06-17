Как жена Андрея Мерзликина вела себя во время ограбления и что его связывает с молодой скалолазкой

Андрей Мерзликин разводится с женой Анной после 20 лет брака. Эта новость прозвучала как гром среди ясного неба. Мерзликин известен как воцерковленный человек, чтящий семейные ценности. Он неоднократно говорил о жене и детях с большой любовью.

Поэтому новость о предполагаемом разрыве не укладывается в голове. Неужто сыграло свою роль пресловутое cherchez la femme?

Откуда новость о разрыве Андрея Мерзликина с женой

Журналисты программы "Ты не поверишь!" канала НТВ обнаружили в базе данных мирового суда информацию о поданном актером заявлении о разводе.

Истцом в этом судебном деле выступает Андрей Мерзликин, а ответчиком — Анна Мерзликина. Иск рассматривается в мировом суде участка № 261 на юго-востоке Москвы.

Заявление было подано Мерзликиным 4 июня. Супругам назначено предварительное слушание на 19 июня. Не исключено, что во время этой беседы Андрей и Анна помирятся и передумают разводиться.

Первые слухи о разводе

Слухи о разводе пары циркулировали еще в 2021 году. Но тогда в СМИ появилась информация, что разводятся однофамильцы супругов. И вроде как дело замяли.

Но сейчас все может быть очень серьезно. В последнее время супруги практически перестали выходить вместе в свет. Не отметили они и годовщину свадьбы.

Будет очень жаль, если эта пара действительно распадется. И перефразируя слова известной песни — "ведь в их прошлом было у них блестящее будущее…"

Как Андрей Мерзликин познакомился с женой Анной

Актер верил, что его супруга Анна была послана ему свыше. Ведь их встреча произошла после того, как он чудом избежал смерти и обратился к вере.

Все изменилось после аварии. Однажды актер с друзьями попал в ДТП за городом. И их автомобиль провалился под лед. Всем, кто был в машине, удалось выжить.

"21 февраля я попал в серьезную аварию. Мы провалились в Москву-реку, пробив лед, но каким-то чудом выжили. Я запомнил момент, когда спасатели указали нам на храм", — рассказывал артист.

Он впервые осознанно посетил церковь и прошел через таинства исповеди и причастия, что навсегда изменило его жизнь.

Вскоре после этого события актер и познакомился с Анной Осокиной в компании общих друзей. Анна была подругой жены его коллеги — Станислава Дужникова.

Она отличалась от других женщин внутренним спокойствием и рассудительностью. Сначала они присматривались друг к другу. А затем Анна пригласила Мерзликина на блины, чтобы отпраздновать Масленицу.

"Ты видишь человека и понимаешь, что это ‘твое’. Ты хочешь быть рядом с ним, общаться, смеяться, рядом с ним ты становишься лучше", — рассказывал о той первой встрече актер.

Очень скоро Мерзликин понял, что это его женщина. После этого артист заявил Анне, что не хочет долго тянуть, проверять свои чувства.

Актер признался, что собирается жениться раз и навсегда, а потом обвенчаться в храме. Анна согласилась на это предложение. И в 2006 году они поженились.