Как телефонные мошенники пытались облапошить популярных артистов и чем все закончилось

Сергей Безруков: раскусил негодяев

Бдительный народный артист не поддался на разводки. Вот что значит обладать критическим мышлением! «Пришло голосовое сообщение от Константина Хабенского, - рассказал Сергей Витальевич. - Говорит, что ищет инвесторов для строительства медицинского комплекса для детей-инвалидов, предлагает поучаствовать.

Дело благое, да и сумма приемлемая. Но что-то как-то… Короче, решил все-таки уточнить детали - позвонил Косте. Надо ли говорить, что никакого сообщения он не отправлял…»

Мошенники идут в ногу с искусственным интеллектом: «Голос Хабенского почти идеально соответствовал оригиналу.

С помощью нейросетей, да и просто умелого пранкера сегодня могут развести на что угодно. Не за горами использование видеоизображений, созданных нейросетью. Технический прогресс, как и цинизм негодяев, не стоит на месте».

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