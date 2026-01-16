Как сейчас живут Мария Машкова и Чулпан Хаматова: играют в спектакле с нецензурной лексикой, потеряли заработки, радуются мелочам

Актрисы Мария Машкова, Чулпан Хаматова и музыкант Василий Зоркий вынесли на суд зрителей спектакль по пьесе драматурга Ивана Вырыпаева* "Единственные самые высокие деревья на Земле".
Это первая совместная работа эмигрировавших из России актрис с деятелем культуры, также находящимся за пределами страны.
Как зарубежная публика восприняла спектакль с участием Марии Машковой и Чулпан Хаматовой
Премьерный показ этой абсурдистской комедии прошел в начале января в Таллине. А затем спектакль показали в Тель-Авиве и Кишиневе. Но, судя по реакции аудитории, премьерные показы завершились провалом постановки.
Многие зрители покидали зал, не досмотрев спектакль до конца. Некоторые открыто выражали свое возмущение прямо во время действия, перебивая исполнителей по ходу пьесы.
Как написала в соцсетях зрительница Екатерина Ефименко, израильский спектакль ее разочаровал. По мнению женщины, он был бессодержательным и эмоционально пустым и вызвал лишь недоумение.
Общение с создателями постановки после показа только усугубило ситуацию. Их сбивчивые речи, сдобренные отборным матом, оставили у зрителей крайне неприятное впечатление.
Чуть позже ситуацию прокомментировала сама Мария Машкова. В видеообращении, записанном после возвращения в Лос-Анджелес, она обратилась к аудитории, уже посмотревшей спектакль на прошлой неделе. Артистка признала, что показы прошли эмоционально, и не обошлось без скандалов.
Мария с иронией в голосе поблагодарила тех зрителей, которые, по ее словам, "находили в себе смелость" прямо во время представления требовать от нее и Чулпан Хаматовой прекратить "это безобразие" и нецензурную лексику.
"Именно так, между прочим, начинаются революции – кто-то один, смелый, встает и требует прекратить", — добавила Машкова, процитировав одно из высказываний уходящих зрителей.
Как Мария Машкова живет в США
Надо сказать, и Марии, и Чулпан не привыкать к трудностям. И недовольство зрителей – лишь мелочи жизни для актрис, которые после отъезда из России столкнулись со многими реальными проблемами.
Хотя фильмография Марии Машковой насчитывает свыше 60 работ, а ее карьера на Родине была многообещающей, актриса решила начать все с нуля в США. Ее публично озвученная политическая позиция однако не помогла ей достичь в новой среде ожидаемого признания.
Тут свою роль сыграла и пресловутая конкуренция. Все-таки желающих покорить Голливуд немало.
Двери перед Марией Машковой закрывались, что в итоге заставило артистку полностью сменить поле деятельности: из актрисы она превратилась в помощника преподавателей по актерскому мастерству.
Мария Машкова. Фото: Global Look Press
Парадоксально, но именно эту, казалось бы, второстепенную позицию она восприняла как "настоящую работу", намекая, что ее прежняя карьера в России таковой не являлась.
"Меня взяли на должность помощника сразу нескольких преподавателей по актерскому мастерству в одну американскую академию. Я никогда не преподавала прежде и не очень видела себя в такой роли, но оказалось, что ничего интереснее в моей жизни еще не было. Я обрела новый смысл", – поделилась Машкова в своих социальных сетях.
Из-за разницы в политических взглядах Мария практически разорвала отношения с именитым отцом – актером, нынешним худруком Табакерки Владимиром Машковым. Также актриса заявила, что опасается возвращаться в Россию. Мол, уже наговорила на столько, что стоит опасаться потерять свою свободу.
Как Чулпан Хаматова живет в Латвии
В 2022 году Чулан Хаматова присоединилась к труппе Нового Рижского театра и даже успела сыграть там три спектакля: "Post Scriptum", "Gogolis. Nature Morte", "Страна глухих" (по одноименному фильму Валерия Тодоровского).
Но уже в июне 2024 года артистку попросту уволили. Ее увольнению предшествовала критика со стороны художественного руководителя Алвиса Херманиса, который выразил неудовлетворенность работой актрисы.
Хаматова не смогла подружиться с актерами и завоевать местную аудиторию, после чего постановки с ее участием сняли с репертуара.
В 2022 году в прессе появились сведения о доходах актрисы Хаматовой от работы в Латвии. Согласно журналистским расследованиям, ее базовый оклад в Новом Рижском театре составлял 800 евро ежемесячно за приход на работу и сами репетиции.
К этой сумме добавлялись бонусы за сыгранные спектакли, стаж, значимость ролей и зрительский успех. После всех доплат ее заработок до налогообложения достигал примерно 1200 евро в месяц. А теперь сравните эти деньги с теми деньгами, которые получала Чулпан на Родине.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press
Так, в московском театре "Современник" ей платили 210–230 тысяч рублей в месяц, в Театре наций одно выступление оценивалось в 250 тысяч рублей, а работа в кино приносила до 500 тысяч рублей за съемочный день.
Сейчас Чулпан Хаматова проживает в Латвии вместе с дочерьми. Согласно сообщениям прессы, спустя год после переезда она сменила загородный дом на квартиру в рижском центре.
Звезда фильма "Страна глухих" участвует в постановках местных театров и много гастролирует за рубежом. Одной из ее недавних работ стал спектакль Дмитрия Крымова "Записки сумасшедших", где ее партнером выступил Максим Суханов (покинувший Театр Вахтангова и уехавший в Берлин в 2022 году).
В этой постановке артисты отчасти играют самих себя — известных людей, вынужденных начинать жизнь заново в другой стране.
В 2025 году в ее творчестве добавились две значительные работы. В апреле она дебютировала как штатная актриса рижского театра Dailes, сыграв главную роль в инсценировке нобелевского романа Ольги Токарчук "Веди свой плуг по костям мертвецов".
Этот контракт позволил ей продлить вид на жительство. А в начале сентября в Польше состоялась премьера спектакля "Единственные самые высокие деревья на Земле", где партнершей Чулпан и стала вышеупомянутая Мария Машкова.
Но прежнего успеха актрисам, конечно, не повторить…
*(Включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента).