Как сейчас живет Мария Баталова: боится Цивина, пишет книги, ждет в наследство элитную квартиру

Мария Баталова опасается, что осужденные за мошенничество юрист Михаил Цивин и его жена, актриса Наталья Дрожжина после своего освобождения нарушат ее покой.
Как сообщает "Комсомольская правда", прикованная к инвалидной коляске, она прибыла в суд, чтобы выступить против условно-досрочного освобождения Цивина. Напомним, юриста приговорили к 4,5 годам колонии за хищение имущества Алексея Баталова.
Главный страх Марии Баталовой, и как она живет сегодня
Адвокат Марии Баталовой, Юлия Антонова, пояснила, что главный страх ее подзащитной — возможные попытки со стороны этих лиц возобновить общение после выхода на свободу. Мария намерена отстаивать свои интересы.
Как отметила представитель семьи, эти опасения зародились еще при жизни матери Марии, Гитаны Леонтенко. Ну а теперь, конечно, обострились с новой силой.
Сейчас Мария Баталова живет одна. Ей помогает домработница, и она общается со своей сестрой Надеждой. Как ранее отметила юрист Татьяна Кириенко, Мария полностью дееспособна и не нуждается в опеке: она самостоятельно подписывает бумаги, пишет статьи и книги.
Ее родители заранее позаботились о том, чтобы дочь ни в чем не нуждалась и занималась любимым делом.
Большую часть своего имущества они переоформили на дочку еще при жизни Гитаны Аркадьевны. Леонтенко не составляла завещания, поскольку Мария является ее единственной наследницей.
Мария Баталова с Гитаной Леонтенко и Натальей Дрожжиной. Фото: "Комсомольская правда"
Чем владеет Мария Баталова
На сегодняшний день Мария Баталова владеет: дачей в Переделкино; двухкомнатной квартирой в 1-м Самотечном переулке; нежилым помещением (21 кв. м) на улице Серафимовича, 2; комнатами на Кутузовском проспекте.
Через шесть месяцев она также станет полноправной владелицей четырехкомнатной квартиры в Доме на набережной (Серафимовича, 2).
Кроме того, Мария Баталова унаследует банковские счета матери и авторские права Алексея Баталова. Однако остается проблема с долгом в 25 миллионов рублей, которые Михаил Цивин и Наталья Дрожжина не вернули семье, сняв деньги по доверенности.
Чтобы вернуть эти средства, квартиру супругов на Кутузовском проспекте, 22 нужно признать совместно нажитым имуществом. Для этого уже подан судебный иск. При таком раскладе квартиру можно будет продать с помощью судебных приставов.