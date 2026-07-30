Как сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой бросил жену, с которой был знаком с детсада, и женился на тренере по танцам

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина снова женился. Однако родители жениха не сразу приняли его избранницу. А почему? А потому что они привыкли к другой девушке, его первой жене. Но постепенно музыканты подружились и со второй.
Василий Рыбин и Дарья Алябьева
В 2022 году Василий Рыбин-младший вступил в брак с Дарьей Алябьевой. История этих молодых людей началась еще в детстве, они ходили в один детский сад, а роман между ними завязался в 14 лет.
Отношения длились почти девять лет, и казалось, что пара создана для друг друга. Однако совместная жизнь продлилась всего девять месяцев: в начале 2023 года супруги развелись.
Развод стал полной неожиданностью для родителей Василия. Они очень привязались к Дарье, считали её полноценным членом семьи и даже пытались примирить бывших супругов, но их попытки не увенчались успехом.
Василий рассказал о своих отношениях с Валерией Новиковой несколько лет назад — одновременно с тем, как официально подтвердил развод с первой женой. А в декабре 2025 года он сделал Валерии предложение руки и сердца.
Что известно о второй жене Василия Рыбина
Что известно о новой жене Рыбина-младшего? Валерия Новикова родом из подмосковного Долгопрудного, она не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Девушка работает тренером по танцам и стретчингу: проводит индивидуальные занятия, в том числе для беременных женщин, и занимается послеродовым восстановлением клиентов.
По словам Валерии, после того как их роман стал известен, она столкнулась с негативными комментариями в Интернете. Но постаралась не обращать на них внимания.
Родители Василия сначала отнеслись к новой избраннице сына настороженно. Как ранее признавался Виктор Рыбин, появление Валерии вызвало у него и его жены Натальи много вопросов.
«Мы ее приняли в штыки. Но если он полюбил девушку, то и мы её тоже полюбим», — отмечал тогда Рыбин-старший.
Василий Рыбин и Валерия. Фото: соцсети
Как прошла свадьба сына Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина
Вторая свадьба Василия Рыбина и Валерии прошла в узком семейном кругу — на мероприятие были приглашены только самые близкие родственники и друзья пары, без сотен гостей и выступлений звёздных артистов.
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Ее свадебный букет состоял из темно-бордовых калл. Жених же появился в строгом темном классическом костюме с бабочкой. Самым трогательным моментом церемонии стал обмен клятвами — молодожены с трудом удерживали слёзы. Первый танец супруги они исполнили под знаменитую композицию Элвиса Пресли «Can’t Help Falling in Love».
После церемонии гости перешли в шатер, где начался праздничный банкет с музыкой и поздравлениями. Молодожёны заказали стильный прямоугольный торт, украшенный кремом, малиной и свечами.
Особую атмосферу празднику добавило выступление отца жениха. Виктор Рыбин исполнил несколько своих хитов, под которые молодожёны танцевали.
После свадьбы сына Наталья Сенчукова опубликовала в социальных сетях фотографию пары с лаконичной подписью: «Вот образовалась новая семья! Василий и Валерия!».
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