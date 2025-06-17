Как жена Андрея Мерзликина вела себя во время ограбления и что его связывает с молодой скалолазкой

Андрей Мерзликин разводится с женой Анной после 20 лет брака. Эта новость прозвучала как гром среди ясного неба. Мерзликин известен как воцерковленный человек, чтящий семейные ценности. Он неоднократно говорил о жене и детях с большой любовью.
Поэтому новость о предполагаемом разрыве не укладывается в голове. Неужто сыграло свою роль пресловутое cherchez la femme?
Откуда новость о разрыве Андрея Мерзликина с женой
Журналисты программы "Ты не поверишь!" канала НТВ обнаружили в базе данных мирового суда информацию о поданном актером заявлении о разводе.
Истцом в этом судебном деле выступает Андрей Мерзликин, а ответчиком — Анна Мерзликина. Иск рассматривается в мировом суде участка № 261 на юго-востоке Москвы.
Заявление было подано Мерзликиным 4 июня. Супругам назначено предварительное слушание на 19 июня. Не исключено, что во время этой беседы Андрей и Анна помирятся и передумают разводиться.
Первые слухи о разводе
Слухи о разводе пары циркулировали еще в 2021 году. Но тогда в СМИ появилась информация, что разводятся однофамильцы супругов. И вроде как дело замяли.
Но сейчас все может быть очень серьезно. В последнее время супруги практически перестали выходить вместе в свет. Не отметили они и годовщину свадьбы.
Будет очень жаль, если эта пара действительно распадется. И перефразируя слова известной песни — "ведь в их прошлом было у них блестящее будущее…"
Как Андрей Мерзликин познакомился с женой Анной
Актер верил, что его супруга Анна была послана ему свыше. Ведь их встреча произошла после того, как он чудом избежал смерти и обратился к вере.
Все изменилось после аварии. Однажды актер с друзьями попал в ДТП за городом. И их автомобиль провалился под лед. Всем, кто был в машине, удалось выжить.
"21 февраля я попал в серьезную аварию. Мы провалились в Москву-реку, пробив лед, но каким-то чудом выжили. Я запомнил момент, когда спасатели указали нам на храм", — рассказывал артист.
Он впервые осознанно посетил церковь и прошел через таинства исповеди и причастия, что навсегда изменило его жизнь.
Вскоре после этого события актер и познакомился с Анной Осокиной в компании общих друзей. Анна была подругой жены его коллеги — Станислава Дужникова.
Она отличалась от других женщин внутренним спокойствием и рассудительностью. Сначала они присматривались друг к другу. А затем Анна пригласила Мерзликина на блины, чтобы отпраздновать Масленицу.
"Ты видишь человека и понимаешь, что это ‘твое’. Ты хочешь быть рядом с ним, общаться, смеяться, рядом с ним ты становишься лучше", — рассказывал о той первой встрече актер.
Очень скоро Мерзликин понял, что это его женщина. После этого артист заявил Анне, что не хочет долго тянуть, проверять свои чувства.
Актер признался, что собирается жениться раз и навсегда, а потом обвенчаться в храме. Анна согласилась на это предложение. И в 2006 году они поженились.
Андрей Мерзликин с женой Анной в Сочи на фестивале Kinobravo. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
"На улице на нас напала вооруженная банда"
О своей беременности Осокина узнала уже через месяц после регистрации брака. Пара должна была лететь на гастроли в Колумбию. Перед отлетом молодая жена сделала тест, который оказался положительным.
Кстати, именно на тех гастролях в Боготе Мерзликин еще раз убедился, что не прогадал с выбором благоверной. Дело в том, что пара стала жертвой ограбления.
"На улице на нас напала вооруженная банда. Раньше я такую экзотику видел только в кино: приставляют нож к горлу, рвут одежду, отбирают телефоны, деньги… Но ты переживаешь только за жену, а она за тебя.
И тут ты замечаешь, как она себя ведет. Сколько в ней достоинства, сила духи, отваги. Тогда я влюбился в Аню второй раз", — позже рассказывал Мерзликин журналистам.
В 2006 году на свет появился их сын Федор. Всего же у супругов четверо детей: в 2008 году родилась дочь Серафима, в 2010 году — Евдокия, а в 2016-м — младший сын Макар.
Андрей Мерзликин с детьми. Фото: Global Look Press
Вот так идиллия продлилась больше 20 лет. Звезда Бумера называл жену "своим лучшим другом", "крутой девчонкой" и "братаном". Подчеркивал, что семья — его главная ценность и опора в жизни.
А она признавалась, что во время гастролей очень скучает и спит в его свитере.
Когда старший сын Федя поступил в суворовское училище, Мерзликины каждую неделю приезжали к нему на выходные. А затем они вместе посещали храм. Ничего не предвещало беды…
У Мерзликина молодая любовница?
В кулуарах поговаривают, что у воцерковленного Мерзликина появилась другая женщина. Якобы это его тренер по скалолазанию — молодая девушка по имени Полина. Но в соцсетях артист написал, что это фейк.
Андрей Мерзликин со своим тренером по скалолазанию. Фото: соцсети
Есть также версия, что Мерзликины просто устали друг от друга. А когда отдохнут, то поймут всю серьезность принятого решения. Время на примирение у них еще есть…
Справка
Андрей Мерзликин — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссер, телеведущий. Родился 24 марта 1973 года в Королеве.
Окончил Калининградский техникум космического машиностроения и технологии по специальности "приборы управления" с присвоением квалификации "радиотехник".
Получил диплом Государственной академии сферы быта и услуг по специальности "организация производства, менеджмент".
Окончил актерский факультет ВГИКа, в процессе обучения получил приз за лучшую мужскую роль в короткометражном фильме "Как я провела лето".
Служил в Театре Армена Джигарханяна и Театре Вахтангова.
В кино дебютировал в фильме "Айлостера" в 1988 году. Наибольшую известность ему принесла картина "Бумер". Всего на счету Андрея Мерзликина более 150 ролей в фильмах и сериалах.
С 2006 года женат на Анне Осокиной, воспитывает четырех детей.
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