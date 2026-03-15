Как Светлана Пермякова сбросила лишнее

Эту весну 54-летняя артистка Светлана Пермякова встречает в новом весе. Впервые за 35 лет на сцене Пермякова заметно похудела - у нее теперь другой типаж. "Телепрограмма" рассказывает, как старшая медсестра Люба из "Интернов" 16+ из знойной пышки превратилась в стройную женщину-вамп.
После 50 путь к купальнику только начинается
На ближайший летний отпуск Светлана Пермякова купила такой купальник, который подчеркивает талию. А подчеркивать ей впервые за «взрослую жизнь» есть что. Новую программу похудения Светлана начала почти год назад. В начале этой зимы ее рекорд был минус 22 кг за полгода, к первому дню марта уже минус 27 кг. К отпуску Света намерена сбросить еще 3 кг. Сейчас при росте 164 см актриса весит 73 кг. К лету вес станет рекордно низким - 70 кг.
Последние 35 лет средний вес актрисы при росте 164 см был 100 кг.К весне актриса похудела на 27 кг. Фото: личная страница Светланы Пермяковой в социальной сети
Пермякова начала эксплуатировать свой образ милой пышки 35 лет назад в команде КВН "Парма". Публика обожала дуэт "Светка и Жанка" (с Жанной Кадниковой). После успеха в Высшей лиге клуба артистка 20 лет назад перебралась в Москву, где стала сниматься в кино и сериалах. Телезрителям особенно запомнился созданный Пермяковой образ старшей медсестры Любы в сериале "Интерны".
Много лет Светлана с переменным успехом сбрасывала лишний вес. После самых разных диет и косметологических процедур он возвращался, стремился к 100 кг и успешно достигал этой цели, а иногда и превышал ее. И вот теперь Светлана Пермякова впервые дышит с облегчением. Артистка колесит по стране с гастрольным туром - у нее в графике несколько антрепризных спектаклей.
Пермякова не стала скрывать, что получить и, главное, удержать такой результат ей помог лекарственный препарат, назначенный доктором. В прошлом году она обратилась к эндокринологу, который назначил ей инъекции для похудения и нормализации уровня глюкозы. Врача актриса посещает регулярно, и сейчас она получает минимальную дозировку препарата.
Артистка активно делится в своих соцсетях опытом:
"Уже минус 27 кг. Изменилось все - и одежда, и настроение, и то, как на тебя смотрят близкие, зрители. Самое важное, что ушла тяжесть, апатия, усталость. Я почувствовала себя легкой, энергичной. Новые цели, платья, даже походка изменилась. Появилось ощущение, что жизнь только начинается".
Медсестра Люба из «Интернов» - визитная карточка Пермяковой. Фото: канал ТНТ
Она рассказывает, что вместе с весом снизился уровень глюкозы в крови, а ведь ей ставили предиабет, а теперь по анализам все в порядке.
"Я ем все, у меня нет никаких запретов. Люблю мясо, рыбу, овощи. Но я ем маленькими порциями. Если раньше съедала большую тарелку, то теперь половину ее - организму больше не надо. Сразу стало легче контролировать аппетит, потом ушла еда "на автомате" - когда перекусываешь из-за усталости, от скуки. Я начала есть, только когда есть аппетит. На старте «бурчал» живот, ощущался дискомфорт, но потом все проходит. Были срывы - например, в новогодние праздники, но организм сразу дал знать: «Света, это не твое». Теперь я ем с уважением к себе, не заедаю усталость, укрепила новые пищевые привычки".
Релакс в деревне
С близким другом и отцом дочери Максимом Скрябиным. Фото: личная страница Светланы Пермяковой в социальной сети
Светлана не замужем, она очень дружна с отцом своей дочери Варвары. Максим Скрябин трудится директором артистки. Вместе они занимаются воспитанием 13-летней девочки, проводят втроем много времени, путешествуют на каникулах.
Пермякова говорит, что все время отдает работе и семье. Пару лет назад она купила квартиру в центре Москвы, сделала там ремонт и переехала из спального района. А еще построила дачу в деревне в Калужской области. Туда уезжает на "перезагрузку".
С 13-летней дочерью Варварой. Фото: личная страница Светланы Пермяковой в социальной сети
Ролей в кино за последний год стало больше. Пластику актриса пока не планирует, но регулярно посещает косметолога, где проводит омолаживающие аппаратные процедуры, делает уколы красоты.
Пермякова говорит:
"Люблю каждую свою морщинку - в них мои роли, дороги, смех, слезы и жизнь. С уходом веса лицо подтянулось, посвежело. Думаю, что лет семь можно не думать ни о какой пластике".