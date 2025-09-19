Как сейчас выглядит Анастасия Мельникова и почему ее дочь не торопится замуж

19 сентября свое 56-летие отмечает актриса Анастасия Мельникова, известная по сериалу "Улицы разбитых фонарей". Артистка также является депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

На некоторое время Анастасия исчезала из медийного поля. А как она живет сегодня?

Анастасия Мельникова: "Это какая-то новая история, которую в том числе на мне учатся лечить"

Как пишет портал News.ru, в 2020 году актриса тяжело перенесла коронавирусную инфекцию. Тогда болезнь сорвала ее планы посетить монастырь во время рождественских праздников. Артистка — верующий человек и регулярно посещает храм.

Как рассказывала Анастасия, она планировала присутствовать на рождественской службе в Зеленецком монастыре. Но у нее не получилось этого сделать из-за плохого самочувствия.

Позже, в 2022 году, стало известно, что актриса уже несколько лет борется с серьезным заболеванием. Точный диагноз она не раскрывала, но сообщила о четырех перенесенных операциях. Мельниковой требовались дорогостоящие лекарства и постоянные медицинские обследования.

"Это какая-то новая история, которую в том числе на мне учатся лечить", — отмечала артистка в эфире передачи "Судьба человека"с Борисом Корчевниковым.

Болезнь сильно повлияла на внешность актрисы. Она призналась, что эмоционально тяжело переживала кардинальные перемены, повлиявшие на ее вес. В определенный момент даже завесила все зеркала в доме.