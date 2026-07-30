Как сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой бросил жену, с которой был знаком с детсада, и женился на тренере по танцам

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина снова женился. Однако родители жениха не сразу приняли его избранницу. А почему? А потому что они привыкли к другой девушке, его первой жене. Но постепенно музыканты подружились и со второй.

Василий Рыбин и Дарья Алябьева

В 2022 году Василий Рыбин-младший вступил в брак с Дарьей Алябьевой. История этих молодых людей началась еще в детстве, они ходили в один детский сад, а роман между ними завязался в 14 лет.

Отношения длились почти девять лет, и казалось, что пара создана для друг друга. Однако совместная жизнь продлилась всего девять месяцев: в начале 2023 года супруги развелись.

Развод стал полной неожиданностью для родителей Василия. Они очень привязались к Дарье, считали её полноценным членом семьи и даже пытались примирить бывших супругов, но их попытки не увенчались успехом.

Василий рассказал о своих отношениях с Валерией Новиковой несколько лет назад — одновременно с тем, как официально подтвердил развод с первой женой. А в декабре 2025 года он сделал Валерии предложение руки и сердца.

Что известно о второй жене Василия Рыбина

Что известно о новой жене Рыбина-младшего? Валерия Новикова родом из подмосковного Долгопрудного, она не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Девушка работает тренером по танцам и стретчингу: проводит индивидуальные занятия, в том числе для беременных женщин, и занимается послеродовым восстановлением клиентов.

По словам Валерии, после того как их роман стал известен, она столкнулась с негативными комментариями в Интернете. Но постаралась не обращать на них внимания.

Родители Василия сначала отнеслись к новой избраннице сына настороженно. Как ранее признавался Виктор Рыбин, появление Валерии вызвало у него и его жены Натальи много вопросов.