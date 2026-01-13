Как сейчас живет Иван Ургант: ушел в Интернет, гастролирует с коллегами по "Вечернему Урганту", общается с семьей

Недавно Иван Ургант возобновил на YouTubе свою рубрику "Взгляд снизу". В ее рамках Иван задает детям вопросы, на которые они дают нестандартные ответы.

С какими богами Иван Ургант сравнил наших звезд

На этот раз Иван поинтересовался у ребят, с какими богами они могли бы сравнить наших звезд. На выбор им дал селебритис, о которых много говорили в прошлом году.

Одна девочка, увидев фото Дмитрия Диброва, назвала его "богом технологий", Ургант поинтересовался, о каких именно технологиях идет речь.

Девочка предположила, что ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" мог бы что-то починить. "Молнию на брюках!" — пошутил Иван, обыграв одну нашумевшую историю с участием коллеги по цеху.

В том же выпуске, показывая детям фотографию Ларисы Долиной, он представил певицу как "богиню погоды в доме". На вопрос ребенка, решает ли она, будет ли снегопад, ведущий с иронией уточнил, что от нее зависит не погода, а само существование дома.

"Нет, скорее так — она решает, будет сегодня у нас дом или нет", — пояснил Иван Ургант.

Шоу "Живой Ургант"

Впрочем, возникает ощущение, что Иван понемногу возвращается в публичное пространство.

Так, перед Новым годом он запустил личный YouTube-канал под названием "Живой Ургант". Первое видео уже опубликовано на канале.

Вначале ведущий намекнул зрителям на подготовку большого новогоднего проекта, но затем уточнил, что для YouTube выбран иной, более камерный и неформальный формат.

В обращении к подписчикам Иван Ургант с юмором рассказал, как начались съемки по классическому сценарию телевизионного шоу — с павильоном, экранами, оркестром, хорами и зрителями.

Однако он пошутил, что такой подход не подходит для виртуальной платформы. В результате был создан канал, где в 2025 году накопилось множество записей из путешествий. Именно такой разносторонний контент и будет выходить в Интернет-эфир.

Кстати, Иван гастролирует с шоу "Живой Ургант" по разным городам мира. Так, в конце года он побывал в Лондоне, Белграде, Кишиневе, Дубае и Лимассоле.

По городам он ездит в компании своих коллег по шоу "Вечерний Ургант" – Александра Гудкова и Аллы Михеевой.

Как гласит анонс к этим выступлениям: ни одно шоу не повторяет предыдущее, потому что подготовлено исключительно для местной публики.