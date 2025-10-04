Как Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова не сдаются болячкам, преодолевают трудности с работой

В шоу "Две звезды" Рыбин и Сенчукова показывают, что еще о-го-го в какой форме: и "Малиновки заслышав голосок" могут выдать, и повторить шлягер "Дюны" "Коммунальная квартира". Пара по-прежнему отлично чувствует себя на сцене, хотя в последнее время артисты не так часто выступают - как вместе, так и по отдельности.

- Порой приглашают только "Дюну", иногда нас с Наташей вместе, - объясняет Виктор. - Но мы всегда стараемся объяснить, что вдвоем выступать не совсем удобно, потому что у нас живой звук, профессиональные музыканты, богатая история группы. Если вы приходите на наш концерт, то получаете настоящее качественное звучание. Современные музыканты в основном используют то, что они называют playback, а мы по старинке - "караоке", та же минусовка. У нас же все по-честному.

Не отказываются, в отличие от большинства коллег, Рыбин и Сенчукова и от выступлений в зоне СВО. В госпиталях артисты развлекают ребят, находящихся на лечении.

"Есть болезни и пострашнее"

Еще 12 лет назад пара снялась в "Реальных пацанах". Виктор и Наталья сыграли жителей Рублевки - собственно, самих себя. Роскошно жили в особняке, жарили шашлычок, ходили на рыбалку, выпивали красиво.

- Мы с Наташей - ребята хлебосольные, всегда готовим для гостей наш фирменный, уже проверенный десятилетиями набор вкусняшек: оливьешку, жюльенчик, салат из морепродуктов, чизкейк (его делает наша помощница по хозяйству Марина) и наш любимый десерт - вареную сгущенку, - рассказывал Рыбин.

Можно подумать, что так и проходит жизнь звезд. Это так, но только отчасти. Потому что последние годы и Рыбин, и Сенчукова сообща борются за жизнь с тяжелым заболеванием - раком кожи. Еще в 2018 году артисты говорили, что болезнь удалось победить, но с онкологическими заболеваниями так практически не бывает.

- Оно не чешется, не болит, - объясняет Наталья. - Почти у каждого человека есть эти пятнышки, только они бывают настолько незаметны, что на них не обращаешь внимания.

- Да ни фига мы не вылечились! - сетовал не так давно Виктор. - Наташа полтора месяца назад операцию на ноге перенесла, удалили ей небольшую базалиому (злокачественная опухоль кожи. - Ред.). Сейчас восстанавливается, рана до сих пор не зажила, надрез был глубокий. Хорошо, что у этой болезни неагрессивный тип, сильно жизнь она не портит, главное - постоянно следить, чтобы новых высыпаний не появилось.

Аналогичную болячку обнаружил Рыбин и у себя. И, начитавшись интернет-медиков, пошел покупать чудодейственный крем.

- И сжег им эту болячку: онколог мой меня за это чуть не убил, так орал! - смеется вокалист. - Но потом поржал надо мной и велел быть внимательным: если эта штука опять стала появляться, спустя время может еще раз в этом же месте вылезти. Надо следить. И правда, спустя время смотрю - не соврал врач. Сейчас наблюдаю, чтобы расти не начала, иначе тоже придется хирургическим путем удалять. Но я этой болячки не боюсь - в наше время и пострашнее есть.

На физкультуре и спорте

На фоне стресса раковые клетки растут интенсивнее. А нервов в жизни и Сенчуковой, и Рыбина было хоть отбавляй. И давно пройденный пик популярности, который каждый артист переживает весьма сложно. И уход близких - Виктор похоронил маму, Наталья - обоих родителей. И отсутствие стабильного дохода. И многое другое. Однако отчаиваться музыканты не намерены. Собрав волю в кулак, держатся друг за друга и плывут дальше, как та самая подводная лодка из дюновского хита.

- Каждое утро с зарядки (а еще таблеток и витаминов) начинает Наташа, - объясняет Виктор. - Она встает раньше, а я в это время сижу и уговариваю себя: "Ну же, Витя, Наташа делает, а ты что, слабак?" И так каждый день приходится себя заставлять.

Раньше я бежал на физкультуру на турнике с удовольствием. Сейчас пришел к пониманию: нужно подбирать упражнения индивидуально, учитывая особенности телосложения и мышечную предрасположенность. Поэтому я бы предложил всем начинать с быстрой ходьбы, около 7 км/ч. У меня при этом на себе пояс на 10 кг, плюс беру гантели. Отжимания обязательно, приседания. И этого уже достаточно. Когда гляжу на себя в зеркало, кажется, из него на меня смотрит какой-то другой парень, не я. Потому что я гораздо моложе, чем он. Турник это подтвердит - я до сих пор могу подтянуться на нем 14 раз, а в завершение этого сделать уголок, что как бы намекает: мне ну никак не 63!

Пиво, внуки, ЮБК