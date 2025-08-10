Как Софи Лорен, Орнелле Мути и другим известным «бабушкам» удается выглядеть на все сто

Многие артистки злоупотребляют пластикой ради омоложения. Но есть среди них актрисы, кто не делал пластических операций и выглядит достойно и молодо. И они - итальянки. Эти звезды благодарят генетику и своих врачей-косметологов. Раскрываем их секреты красоты.
Софи Лорен, 90 лет
Последние 35 лет итальянская актриса Софи Лорен живет в Швейцарии, в доме на берегу Женевского озера. Осенью там сыграет свадьбу ее сын - Карло Понти-младший. Звезда уже приготовила приталенный наряд на торжество: актриса остается стройной и теперь. В 72 года Софи Лорен снималась в нижнем белье для календаря Pirelli, до 89 лет каждое утро делала гимнастику. Вскоре после 89-го дня рождения Софи Лорен упала дома, сломала шейку бедра, после длительной реабилитации снова посещает светские мероприятия на каблуках. Теперь к ежедневной гимнастике добавился комплекс лечебной физкультуры. Софи Лорен в ясном уме и не страдает тяжелыми заболеваниями.
А так актриса выглядела в 2022 году. Фото: Marco Piraccini/Global Look Pres
Секреты долголетия Софи Лорен из ее интервью разных лет, а также из книги актрисы "Женщины и красота":
- Ежедневная зарядка, прогулки в быстром темпе не менее часа: "Я много хожу. Каждый день гуляю в течение часа, что очень полезно для сердца и фигуры".
- Подъем в 6 утра. Засыпание не позже 21.00.
- Никаких голодовок и диет, но строгий и здоровый режим питания. Исключены из рациона консервы и искусственный сахар, ограничен крахмал. Предпочтение простым блюдам, в основе рациона - овощи, курица, рыба, фасоль, рис.
- Ежедневно 8 стаканов воды. Не злоупотребляет кофе: "Прошу вас, не пейте 8 стаканов кофе в день! Одной чашки достаточно".
Для выходов в свет актриса надевает парик. А вот лицо Софи Лорен выглядит молодо благодаря процедурам у косметолога и характеру:
"У юноши или девушки на лице мало что прочтешь, юности дарована безмятежность. Но время не стоит на месте, мы сами отвечаем за свою внешность и не только в смысле ухода за кожей. На лице видно все - скуку, раздражение, плохое настроение, жалобы. Годы идут, и их следы уже неизгладимы. Однако юмор, доброжелательность и терпимость также формируют ваше лицо и создают облик, неподвластный времени".
Орнелла Мути, 70 лет
Попробуйте угадать, где Орнелла, а где ее дочь! Подсказка: у Мути нет татуировок. Фото: Christoph Hardt/Global Look Pres
Итальянская актриса Орнелла Мути выглядит на 20 лет моложе цифр в паспорте. Ей часто говорят, что она почти как ровесница старшей дочери - 50-летней Найке Ривелли. Орнелла Мути - это творческий псевдоним, настоящее имя актрисы Франческа Романа Ривелли. Сейчас она много играет в театре, живет в своем огромном доме в Пьемонте, а с ней вместе дочь Найке с мужем и детьми. Орнелле Мути повезло с косметологом: на лице не видно неудачных или чрезмерных последствий процедур.
Орнелла поделилась с нами главным секретом своей энергичности (так она говорит) и красоты, когда полтора года назад была на гастролях в Москве: "Соблюдение умеренности во всем".
- Основа ежедневного рациона - овощи, фрукты, рыба, морепродукты, зелень. Раз в неделю можно есть то, что хочется, но в умеренных количествах: к примеру,
- тарелку пасты из морепродуктов. Полное исключение алкоголя.
- Регулярные занятия на тренажерах, которые чередуются с йогой.
- Полноценный сон.
Моника Беллуччи, 60 лет
Фото: Ivanka Voiisin/Global Look Pres
Актриса много играет в театре, избирательно снимается в кино, счастлива в отношениях с режиссером Тимом Бертоном. Актриса продолжает получать комплименты о своей сногсшибательной внешности, как и в юные годы. Моника Беллуччи сейчас рассуждает о старении так:
"Женщины в возрасте 50, 60 и 70 лет все еще в хорошей форме, и они становятся эталоном для других. У нас совсем иной образ жизни по сравнению с нашими мамами и бабушками - и дело не в том, как вы выглядите, а как вы себя чувствуете. Постепенная утрата молодости дает нам возможность взглянуть на жизнь с другой стороны. Может быть, это и называется привилегией опыта и зрелости..."
- Основа рациона - много овощей, мясо, рыба. Всегда маленькие порции. Когда перерыв в работе, актриса может отступить от правил:
"Я знаю, что мне нельзя мучное, нельзя хлеб и пасту. Но что делать - терпеть не могу запретов. Иногда кусочек удовольствия необходим, правда? Вредно, конечно. Но еще вреднее отказывать себе во всем".
- Регулярные занятия плаванием. Периодами - пилатес, кикбоксинг.
- Доверяет лицо опытному врачу-косметологу для уходовых процедур, массажей. Многие эксперты предполагают, что Беллуччи делает процедуры аппаратной косметологии, однако сама актриса на эту тему не говорит.
