Как снимался фильм "Звезды в Сибири": Маликов убегал от фанатки, Кока доила козу, а Светлаков ждал волков

Хотите увидеть, как Клава Кока доит козу, а Дмитрия Маликова соблазняет знойная женщина – мечта поэта? Тогда в новогодние праздники включите фильм "Звезды в Сибири". Он станет отличным способом хорошо провести время и поднять себе настроение.

Как авторы фильма "Звезды в Сибири" опускали артистов с небес на землю

Фильм снимался в 2024 году. Как рассказывал на премьере ленты сценарист, продюсер и исполнитель одной из главных ролей Сергей Светлаков, сейчас растет популярность сюжетов о перевоспитании. Пример тому – кассовый успех фильмов "Холоп" и "Казачок". Задача таких картин — дать герою шанс взглянуть на себя со стороны через кардинальную смену обстоятельств.

По словам Сергея Светлакова, эта же концепция применяется и к фильму "Звезды в Сибири". Его идея — на глазах у публики "опустить с небес на землю" избалованных знаменитостей, лишив их привычных удобств. Ну а зритель с удовольствием посмотрит на то, как они будут выпутываться из сложной ситуации.

Помимо Сергея Светлакова, в проекте также снялись Ольга Бузова, Дмитрий Маликов, Клава Кока, Тимур Батрутдинов и Дмитрий Брекоткин. Все они сыграли самих себя в предлагаемых обстоятельствах – приключениях в Сибири. Помимо звезд, в проекте снимались настоящие волки.

Фильм начинается с того, что маленькая девочка из далекой сибирской деревни мечтает об участии в вокальном областном конкурсе, но ее дедушке отказывают в помощи для поездки. В это же время команда знаменитостей, летевшая на новогодний корпоратив, неожиданно оказывается сначала в тайге, а потом и в этом удаленном поселке.