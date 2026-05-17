Как Стас Пьеха отбил жену у детского врача

Стас в любовном треугольнике

45-летний Стас Пьеха после развода почти не рассказывает о своих романах. О любви рассуждает, сыном гордится, а вот имен любимых женщин не называет. Но коллеги знают - этот автор и исполнитель редко в своей взрослой жизни был один, в смысле без женщины. У него в списке достаточно романов с красивыми и очень разными дамами.

Пьеха был женат один раз - на модели и диджее Наталье Горчаковой, которая родила сына Петра в 2014 году. Вскоре Стас и Наталья развелись, но сохранили нормальные отношения, отец финансово полностью обеспечивает ребенка, участвует в его воспитании. Наташа с Петром живут в Питере, а Стас в Москве, поэтому чаще общаются по видеосвязи.

Стас Пьеха после развода афишировал лишь отношения с актрисой Никой Здорик - они жили вместе год. Расстались три года назад. Здорик объясняла их разрыв так: «Он говорил всегда одно: мне нужно спокойствие. Но его не бывает, потому что он сам неспокоен внутри».

А на днях всплыла информация о предпоследней пассии звезды. Как только в Сети стали обсуждать роман Пьехи со стилистом Полиной, блогер Анастасия Моисеенко опубликовала фото со звездой и подписью: «Истории красиво начинаются и некрасиво заканчиваются». Получается, что Стас ушел от Насти к другой красотке.

Кто же она, новая любовь Стаса Пьехи? Это 30-летняя Полина Плеханова, которая уже переехала жить к звезде вместе с 6-летним сыном Георгием. Плеханова познакомилась с Пьехой, когда работала стилистом на одном из телевизионных проектов - в ее обязанности входило подбирать гардероб звездам для съемок. Работала так хорошо, что ее пригласили в команду Пьехи личным стилистом.

Скандальным этот роман стал, когда в Сети появились пикантные подробности. Их сообщил бывший муж Полины Плехановой - врач, детский отоларинголог Егор Романов: «Их завязывающиеся отношения стали причиной моего развода. Я разорвал отношения с Полиной, как только об этом узнал. Она хороший человек, в жизни всякое случается. Я не держу ни зла, ни обид, желаю нам всем счастья».