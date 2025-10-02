Как сейчас живет Сати Казанова: счастлива с мужем-итальянцем и годовалой дочерью, исполняет мантры

2 октября свое 43-летие отмечает певица Сати Казанова. Конечно, столько лет ей никто не даст. Неслучайно артистка неоднократно попадала в рейтинги самых сексуальных женщин по версии журналов FHM и Maxim.
Сейчас же она счастливая мама и жена. И ушла из шоу-бизнеса в этническую музыку. Подробнее о том, как Сати Казанова живет сегодня, — в материале Teleprogramma.org.
Как Сати Казанова изменила свою жизнь после встречи в Германии
Свою сольную карьеру после ухода из группы "Фабрика" Сати начала в 2010 году. В тот период она выпустила композицию "Семь восьмых".
Казанова успешно сотрудничала с другими исполнителями и записывала совместные треки. Она становилась лауреатом музыкальных премий, включая премию "Золотой граммофон".
Но, несмотря на внешний успех, Сати казалось, что она не живет в гармонии с собой.
Однако все изменилось в 2012 году, когда в Германии певица познакомилась с человеком, ставшим ее Учителем и Гуру. После этого знакомства артистка кардинально изменила образ жизни: начала практиковать йогу, совершила несколько паломничеств в Индию и перешла на вегетарианство.
Спустя семь лет она приняла решение оставить поп-музыку и создала проект Sati Ethnica, в рамках которого исполняет сакральные мантры в современной аранжировке. Как признается сама артистка, благодаря такому решению она нашла путь к себе.
Сати Казанова и Стефано Тиоццо
Сати счастлива и в личной жизни. В той же Германии на свадьбе подруги она познакомилась и с будущим мужем — итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Оказалось, что подружка выходила замуж за его брата Кристиана, который является известным пианистом у себя на родине.
На торжестве Стефано и Сати сидели рядышком, поэтому и разговорились.
Их отношения развивались быстро, и в 2017 году пара официально оформила брак в московском ЗАГСе. Молодожены организовали целых четыре торжества: в Москве, Ашраме, на Кавказе и в Италии.
Сати Казанова с мужем. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
В настоящее время семья живет на две страны, регулярно перемещаясь между Италией и Россией.
Счастье материнства Сати Казановой
Осенью прошлого года Сати впервые стала матерью — у пары родилась дочь.
"Все эти дни я живу словно в раю. Хотя и прежде мне казалось, что счастливее быть невозможно, — написала недавно Сати в своих соцсетях.
— Глупый ум все же норовит мне подкинуть картинок, где у кого-то трава зеленее. А я держусь за свой маленький ум, где мне всего достаточно".
Впрочем, певица гармонично сочетает материнство и творческую жизнь.
Сати Казанова. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Как Сати живет сейчас
Недавно она выпустила альбом Lineage, в котором сакральные мантры на санскрите сочетаются со старинными кавказскими песнями и авторскими композициями. А завершает альбом колыбельная для дочери, которую Сати написала в тандеме со своим отцом.
5 октября состоится ретрит-фестиваль, приуроченный ко дню рождения певицы. Сати пообещала, что в рамках этого мероприятия проведет уникальную практику сакрального звучания.
А 11 октября она выступает на фестивале искусств Востока Daira в клубе Sound в Санкт-Петербурге.
А как вы относитесь к переменам, которые произошли в жизни Сати? Делитесь в комментариях!