Как снимался фильм "Звезды в Сибири": Маликов убегал от фанатки, Кока доила козу, а Светлаков ждал волков

Хотите увидеть, как Клава Кока доит козу, а Дмитрия Маликова соблазняет знойная женщина – мечта поэта? Тогда в новогодние праздники включите фильм "Звезды в Сибири". Он станет отличным способом хорошо провести время и поднять себе настроение.
Как авторы фильма "Звезды в Сибири" опускали артистов с небес на землю
Фильм снимался в 2024 году. Как рассказывал на премьере ленты сценарист, продюсер и исполнитель одной из главных ролей Сергей Светлаков, сейчас растет популярность сюжетов о перевоспитании. Пример тому – кассовый успех фильмов "Холоп" и "Казачок". Задача таких картин — дать герою шанс взглянуть на себя со стороны через кардинальную смену обстоятельств.
По словам Сергея Светлакова, эта же концепция применяется и к фильму "Звезды в Сибири". Его идея — на глазах у публики "опустить с небес на землю" избалованных знаменитостей, лишив их привычных удобств. Ну а зритель с удовольствием посмотрит на то, как они будут выпутываться из сложной ситуации.
Помимо Сергея Светлакова, в проекте также снялись Ольга Бузова, Дмитрий Маликов, Клава Кока, Тимур Батрутдинов и Дмитрий Брекоткин. Все они сыграли самих себя в предлагаемых обстоятельствах – приключениях в Сибири. Помимо звезд, в проекте снимались настоящие волки.
Фильм начинается с того, что маленькая девочка из далекой сибирской деревни мечтает об участии в вокальном областном конкурсе, но ее дедушке отказывают в помощи для поездки. В это же время команда знаменитостей, летевшая на новогодний корпоратив, неожиданно оказывается сначала в тайге, а потом и в этом удаленном поселке.
Фото: кадр из фильма "Звезды в Сибири"
Как Ольга Бузова принимала роды, а Дмитрия Маликова пыталась приворожить знойная фанатка
Каждую звезду ждет испытание, обыгрывающее ее публичный образ. Например, Ольге Бузовой, вечно отвечающей на вопросы о замужестве, предстоит помочь роженице в семье охотников-эвенков. Кстати, главу семейства сыграл победитель шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" Ренат Мухамбаев.
Клаве Коке нужно изобразить внучку одной бабушки, которая ждет свою кровиночку, улетевшую в Москву. А еще в этом фильме певица доит козу, печет пирог и оказывается в курятнике.
Фото: кадр из фильма "Звезды в Сибири"
Дмитрий Маликов столкнется с радикальной фанаткой, готовой ради певца на все – даже на приворот. Тимур Батрутдинов по совету местной знахарки учится взращивать в себе самоуверенность. А Сергей Светлаков и Дмитрий Брекоткин, услышав о приближении волков, проверят свою дружбу на прочность.
Ольга Бузова: "Я носила одно и то же платье каждый божий день"
Ольга Бузова рассказала, что съемки проекта проходили в душном павильоне, при температуре 35 градусов. Звезды в шубах изображали, что сильно замерзли. Однако сам процесс съемок Ольга, несмотря на все трудности, нашла увлекательным. Но, как говорится, есть нюанс.
"Я носила одно и то же платье каждый божий день. На примерке я хотела его забрать, потому что оно мне очень идет, очень комплиментарно выглядит, в итоге я захотела это платье просто сжечь!" — вспомнила певица.
Фото: кадр из фильма "Звезды в Сибири"
Кстати, для съемок этой новогодней комедии с настоящими звездами потребовалось 12 тонн искусственного снега. На премьере картины авторы фильма обещали не только веселый сюжет о зазнавшихся знаменитостях, но и теплый рассказ о том, что они — такие же люди, как все.
А в финале, по законам жанра, случится настоящее праздничное чудо. Все как мы любим!
А вы смотрели фильм "Звезды в Сибири"? Делитесь в комментариях!