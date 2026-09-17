Как Татьяна Васильева содержит двух детей и восемь внуков: зарабатывает по три миллиона в месяц, купила шесть квартир

15 сентября 79-летняя звезда театра и кино Татьяна Васильева в восьмой раз стала бабушкой.

У ее 47-летнего сына Филиппа Василева и его 34-летней жены Марии Болонкиной 13 сентября родился сын. Мальчика назвали Иосифом.

Мария уже опубликовала умилительное видео с новорожденным на руках, однако за трогательными кадрами из роддома скрываются скелеты в шкафу. Ведь, по сути, все это большое семейство содержит Татьяна Васильева.

Вкратце обо всех детях и внуках Татьяны Васильевой

Григорий и Иван — старшие сыновья Филиппа от первого брака с Анастасией Бегуновой. Долгое время они проживали в Германии, но бабушка вернула их на Родину, купив каждому столичное жилье.

Мирра, Сарра, Яков и новорожденный Иосиф — четверо детей, появившихся за 10 лет брака Филиппа с Марией Болонкиной. А еще Татьяна Васильева, вероятно, нередко задумывается о судьбе Адама (старшего внука от первого брака дочери) и его младшего брата Леонида.

В кулуарах поговаривают, что ни 47-летний Филипп, ни его сестра, 39-летняя Елизавета (оба пытались построить актерскую карьеру), так и не смогли достичь профессионального и финансового успеха, сопоставимого с достижениями матери. А коллеги по цеху (в том числе Станислав Садальский) неоднократно публично называли взрослых детей Васильевой «нахлебниками», которые полагаются на материнские средства.

Однако сама Татьяна Григорьевна стоит за внуков горой и никому не позволяет так уничижительно отзываться о родственниках.