Как в Игоря Николаева влюбилась Кристина Орбакайте и что сделала Алла Пугачева, чтобы дочь разлюбила его

Помимо таланта композитора, Игорь Николаев обладал еще одним нужным даром — устанавливать полезные связи. Так, в 18 лет он познакомился с известными поэтами, а уже через год сотрудничал с Аллой Пугачевой.
Знакомство с Аллой Борисовной состоялось благодаря певице Ирине Бржевской, в коллективе которой Игорь работал клавишником. Во время одной из телевизионных съемок музыкант случайно заметил Пугачеву в буфете. Он смело подошел к ней и предложил свою кандидатуру для участия в кастинге аранжировщиков, который она тогда проводила.
Артистка приветствовала такую инициативу. И вскоре Николаев вошел в ее команду. А потом начал создавать для нее первые композиции, которые впоследствии полюбились публике и стали классикой эстрады.
"Молодой человек, без усов, очень ранимый, краснеющий, бледнеющий. Наши ребята прозвали его 'сахалинской креветкой', поскольку родом он из Южно-Сахалинска", — так Пугачева описывала своего нового друга.
Кто бы мог подумать тогда, что этот ранимый юноша станет мэтром российской эстрады.
В возрасте 26 лет Игорь Николаев начинает сольную карьеру с исполнения хита "Мельница", который вскоре вошел в его одноименный альбом. Знаковым событием для музыканта стали совместные гастроли с Аллой Пугачевой в Японии.
Их пригласил в Страну восходящего солнца японский певец Токико Като, который исполнил на родном языке хиты "Миллион алых роз" и "100 друзей".
Как в Игоря Николаева влюбилась Кристина Орбакайте
А однажды Алла Пугачева рассказала, как в Игоря Николаева влюбилась Кристина Орбакайте. Любовный недуг долго не проходил, пока Николаев не пришел в гости со взрослой дочерью. На этот визит его подговорила сама Примадонна.
Игорь Николаев и Кристина Орбакайте в шоу "Дуэты". Фото: телеканал "Россия"
"Это произвело такое сильное впечатление, что три дня и три ночи Кристи плакала, не переставая, но мы добились, чего хотели — ее любовь остыла".
Когда-то певица очень ценила композитора. И рассказывала, какую значимую роль он сыграл в ее жизни, как композиции Николаева выручали ее в самые нелегкие дни.
"Расскажите, птицы", "Паромщик". Даже эта "Дура-балалайка" и то спасла меня в период огромной депрессии. Песня "Балет" заставляла улетать в какие-то выси. А я была страшненькая, толстенькая, закомплексованная, несмотря на то что приходилось улыбаться и изображать радость. Что он творил со мной!
Я считаю, что он — мой песенный биограф. Он очень тонко чувствует женскую душу", — цитировала Аллу Борисовну "Экпресс-газета".
Эта дружба продлилась десятки лет. И кто бы мог подумать, что все так прозаично закончится.