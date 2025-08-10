Как Софи Лорен, Орнелле Мути и другим известным «бабушкам» удается выглядеть на все сто

Многие артистки злоупотребляют пластикой ради омоложения. Но есть среди них актрисы, кто не делал пластических операций и выглядит достойно и молодо. И они - итальянки. Эти звезды благодарят генетику и своих врачей-косметологов. Раскрываем их секреты красоты.

Софи Лорен, 90 лет

Последние 35 лет итальянская актриса Софи Лорен живет в Швейцарии, в доме на берегу Женевского озера. Осенью там сыграет свадьбу ее сын - Карло Понти-младший. Звезда уже приготовила приталенный наряд на торжество: актриса остается стройной и теперь. В 72 года Софи Лорен снималась в нижнем белье для календаря Pirelli, до 89 лет каждое утро делала гимнастику. Вскоре после 89-го дня рождения Софи Лорен упала дома, сломала шейку бедра, после длительной реабилитации снова посещает светские мероприятия на каблуках. Теперь к ежедневной гимнастике добавился комплекс лечебной физкультуры. Софи Лорен в ясном уме и не страдает тяжелыми заболеваниями.