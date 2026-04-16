Как сейчас живет Иван Ургант: выступает в Америке, готовится к "родео" и хвастается семейным счастьем

16 апреля исполняется 48 лет ведущему Ивану Урганту. С 2022 года он исчез из публичного телепространства, но, похоже, не собирается уходить в тень.

Иван активно осваивает Интернет-поле и ездит с гастролями по всему миру со своим проектом "Живой Ургант". А день рождения он отмечает в Америке.

"Живой Ургант" на YouTube

В канун нового 2026 года Иван запустил собственный YouTube-канал "Живой Ургант", где сразу же разместил первый праздничный выпуск. В нем он сначала затронул тему большого новогоднего шоу, но уточнил, что для YouTube контент будет более камерным и неформальным.

Кроме того, Иван Ургант стал путешествовать по миру с одноименной концертной программой. Так, в конце минувшего года он выступил перед публикой в Лондоне, Белграде, Кишиневе, Дубае и Лимасоле. В гастрольных поездках его сопровождают коллеги по проекту "Вечерний Ургант" — Александр Гудков и Алла Михеева.

Как указано в анонсах, каждое представление является уникальным, поскольку создается с учетом особенностей и интересов местной аудитории.

Иван Ургант в Америке

Если судить по соцсетям ведущего, то недавно он со своей маленькой командой побывал на Кипре, а в апреле у него начался тур по Америке. География его поездок охватила Майами, Тампу, Чикаго, Нью-Йорк, Торонто и Сиэтл.

18 апреля команда "Живого Урганта" представит свою программу в Лос-Анджелесе, а 19 апреля – в Сан-Франциско.

Иван даже снял шуточный видеоролик, где он выступает в роли спикера на пресс-конференции, посвященной американским гастролям.

И все обыграно так, что там ему задают вопросы местные СМИ, чьи названия очень сильно похожи на наши. Например, издание для моряков "Гренландский штурвал", криминальный глянец "Голуби летят над Амазоном", листок староверов "Русская Аляска".

Издание "Родина Реднеков" поинтересовалось: "У вас достаточно крепкая пятая точка для родео?".

- Вся моя жизнь – это попытка найти ответ на этот вопрос, - пошутил на видео Иван.

А вот "Мормонский комсомолец" с иронией спросил, собирается ли Иван Ургант брать на гастроли жену. И если да, то какую.

- Нет, вы знаете, жена пишет автобиографическую книгу о жизни со мной под названием "Я не верю своему счастью", - отшутился телеведущий, видимо, сам же придумавший этот вопрос и ответ на него.

Семейное счастье Ивана Урганта

Шутки шутками. А Иван действительно счастлив в браке с Натальей Кикнадзе, с которой знаком со школьной скамьи. Но пара воссоединилась уже в зрелом возрасте, после завершения предыдущих отношений.