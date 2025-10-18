Как сына Михаила Круга женили Роза Сябитова и Лариса Гузеева

В 2002-м Михаила Круга убили грабители в его доме в Твери, когда сын звезды шансона Саша только родился - ему был всего месяц. На его маме Михаил на тот момент был женат больше года. Ира работала официанткой в ресторане, где ее заметил артист, пригласил к себе работать костюмершей, после чего вспыхнула любовь. Потом была свадьба.

После смерти мужа Ирина воспитывала сына, а потом и сама стала звездой шансона - сначала с песнями мужа, теперь со своим репертуаром того же жанра. Ирина Круг стабильно числится в хит-парадах радио "Шансон", у нее туры по стране и миллионные гонорары.