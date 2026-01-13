Как сейчас живет Иван Ургант: ушел в Интернет, гастролирует с коллегами по "Вечернему Урганту", общается с семьей

Недавно Иван Ургант возобновил на YouTubе свою рубрику "Взгляд снизу". В ее рамках Иван задает детям вопросы, на которые они дают нестандартные ответы.
С какими богами Иван Ургант сравнил наших звезд
На этот раз Иван поинтересовался у ребят, с какими богами они могли бы сравнить наших звезд. На выбор им дал селебритис, о которых много говорили в прошлом году.
Одна девочка, увидев фото Дмитрия Диброва, назвала его "богом технологий", Ургант поинтересовался, о каких именно технологиях идет речь.
Девочка предположила, что ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" мог бы что-то починить. "Молнию на брюках!" — пошутил Иван, обыграв одну нашумевшую историю с участием коллеги по цеху.
В том же выпуске, показывая детям фотографию Ларисы Долиной, он представил певицу как "богиню погоды в доме". На вопрос ребенка, решает ли она, будет ли снегопад, ведущий с иронией уточнил, что от нее зависит не погода, а само существование дома.
"Нет, скорее так — она решает, будет сегодня у нас дом или нет", — пояснил Иван Ургант.
Шоу "Живой Ургант"
Впрочем, возникает ощущение, что Иван понемногу возвращается в публичное пространство.
Так, перед Новым годом он запустил личный YouTube-канал под названием "Живой Ургант". Первое видео уже опубликовано на канале.
Вначале ведущий намекнул зрителям на подготовку большого новогоднего проекта, но затем уточнил, что для YouTube выбран иной, более камерный и неформальный формат.
В обращении к подписчикам Иван Ургант с юмором рассказал, как начались съемки по классическому сценарию телевизионного шоу — с павильоном, экранами, оркестром, хорами и зрителями.
Однако он пошутил, что такой подход не подходит для виртуальной платформы. В результате был создан канал, где в 2025 году накопилось множество записей из путешествий. Именно такой разносторонний контент и будет выходить в Интернет-эфир.
Кстати, Иван гастролирует с шоу "Живой Ургант" по разным городам мира. Так, в конце года он побывал в Лондоне, Белграде, Кишиневе, Дубае и Лимассоле.
По городам он ездит в компании своих коллег по шоу "Вечерний Ургант" – Александра Гудкова и Аллы Михеевой.
Как гласит анонс к этим выступлениям: ни одно шоу не повторяет предыдущее, потому что подготовлено исключительно для местной публики.
Иван Ургант с женой. Фото: соцсети
Семья Ивана Урганта
Начинания ведущего поддерживает его семья. Иван Ургант женат на однокласснице Наталье Кикнадзе, у пары четверо детей.
Иван воспитал детей Натальи от прошлых отношений: 28-летнего сына Нико и 25-летнюю Эрику. А в браке на свет появились Нина и Валерия, которым сейчас по 17 и 10 лет.
Иван Ургант и Наталья Кикнадзе знакомы со школы, но сошлись уже после разрыва предыдущих связей.
Также у Ивана теплые отношения с отцом – актером Андреем Ургантом. Отец, живущий в Петербурге, регулярно общается с сыном по телефону.
Мнение Сергея Соседова
По мнению музыкального критика Сергея Соседова, сейчас шансы Ивана Урганта вернуться на телевидение довольно высоки.
Соседов уверен, что зрители сильно скучают по талантливому ведущему.
Критик также отметил, что Ургант продолжает активно работать, получая дорогие предложения вести мероприятия в России и за границей. Уникальное сочетание остроумия, харизмы и профессионализма, по словам Соседова, делает возможным его возвращение в телеэфир уже в ближайшее время.
А вы бы хотели, чтобы Иван Ургант вернулся на телевидение? Делитесь в комментариях!
Читайте также: