Как Стас Пьеха отбил жену у детского врача

Стас в любовном треугольнике
45-летний Стас Пьеха после развода почти не рассказывает о своих романах. О любви рассуждает, сыном гордится, а вот имен любимых женщин не называет. Но коллеги знают - этот автор и исполнитель редко в своей взрослой жизни был один, в смысле без женщины. У него в списке достаточно романов с красивыми и очень разными дамами.
Пьеха был женат один раз - на модели и диджее Наталье Горчаковой, которая родила сына Петра в 2014 году. Вскоре Стас и Наталья развелись, но сохранили нормальные отношения, отец финансово полностью обеспечивает ребенка, участвует в его воспитании. Наташа с Петром живут в Питере, а Стас в Москве, поэтому чаще общаются по видеосвязи.
Стас Пьеха после развода афишировал лишь отношения с актрисой Никой Здорик - они жили вместе год. Расстались три года назад. Здорик объясняла их разрыв так: «Он говорил всегда одно: мне нужно спокойствие. Но его не бывает, потому что он сам неспокоен внутри».
А на днях всплыла информация о предпоследней пассии звезды. Как только в Сети стали обсуждать роман Пьехи со стилистом Полиной, блогер Анастасия Моисеенко опубликовала фото со звездой и подписью: «Истории красиво начинаются и некрасиво заканчиваются». Получается, что Стас ушел от Насти к другой красотке.
Кто же она, новая любовь Стаса Пьехи? Это 30-летняя Полина Плеханова, которая уже переехала жить к звезде вместе с 6-летним сыном Георгием. Плеханова познакомилась с Пьехой, когда работала стилистом на одном из телевизионных проектов - в ее обязанности входило подбирать гардероб звездам для съемок. Работала так хорошо, что ее пригласили в команду Пьехи личным стилистом.
Скандальным этот роман стал, когда в Сети появились пикантные подробности. Их сообщил бывший муж Полины Плехановой - врач, детский отоларинголог Егор Романов: «Их завязывающиеся отношения стали причиной моего развода. Я разорвал отношения с Полиной, как только об этом узнал. Она хороший человек, в жизни всякое случается. Я не держу ни зла, ни обид, желаю нам всем счастья».
Стас Пьеха не любит скандалов вокруг своего имени, поэтому крайне недоволен обсуждением подробностей личной жизни в Сети. Тем временем мало кто верит в долгосрочность этих отношений. А влюбленным пока безразличны скандалы и интриги, они проводят первый совместный отпуск на Мальдивах.
«Пельмень» улетел на море с молодой невестой
54-летний Сергей Исаев встречается с 28-летней актрисой Виталиной Протасовой.
Сейчас парочка проводит свой первый совместный отпуск на море. Исаев известен публике как звезда юмористического проекта «Уральские пельмени». С 2011 года он жил с любимой женщиной Ириной, которая родила ему сыновей (Елисею сейчас 13 лет, Савелию - 10). Расстался Сергей с Ириной еще несколько лет назад, в 2024 году грустил, что не может найти свою любовь. И вот мечта исполнилась - новый роман!
Ивакова надеется, что выйдет замуж в последний раз
39-летняя блогер, актриса и телеведущая Мария Ивакова этим летом выходит замуж. На днях она получила помолвочное кольцо и предложение руки и сердца во время путешествия с женихом - прямо на берегу Атлантического океана.
Избранник Марии - успешный бизнесмен Кирилл Гурбанов, его компания специализируется на создании ИИ-агентов и проводит обучение в этой сфере, также он основатель консалтинговой компании. Гурбанов сообщал, что его сфера интересов помимо работы - здоровье, саморазвитие, духовные практики. И вот тут полное совпадение с интересами невесты Марии. Оба противники вредных привычек, придерживаются здорового питания, занимаются спортом.
Ивакова рассказала о первой встрече с Гурбановым - их свел общий друг, который знал, что Мария отправилась одна на концерт, куда собирался в одиночестве и Кирилл. «Наш общий друг решил нас свести и дал ему мой номер, чтобы мы не куковали поодиночке. Он написал. Мы там и встретились. Как-то все было очень легко. Он еще тогда сказал: «О, а про тебя ребята говорят, что ты отлетевшая, а ты адекватная...» Они быстро нашли общий язык и решили создать семью.
Когда Мария Ивакова только стала популярным блогером и вела передачу «Орел и решка», она успела дважды побывать в коротких браках. А самым громким ее романом были отношения с актером Никитой Ефремовым - они жили вместе несколько лет и расстались, так как прошли чувства.
Сейчас Маша мечтает о крепкой семье.