Как сейчас живут Мария Машкова и Чулпан Хаматова: играют в спектакле с нецензурной лексикой, потеряли заработки, радуются мелочам

Актрисы Мария Машкова, Чулпан Хаматова и музыкант Василий Зоркий вынесли на суд зрителей спектакль по пьесе драматурга Ивана Вырыпаева* "Единственные самые высокие деревья на Земле".

Это первая совместная работа эмигрировавших из России актрис с деятелем культуры, также находящимся за пределами страны.

Как зарубежная публика восприняла спектакль с участием Марии Машковой и Чулпан Хаматовой

Премьерный показ этой абсурдистской комедии прошел в начале января в Таллине. А затем спектакль показали в Тель-Авиве и Кишиневе. Но, судя по реакции аудитории, премьерные показы завершились провалом постановки.

Многие зрители покидали зал, не досмотрев спектакль до конца. Некоторые открыто выражали свое возмущение прямо во время действия, перебивая исполнителей по ходу пьесы.

Как написала в соцсетях зрительница Екатерина Ефименко, израильский спектакль ее разочаровал. По мнению женщины, он был бессодержательным и эмоционально пустым и вызвал лишь недоумение.

Общение с создателями постановки после показа только усугубило ситуацию. Их сбивчивые речи, сдобренные отборным матом, оставили у зрителей крайне неприятное впечатление.

Чуть позже ситуацию прокомментировала сама Мария Машкова. В видеообращении, записанном после возвращения в Лос-Анджелес, она обратилась к аудитории, уже посмотревшей спектакль на прошлой неделе. Артистка признала, что показы прошли эмоционально, и не обошлось без скандалов.

Мария с иронией в голосе поблагодарила тех зрителей, которые, по ее словам, "находили в себе смелость" прямо во время представления требовать от нее и Чулпан Хаматовой прекратить "это безобразие" и нецензурную лексику.

"Именно так, между прочим, начинаются революции – кто-то один, смелый, встает и требует прекратить", — добавила Машкова, процитировав одно из высказываний уходящих зрителей.

Как Мария Машкова живет в США

Надо сказать, и Марии, и Чулпан не привыкать к трудностям. И недовольство зрителей – лишь мелочи жизни для актрис, которые после отъезда из России столкнулись со многими реальными проблемами.

Хотя фильмография Марии Машковой насчитывает свыше 60 работ, а ее карьера на Родине была многообещающей, актриса решила начать все с нуля в США. Ее публично озвученная политическая позиция однако не помогла ей достичь в новой среде ожидаемого признания.

Тут свою роль сыграла и пресловутая конкуренция. Все-таки желающих покорить Голливуд немало.

Двери перед Марией Машковой закрывались, что в итоге заставило артистку полностью сменить поле деятельности: из актрисы она превратилась в помощника преподавателей по актерскому мастерству.