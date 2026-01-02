Как справиться с новогодней хандрой: "Не выйти замуж, а ходить на свидания"

Невероятно, но факт: для многих долгие зимние праздники — вовсе не радостные каникулы с телевизором, салатами и мандаринами, а период глубокой тоски, полного одиночества и разочарования.
Откуда же появляются эти три всадника Апокалипсиса? И как с ними бороться?
Три волны новогодней тоски
Начнем с небольшого пояснения. Эксперты обычно выделяют три волны "новогодней тоски": предпраздничную, саму праздничную и послепраздничную.
Предпраздничная хандра может быть вызвана усталостью, стрессом от предновогодней суеты, нежеланием участвовать в застольях или встречаться с назойливыми родственниками, а также финансовым давлением, когда нет возможности сделать "идеальный" подарок. Рецепт здесь один — позволить себе расслабиться.
Вы не обязаны испытывать предвкушение праздника или насильно веселиться. Не хотите отмечать — не отмечайте. Закажите пиццу, пересмотрите любимый фильм, отключите телефон и проведите время так, как комфортно вам. Это абсолютно нормально.
Что касается второго варианта, то здесь хандра в сам праздник часто наступает из-за несбывшихся ожиданий. Вы так все продумали, но что-то пошло не так — и волшебство исчезло. А в сочетании с алкоголем это состояние может и вовсе обернуться ссорами и слезами.
Совет аналогичен: сделайте паузу, примите, что не все может идти по плану, и напомните себе, что чудеса не привязаны к календарной дате. Хочется лечь спать — ложитесь. Это ваше право, а утро действительно мудренее.
И, наконец, послепраздничная хандра, которая наступила сейчас, пожалуй, самая тяжелая и затяжная. О ней стоит поговорить отдельно и подробно.
Отчего возникает новогодняя хандра?
Впереди 10 дней каникул, которые, если не придумать программу, быстро вам надоедят. Вся семья дома, всех нужно занимать, кормить, развлекать. Одна мысль об этом вызывает раздражение и усталость еще до того, как вы встали с дивана.
А если вы вообще одиноки? У всех есть пары, а вы один как сыч только наблюдаете за чужим счастьем.
Масла в огонь подливают соцсети. Там у всех идеально: глянцевые фото, сияющие гирлянды, семьи как с обложки, экзотические путешествия. Тихий голос здравого смысла, шепчущий, что это лишь фасад, вы, конечно, заглушаете
В общем, у всех праздник, а у вас — просто повод для хандры.
Новогодняя хандра — это тяжело. Важно понимать, что если это не клиническая депрессия (где необходима помощь специалиста), то ключ к выходу из этого состояния часто находится в наших руках.
Фото: Андрей Титов/ Global Look Press
Иногда мы сами неосознанно поддерживаем в себе уныние, гоняясь за навязанными "идеальными" праздничными образами.
Ваши чувства абсолютно понятны, и вы имеете полное право их проживать. Но если вместо отдыха вы 11 дней подряд выбираете погружаться в тоску, возможно, стоит задаться вопросом: а что я могу сделать для себя прямо сейчас?
Как справиться с новогодней тоской
Начните с самого простого: спросите себя, чего вам по-настоящему хочется в этот момент, и дайте себе разрешение это получить. Волшебное праздничное настроение не прилетит извне — его создаем мы сами, своими маленькими осознанными действиями.
Возможно, стоит сменить сценарий? Что бы вы могли разрешить себе прямо сегодня, чтобы стало чуть светлее?
Не забудьте мысленно поблагодарить уходящий год за все хорошее, что в нем случилось, и честно признать собственные успехи. Вы справились отлично — не каждый смог бы достичь такого. Пролистайте свои соцсети: вы делились там самыми яркими моментами (и, если для вас это значимо, точно вызывали восхищение у других).
Да, трудности и потери тоже были, но важно то, что они остались в прошлом. Примите этот факт и постарайтесь не тащить старые тяготы в будущее. Иногда что-то уходит именно для того, чтобы освободить пространство чему-то новому и более ценному.
Еще один проверенный метод справиться с предновогодней тоской — поговорить об этом с теми, кому доверяете. Вполне вероятно, что вы не одиноки в своем разочаровании или усталости от праздничной суеты.
Фото: Андрей Титов/ Global Look Press
Устройте душевный разговор, дайте выход переживаниям — это поможет ощутить поддержку. А потом, почему бы не устроить необычный, свой собственный праздник, если традиционный формат вам не близок?
Взгляните на свои отложенные замыслы под новым углом. Разделите их: что действительно неосуществимо, а что лишь ждет своего часа. Откажитесь от бесперспективного, а то, что еще возможно, оставьте в будущем — без строгих дедлайнов, лишь с приблизительными ориентирами.
Помните: вы уже молодец, потому что действуете, а не просто мечтаете. Вам не нужно всех опережать и соответствовать чужим представлениям. Сбросьте с плеч груз сверхтребований, позвольте себе просто жить, а не постоянно преодолевать и покорять вершины.
Что до новых целей — ставьте их скромнее и делите глобальное на шаги. Скажем, вместо: "купить квартиру в центре" — сначала "собрать сумму на первый взнос". Не "выйти замуж" (если нет даже кандидата), а "быть открытым к знакомствам и чаще встречаться с людьми". Не "похудеть на 10 кг", а "регулярно ходить на тренировки по купленному абонементу".
Чем проще шаг, тем меньше внутреннего сопротивления. Ставьте достижимые цели, не ждите от себя героизма и не пытайтесь всем доказать свое превосходство. Лучше отдайте себе должное и как следует восстановитесь — вы это честно заслужили.
А как вы справляетесь с новогодней хандрой? Делитесь в комментариях!