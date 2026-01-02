Как справиться с новогодней хандрой: "Не выйти замуж, а ходить на свидания"

Невероятно, но факт: для многих долгие зимние праздники — вовсе не радостные каникулы с телевизором, салатами и мандаринами, а период глубокой тоски, полного одиночества и разочарования.

Откуда же появляются эти три всадника Апокалипсиса? И как с ними бороться?

Три волны новогодней тоски

Начнем с небольшого пояснения. Эксперты обычно выделяют три волны "новогодней тоски": предпраздничную, саму праздничную и послепраздничную.

Предпраздничная хандра может быть вызвана усталостью, стрессом от предновогодней суеты, нежеланием участвовать в застольях или встречаться с назойливыми родственниками, а также финансовым давлением, когда нет возможности сделать "идеальный" подарок. Рецепт здесь один — позволить себе расслабиться.

Вы не обязаны испытывать предвкушение праздника или насильно веселиться. Не хотите отмечать — не отмечайте. Закажите пиццу, пересмотрите любимый фильм, отключите телефон и проведите время так, как комфортно вам. Это абсолютно нормально.

Что касается второго варианта, то здесь хандра в сам праздник часто наступает из-за несбывшихся ожиданий. Вы так все продумали, но что-то пошло не так — и волшебство исчезло. А в сочетании с алкоголем это состояние может и вовсе обернуться ссорами и слезами.

Совет аналогичен: сделайте паузу, примите, что не все может идти по плану, и напомните себе, что чудеса не привязаны к календарной дате. Хочется лечь спать — ложитесь. Это ваше право, а утро действительно мудренее.

И, наконец, послепраздничная хандра, которая наступила сейчас, пожалуй, самая тяжелая и затяжная. О ней стоит поговорить отдельно и подробно.

Отчего возникает новогодняя хандра?

Впереди 10 дней каникул, которые, если не придумать программу, быстро вам надоедят. Вся семья дома, всех нужно занимать, кормить, развлекать. Одна мысль об этом вызывает раздражение и усталость еще до того, как вы встали с дивана.

А если вы вообще одиноки? У всех есть пары, а вы один как сыч только наблюдаете за чужим счастьем.

Масла в огонь подливают соцсети. Там у всех идеально: глянцевые фото, сияющие гирлянды, семьи как с обложки, экзотические путешествия. Тихий голос здравого смысла, шепчущий, что это лишь фасад, вы, конечно, заглушаете

В общем, у всех праздник, а у вас — просто повод для хандры.

Новогодняя хандра — это тяжело. Важно понимать, что если это не клиническая депрессия (где необходима помощь специалиста), то ключ к выходу из этого состояния часто находится в наших руках.