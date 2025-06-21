Как телефонные мошенники пытались облапошить популярных артистов и чем все закончилось

Сергей Безруков: раскусил негодяев
Бдительный народный артист не поддался на разводки. Вот что значит обладать критическим мышлением! «Пришло голосовое сообщение от Константина Хабенского, - рассказал Сергей Витальевич. - Говорит, что ищет инвесторов для строительства медицинского комплекса для детей-инвалидов, предлагает поучаствовать.
Дело благое, да и сумма приемлемая. Но что-то как-то… Короче, решил все-таки уточнить детали - позвонил Косте. Надо ли говорить, что никакого сообщения он не отправлял…»
Мошенники идут в ногу с искусственным интеллектом: «Голос Хабенского почти идеально соответствовал оригиналу.
С помощью нейросетей, да и просто умелого пранкера сегодня могут развести на что угодно. Не за горами использование видеоизображений, созданных нейросетью. Технический прогресс, как и цинизм негодяев, не стоит на месте».
Сергей Пенкин: едва не отдал 10 млн руб.
Сергей Пенкин. Фото: Лариса Кудрявцева/"Экспресс-газета"
64-летний музыкант на днях поделился, как чудом не остался без крупной суммы:
«Мне пришло сообщение якобы от нашего декана (артист преподает на кафедре эстрадно-джазового искусства одного из вузов. - Авт.). Написал, что нас курирует такой-то человек из «органов», через полчаса он позвонит, возьмите трубку. Я взял.
Так требовательно говорили: мол, вы знаете, что помогаете террористическим организациям?! Якобы взломали мой счет и переводят деньги. И для того, чтобы «заморозить» эти деньги, я должен их внести.
Заверяли: через два-три дня вернем обратно. Я должен был найти 10 или 15 млн. Позвонили по видеосвязи: сидит парень в костюме, рядом российский флаг. И все это так правдоподобно…»
Мошенники советовали артисту сходить за деньгами в банк, но ему отказали в кредите. Тогда Пенкин поехал в ломбард закладывать бриллианты, но тот был закрыт. Атака длилась почти 12 часов.
«Я ничего не соображал - был как зомби», - рассказал артист. Пенкину повезло: его водитель сообразил, что происходит что-то странное, и уговорил поехать к адвокату, а тот быстро убедил артиста, что его разводят мошенники.
Вера Васильева: лишилась 215 тыс. руб.
Вера Васильева. Фото: соцсети
Как и многих пожилых людей, 78-летнюю актрису Санкт-Петербургского театра музкомедии Веру Васильеву легко запугать.
Месяц назад народной артистке в мессенджере пришло сообщение от неизвестного контакта - мужчина представился ее «бывшим руководителем».
Он сообщил, что в бухгалтерии проведена проверка и выяснилось, что Вера Васильева была якобы восстановлена на прежнем месте, где она подрабатывала, и поэтому ей там незаконно начисляют зарплату, а часть этих денег идет на спонсирование незаконных дел, что вызвало интерес у спецслужб.
Затем с актрисой связался некий Илья, представился «куратором операции» и убедил актрису в необходимости перевести все ее сбережения на «безопасный счет».
Вера Васильева сняла все свои сбережения со счета - 215 тыс. руб., и в другом отделении банка перевела их на «безопасный счет». Когда мошенники испарились, народная артистка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.
Александра Черкасова: потеряла 1,8 млн руб.
Александра Черкасова. Фото: Борис Кудрявов/"Экспресс-газета"
36-летняя актриса Александра Черкасова («Майор Гром», «Нулевой пациент») в прошлом году стала жертвой мошенников.
И так это ее разозлило, что сейчас она вместе с мужем, командой юристов, психологов, психотерапевтов развивает телеграм-канал «Антифрод» (t.me/antifraud24), где много полезной информации о мошенниках.
Сама Черкасова думает, что против нее использовали гипноз - она считает себя здравомыслящим человеком, который всегда недоумевал, как можно попасться на телефонный развод.
Муж Саши был в отъезде, и она четыре дня вела переговоры с мошенниками, которые вели ее постоянно - были на связи, запугивали. Изначально ей позвонил по мессенджеру «режиссер Клим Шипенко», и актриса узнала его голос: он сообщил, что проверяют всю съемочную группу фильма, где как раз недавно снялась Черкасова. И номер отобразился верный!
Лже-Шипенко предупредил, что позвонит следователь. Актрисе позвонил по видеосвязи «сотрудник ФСБ» - кабинет у него был, как в дорогом кино.
Этот мошенник убедил Черкасову: якобы преступник завладел личными данными членов всей съемочной группы, в том числе и Черкасовой, получил доступ к счетам продюсерской компании и начал переводить оттуда деньги на счета террористов.
Чтобы не сесть, Черкасовой надо было перевести деньги на «резервный счет», а потом еще взять кредит.
Чтобы нагнать страху на Александру, мужчина перечислил ей данные ее близких - кто и где работал, у кого в каком банке счета, какие номера мобильных телефонов. Ей потоком слали «официальные документы», заставили купить новую сим-карту.
Женщина перевела на «резервный счет» около 1 млн руб сбережений. Потом ей сказали, что на ее имя набрали кредитов - чтобы их аннулировать, надо взять еще один. Она поехала в банк и взяла кредит на сумму 850 тыс. руб. Деньги перевела на «резервный счет».
Муж по телефону заподозрил неладное и отправил к жене друга семьи. В этом момент актриса под телефонным давлением фотографировала все имущество дороже 40 тыс. руб. - «готовилась к обыску».
После этого актриса обратилась в полицию. Актриса попыталась через суд аннулировать кредит, но ничего не вышло.
Как им противостоять?
1. Не отвечайте на незнакомые номера. В настройках мессенджеров поставьте запрет на звонки и сообщения с незнакомых номеров.
2. Каждый раз, когда вам пишет или звонит знакомый вам человек и просит произвести какие-либо манипуляции с деньгами, кладите трубку. Даже если это ваш родственник и он говорит знакомым вам голосом. Даже если он звонит по видео и вы стопроцентно его узнали. Потом позвоните ему сами и уточните, он ли вам звонил. Именно так сделал Сергей Безруков.
3. Помните, что представители госорганов, банков в мессенджерах не звонят. В полицию вас должны вызвать повесткой.
4. Поставьте самозапрет на получение кредитов.