Как сына Михаила Круга женили Роза Сябитова и Лариса Гузеева

23-летний сын знаменитого Михаила Круга, певец Александр Круг, женился на своей ровеснице, стилисте Ульяне Сытиновой. Они познакомились на съемках телешоу "Давай поженимся!" 16+. "Телепрограмма" рассказывает о новой ячейке общества и о том, как попасть на телешоу для холостяков и холостячек.
Мамино счастье
Ирина с Михаилом Кругом. Архивное фото. Фото: личная страница Ирины Круг в социальной сети
В 2002-м Михаила Круга убили грабители в его доме в Твери, когда сын звезды шансона Саша только родился - ему был всего месяц. На его маме Михаил на тот момент был женат больше года. Ира работала официанткой в ресторане, где ее заметил артист, пригласил к себе работать костюмершей, после чего вспыхнула любовь. Потом была свадьба.
После смерти мужа Ирина воспитывала сына, а потом и сама стала звездой шансона - сначала с песнями мужа, теперь со своим репертуаром того же жанра. Ирина Круг стабильно числится в хит-парадах радио "Шансон", у нее туры по стране и миллионные гонорары.
Постепенно Ира и сама стала петь, и подтянула на сцену сына. Фото: Иван Макеев/"КП"
Вот и на шоу "Давай поженимся!" Александр Круг пришел в конце прошлого года с мамой Ириной. Заявил, что хочет создать семью и уже готов жениться.
Любовь с первого взгляда
!Музыкант, актер, поэт. Гордится тем, что знает цену деньгам и никогда не козыряет своей фамилией. Мечтает завести собаку и сыграть в кино отрицательного персонажа. Предупреждает, что мама - главная женщина в его жизни. Признается, что каждый праздник отмечает в кругу семьи..." - так его представили публике.
Выбирал из трех невест: первая была богатой, вторая - из поклонниц Михаила Круга, а третья - та самая Ульяна, которую и выбрал Саша. Многие думали, что парочка разбежится после эфира и пиара, как это обычно и бывает. А они по-настоящему полюбили друг друга и поженились.
В передаче Саша и Ульяна образовали пару, но мало кто верил, что это всерьез. Фото: Первый канал
Живут в квартире Александра в Москве. Ульяна москвичка, ее родители предприниматели. Окончила Московский авиационный институт, в студенческие годы подрабатывала репетитором по английскому. Затем прошла стажировку в модном бренде и уже пару лет работает стилистом. Работает на съемках рекламы, клипов - стилизует образы героев, подбирает гардероб.
Расписались молодые два месяца назад - сходили в загс, отметили событие с родственниками. Пышную свадьбу сыграют позже - Александр говорит, что сам копит деньги на торжество и медовый месяц, так как не хочет брать у мамы. Мама Саши и родители Ульяны выбором детей довольны. Оказалось, что мама Ульяны и до знакомства дочери с будущим мужем слушала песни Ирины Круг, а в юности - Михаила Круга.
Ульяна хвалит мужа:
"Столько любви я в жизни не ощущала - она повсюду. В сообщениях, в объятиях, в утренних завтраках, в прикосновениях, в глупых шутках и даже на расстоянии, в Сашиных далеких турах".
Александр тоже счастлив:
"В 23 года я повстречал человека, который взбудоражил, перевернул всю мою жизнь и сделал самым счастливым. Мы решились на прекрасный шаг - создать свою собственную семью, помогать и нести ответственность друг за друга. Мы самые счастливые и хотим нести все это в люди".
Как попасть к телесвахам
Фото: Первый канал
Для того чтобы подать заявку на участие в телешоу "Давай поженимся!" 16+, надо заполнить анкету на сайте Первого канала 1tv.ru. На страничке проекта есть раздел "Стать участником".
Большинство анкет, конечно, отсеиваются. Как обратить на себя внимание?
"Нужна интересная история, которая способна вызвать эмоциональный отклик у всех участников программы и зрителей, - учит сваха Роза Сябитова. - А мы, как ведущие, рассказывая эту историю, сможем задать провокационные вопросы относительно данного сюжета. Важно дать возможность редактору, который читает анкету, за вас зацепиться. Но фантазировать не надо. Жизнь - самый лучший писатель. Те истории, которые происходят с нами на самом деле, никогда сам не придумаешь. Поэтому расскажите как есть, а редакторы сделают художественную обработку. Мы с Ларисой добавим собственных красок. И не расстраивайтесь, если ваша история пока не прошла. Пишите еще, будьте настойчивы. Знаете, как бывает? В первой программе 15-го сезона мы рассказали удивительную историю создания семьи. Мужчина участвовал в «Давай поженимся!», но не нашел себе невесту. Его увидела по телевизору женщина и уговорила редакторов дать его телефон. Связалась с ним, они подошли друг к другу и счастливы, если я не ошибаюсь, уже лет шесть. Проявляйте настойчивость!"