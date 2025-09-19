Как сложилась судьба Кая Метова: живет с актрисой на 28 лет моложе, воспитал внебрачных детей

19 сентября исполняется 61 год певцу Каю Метову. Широкая публика знает его по хиту "Position № 2". А еще артист славится своими яркими романами. В 2015 году музыкант узнал, что у него есть и внебрачные дети. Чем они занимаются и как живут сегодня?

Дочь Кая Метова Кристина

Свой единственный зарегистрированный брак музыкант заключил в 21 год с 16-летней Натальей. В этом союзе родилась дочь Кристина, однако отношения распались из-за ревности музыканта и его желания контролировать супругу.

После болезненного расставания в 1990 году Метов пережил глубокий эмоциональный кризис, сопровождавшийся глубокой депрессией. Однако именно в этот сложный период творчества была написана композиция "Position № 2", сделавшая его знаменитым.

С самого детства Кристина часто ездила с отцом на гастроли и репетиции. Она посетила множество городов России, побережье Черного моря и даже Германию, где у Метова оказалось много поклонников.

Музыканты из коллектива певца с теплотой относились к девочке, прозвав ее "дочерью полка". С детства привыкшая к гастрольной жизни, Кристина выбрала сцену, однако вместо пения увлеклась танцами.

Обладающая природной грацией и пластичностью, она успешно поступила в хореографическое училище. После его окончания танцевала в санкт-петербургском Театре Бориса Эйфмана и московском театре перформанса "Чужие сны". Со временем Кристина создала собственный шоу-театр.

В 2011 году она вышла замуж за российского предпринимателя Алексея, постоянно проживающего в Германии. Там у него есть логистическая компания. 10 декабря 2017 года у супругов родилась дочь Кана-Мария.

Чем занимаются внебрачные дети Кая Метова, и кто их матери

В 2015 году в телевизионном шоу "Пусть говорят" стало известно, что у Кая Метова есть двое детей, рожденных вне брака. Это Анастасия, появившаяся на свет в 1996 году, и Рик, родившийся в 1998-м.