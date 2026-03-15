Как Светлана Пермякова сбросила лишнее

Пермякова начала эксплуатировать свой образ милой пышки 35 лет назад в команде КВН "Парма". Публика обожала дуэт "Светка и Жанка" (с Жанной Кадниковой). После успеха в Высшей лиге клуба артистка 20 лет назад перебралась в Москву, где стала сниматься в кино и сериалах. Телезрителям особенно запомнился созданный Пермяковой образ старшей медсестры Любы в сериале "Интерны".

Много лет Светлана с переменным успехом сбрасывала лишний вес. После самых разных диет и косметологических процедур он возвращался, стремился к 100 кг и успешно достигал этой цели, а иногда и превышал ее. И вот теперь Светлана Пермякова впервые дышит с облегчением. Артистка колесит по стране с гастрольным туром - у нее в графике несколько антрепризных спектаклей.

Пермякова не стала скрывать, что получить и, главное, удержать такой результат ей помог лекарственный препарат, назначенный доктором. В прошлом году она обратилась к эндокринологу, который назначил ей инъекции для похудения и нормализации уровня глюкозы. Врача актриса посещает регулярно, и сейчас она получает минимальную дозировку препарата.

Артистка активно делится в своих соцсетях опытом: