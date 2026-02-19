Как сейчас живет Мария Баталова: боится Цивина, пишет книги, ждет в наследство элитную квартиру

Мария Баталова опасается, что осужденные за мошенничество юрист Михаил Цивин и его жена, актриса Наталья Дрожжина после своего освобождения нарушат ее покой.

Как сообщает "Комсомольская правда", прикованная к инвалидной коляске, она прибыла в суд, чтобы выступить против условно-досрочного освобождения Цивина. Напомним, юриста приговорили к 4,5 годам колонии за хищение имущества Алексея Баталова.

Главный страх Марии Баталовой, и как она живет сегодня

Адвокат Марии Баталовой, Юлия Антонова, пояснила, что главный страх ее подзащитной — возможные попытки со стороны этих лиц возобновить общение после выхода на свободу. Мария намерена отстаивать свои интересы.

Как отметила представитель семьи, эти опасения зародились еще при жизни матери Марии, Гитаны Леонтенко. Ну а теперь, конечно, обострились с новой силой.

Сейчас Мария Баталова живет одна. Ей помогает домработница, и она общается со своей сестрой Надеждой. Как ранее отметила юрист Татьяна Кириенко, Мария полностью дееспособна и не нуждается в опеке: она самостоятельно подписывает бумаги, пишет статьи и книги.

Ее родители заранее позаботились о том, чтобы дочь ни в чем не нуждалась и занималась любимым делом.

Большую часть своего имущества они переоформили на дочку еще при жизни Гитаны Аркадьевны. Леонтенко не составляла завещания, поскольку Мария является ее единственной наследницей.