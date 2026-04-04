Как шел к успеху один из теневых героев криминальной саги "Слово пацана" Слава Копейкин.

Гоголевский капитан Копейкин (персонаж "Мертвых душ". - Ред.) вышел на большую дорогу, став атаманом разбойников после того, как его - офицера, ветерана и инвалида Отечественной войны, унизили бездушностью и цинизмом петербургские военные чины. Копейкин наших дней вышел на большую дорогу кино после оглушительного взрыва атомной сериальной бомбы под названием "Слово пацана. Кровь на асфальте" 18+. Проект режиссера Жоры Крыжовникова стал настолько популярным, что практически все ключевые актеры проекта кратно умножили ставки и теперь снимаются исключительно в главных ролях. А ведь до этого их (кроме Янковского и Кологривого) никто и не знал.

Кажется, именно Слава Копейкин улетел вперед дальше других пацанов на мопеде внезапно привалившей славы.

Стиляга из промзоны

Оттопыренные уши, расплющенный боксерский нос, широкий и высокий лоб - типаж у москвича Славы Копейкина, родившегося в промзоне Южнопортового района, а выросшего в Южном Измайлове, архетипичный. Пацанский. Так что неудивительно, что из школы парня начали выгонять уже в средней школе - и за поведение, и за оценки тоже: остался на второй год в шестом.

Также неудивительно, что с таким анамнезом артиста потом утвердили в три главных пацанских проекта его жизни: веб-сериал «Трудные подростки» 16+ про любительскую футбольную команду из неблагополучных парней, «Слово пацана» и эстетский "Дети перемен" 18+ про 90-е. Семья будушего актера переживала тогда непростые времена. Славу часто отправляли в деревню к бабушке: и пожить, и поесть.

- Я там сызмальства носил бревна, строил что-то или ломал - я все умею, - вспоминал Слава. - Поэтому я с детства сильный сам по себе. И что такое безденежье в семье - знаю.

У Копейкина-старшего была точка на Черкизовском рынке, но после пожара пришлось завязать с бизнесом. Мужчина заболел. Мама тоже лишилась работы. Сын начал увлекаться музыкой - играл на гитаре, аккордеоне, саксофоне. А ближе к выпускному его осенило.

- В 11-м классе мне в голову пришла мысль, что нужно стать артистом, - говорил он. - Мама поддержала мое решение, а папа как бы был не против, но сомневался.

Сначала Слава поступил в Институт современного искусства, но, проучившись там пару лет, понял, что пора выходить на новый уровень - начал прорываться в ГИТИС, куда попал с третьей попытки - зато сразу к Олегу Меньшикову. Большой мастер рассмотрел большого артиста в гоповатом пареньке. Это теперь ясно: надень на Копейкина любую модную шмотку, он будет смотреться как заправский модельный юноша. Но тогда мало кто это понимал.

Обслуживал богачей

Слава успешно играл в учебных спектаклях и начал выходить на профессиональную сцену: Меньшиков взял его в Театр Ермоловой, где артист получил первый серьезный сценический опыт ("Пролетая над гнездом кукушки" 16+, "Демон" 16+), а после выпуска из ГИТИСа в 2022 году Копейкин вошел в труппу РАМТ. Там он был задействован в ряде постановок, а ушел только после успеха "Слова пацана". Понял, что больше не сможет найти времени на репетиции и регулярные спектакли. А ведь было время, когда он промышлял "артистом выносов". Слышали, что это?

- Есть один элитный ночной клуб в "Москва-Сити", где мы, студенты, поздравляли богатых людей. Надевали костюмы Супермена, Чебурашки и так далее - и выносили красиво бутылки Cristal, Dom Perignon, вот это все, - рассказывал артист. - Ты уже устал от этой музыки, от богатых людей - и они не всегда приятные. Но мы научились ничего внутри не чувствовать и отрабатывать все по полной. Это был довольно интересный опыт.

В "Трудных подростках" Слава был сильно ограничен в роли. После был сериал "Стрим" 16+, где тоже небольшая роль, а вот затем уже "Слово пацана". До сих пор его на улице окликают как Турбо, что артисту не очень-то нравится ("Вы что, не знаете, как меня зовут?"). И все же настоящим бенефисом стал сериал "Дети перемен". Тоже бандосы, стрельба, убийства. Но ко второму сезону сериал обратился то ли в античную трагедию, то ли в экранизацию Ветхого Завета. Копейкин сыграл Петра, старшего сына главы ОПГ Флоры (Виктория Исакова), который совмещает убийства и рэкет с уроками оперного пения.

- У меня это первая роль, где я существовал на грани между явью и сумасшествием, - говорил Копейкин. - Это безумно интересно. Но было довольно тяжело. У меня ведь и так психика расшатанная. Но все равно было классно.

Проект показал, что Копейкин еще не приблизился к максимуму. Что ему есть куда далеко и долго расти - в сторону от образов четких пацанчиков.

Рефлексирующий перфекционист

- Однажды я стоял в ванной, смотрел на себя в зеркало и рыдал от того, что понял, насколько сильно боюсь будущего и смерти, - вспомнил артист один из опытов осмысления конечности земного пути. - Я не могу представить, что будет через год. Это пугает. Я расплакался от экзистенциального ужаса!

А может удариться и в депрессию. И такое бывало.

- Мне не хотелось существовать, - вспоминал артист. - На сцене думал: «Меня не существует, есть другой человек». И вот депрессия - это что? Когда ты устал от самого себя настолько, что уже не выдерживаешь.

Может прийти в ужас и от действительности. Например, наблюдая, чем занят на съемочной площадке.

- Однажды я словил себя в депрессивном эпизоде: из-за того, что смотрел сериал «Очень странные дела» 18+. Мне он безумно нравился - а потом я приехал на свою смену, смотрю вокруг и думаю: что мы тут делаем? - не называя проекта, посетовал артист. - Когда я вижу, как можно снимать, у меня начинается в голове [копошиться мысль]: [у нас не так] из-за нехватки денег или из-за неумения, или из-за чего? Я хочу так же, но не могу и ничего не могу сделать. Мы упираемся в то, что по-старому нельзя, а по-новому не научились.

"По-новому" дико избирательный к сценариям ("Хочу брать не количеством, а качеством") Копейкин будет стараться играть в байопике про Басту.

- Слава - энергетически и эмоционально великолепный актер и приятный человек, - подчеркивает Баста, утверждавший артиста на роль. - Для меня - честь, что Слава сыграет эпизод из моей жизни. Как готовится? Поворачиваюсь, а Слава за плечом стоит, смотрит. Такой "сталкеринг" актерский.

Актер честно признается, что все еще ребенок - и в кадре тоже каждый раз показывает ребенка, только в разных обстоятельствах. Дома актер любит собирать лего, играть в приставку и готовить. Читает Эрика Берна, Дэниела Гоулмана и Габриеля Гарсиа Маркеса. В прошлом году он расстался с актрисой Яной Енжаевой ("Молодежка" 16+) и теперь не торопится заводить новые отношения. Или тщательно оберегает их от всеобщего внимания.

- Почему я Слава? Мягче буквы, - объясняет он. - Вячеслав звучит гораздо сложнее. К тому же Слава Копейкин удобно произносится. Мне хотелось, чтобы все звучало органично, красиво. Пока что я себя Вячеславом не ощущаю, а вот Славой - вполне.