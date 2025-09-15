Как в Игоря Николаева влюбилась Кристина Орбакайте и что сделала Алла Пугачева, чтобы дочь разлюбила его

Алла Пугачева обиделась на Игоря Николаева. В этом она призналась, давая интервью Екатерине Гордеевой*.

Причина простая. Во время эфира программы "Сегодня вечером" на Первом канале Николаев ничего не сказал о певице. Ему просто рекомендовали не делать этого. Как говорится, как бы чего не вышло.

"Как-то нет особого желания с ним общаться. Он пришел на телевидение и ему сказали: "Не вспоминать о Пугачевой и Королевой!” И он сказал: "Хорошо". Вот если бы мне так сказали, не вспоминать об Игоре Николаеве, я бы не пошла. Для меня как человек он стал просто..." — призналась Пугачева.

А ведь их связывает многолетняя дружба. И, кроме того, Игорь Николаев — крестный отец детей Пугачевой, Лизы и Гарри. Давайте вспомним, как все начиналось.

Как познакомились Алла Пугачева и Игорь Николаев

Помимо таланта композитора, Игорь Николаев обладал еще одним нужным даром — устанавливать полезные связи. Так, в 18 лет он познакомился с известными поэтами, а уже через год сотрудничал с Аллой Пугачевой.

Знакомство с Аллой Борисовной состоялось благодаря певице Ирине Бржевской, в коллективе которой Игорь работал клавишником. Во время одной из телевизионных съемок музыкант случайно заметил Пугачеву в буфете. Он смело подошел к ней и предложил свою кандидатуру для участия в кастинге аранжировщиков, который она тогда проводила.

Артистка приветствовала такую инициативу. И вскоре Николаев вошел в ее команду. А потом начал создавать для нее первые композиции, которые впоследствии полюбились публике и стали классикой эстрады.

"Молодой человек, без усов, очень ранимый, краснеющий, бледнеющий. Наши ребята прозвали его 'сахалинской креветкой', поскольку родом он из Южно-Сахалинска", — так Пугачева описывала своего нового друга.

Кто бы мог подумать тогда, что этот ранимый юноша станет мэтром российской эстрады.

В возрасте 26 лет Игорь Николаев начинает сольную карьеру с исполнения хита "Мельница", который вскоре вошел в его одноименный альбом. Знаковым событием для музыканта стали совместные гастроли с Аллой Пугачевой в Японии.

Их пригласил в Страну восходящего солнца японский певец Токико Като, который исполнил на родном языке хиты "Миллион алых роз" и "100 друзей".

Как в Игоря Николаева влюбилась Кристина Орбакайте

А однажды Алла Пугачева рассказала, как в Игоря Николаева влюбилась Кристина Орбакайте. Любовный недуг долго не проходил, пока Николаев не пришел в гости со взрослой дочерью. На этот визит его подговорила сама Примадонна.