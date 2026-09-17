Как Татьяна Васильева содержит двух детей и восемь внуков: зарабатывает по три миллиона в месяц, купила шесть квартир

15 сентября 79-летняя звезда театра и кино Татьяна Васильева в восьмой раз стала бабушкой.
У ее 47-летнего сына Филиппа Василева и его 34-летней жены Марии Болонкиной 13 сентября родился сын. Мальчика назвали Иосифом.
Мария уже опубликовала умилительное видео с новорожденным на руках, однако за трогательными кадрами из роддома скрываются скелеты в шкафу. Ведь, по сути, все это большое семейство содержит Татьяна Васильева.
Вкратце обо всех детях и внуках Татьяны Васильевой
Григорий и Иван — старшие сыновья Филиппа от первого брака с Анастасией Бегуновой. Долгое время они проживали в Германии, но бабушка вернула их на Родину, купив каждому столичное жилье.
Мирра, Сарра, Яков и новорожденный Иосиф — четверо детей, появившихся за 10 лет брака Филиппа с Марией Болонкиной. А еще Татьяна Васильева, вероятно, нередко задумывается о судьбе Адама (старшего внука от первого брака дочери) и его младшего брата Леонида.
В кулуарах поговаривают, что ни 47-летний Филипп, ни его сестра, 39-летняя Елизавета (оба пытались построить актерскую карьеру), так и не смогли достичь профессионального и финансового успеха, сопоставимого с достижениями матери. А коллеги по цеху (в том числе Станислав Садальский) неоднократно публично называли взрослых детей Васильевой «нахлебниками», которые полагаются на материнские средства.
Однако сама Татьяна Григорьевна стоит за внуков горой и никому не позволяет так уничижительно отзываться о родственниках.
«Нахлебники? Нет, конечно! Как такое слово можно применить к детям? Если я зарабатываю больше, мне запрещено им помогать? У них просто нет столько работы, их профессия не кормит. Провести эксперимент и сказать: «Живите сами»? Я с ума сойду!» - ранее признавалась артистка в интервью Лере Кудрявцевой.
Татьяна Васильева. Фото: Екатерина Цветкова/ Global Look Press
Сколько зарабатывает Татьяна Васильева
Чтобы прокормить огромную семью, 79-летняя Васильева крутится как белка в колесе. По словам артистки, ее ежемесячный доход от спектаклей, антрепризных проектов и съемок составляет от 2 до 3 миллионов рублей.
При этом расходы самой актрисы, как она признавалась ранее в интервью Лере Кудрявцевой, составляют около 344 тысяч рублей в месяц. Из них 26 тысяч уходит на еду, 13 тысячи — на коммунальные услуги, 5 тысяч — на абонемент в спортклуб, 100 тысяч — на посещение косметолога, а 200 тысяч — на покупку одежды.
Каждый месяц Татьяна Григорьевна переводит детям — Филиппу и Елизавете — по 100 тысяч рублей на расходы. Кроме того, регулярно дарит им и внукам подарки ко всем многочисленным праздникам: к дням рождениям, Новому году и другим торжествам .
Основная статья расходов актрисы — покупка недвижимости для каждого члена семьи. Она уже самостоятельно приобрела шесть квартир для своих родных: трешку для сына Филиппа, старшим внукам Ване и Грише досталось по одной столичной квартире, внучке Мирре – двухкомнатная квартира, а дочке Лизе — сразу две квартиры: двухкомнатная и трехкомнатная.
«Да, у Лизы две квартиры, потому что мне одна квартира досталась бесплатно от правительства Москвы. Отдала ее Лизе, а купила для Адама», - ранее объясняла такую щедрость по отношению к дочери Татьяна Васильева.
Также актриса активно копила деньги на отдельное жилье для внучки Сарры и внука Якова. Очевидно, что теперь очередь достигла и новорожденного Иосифа.
Чтобы обеспечить восьмого внука столичной недвижимостью, 79-летняя народная артистка явно не планирует сбавлять обороты.
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