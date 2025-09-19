Как сейчас выглядит Анастасия Мельникова и почему ее дочь не торопится замуж

19 сентября свое 56-летие отмечает актриса Анастасия Мельникова, известная по сериалу "Улицы разбитых фонарей". Артистка также является депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
На некоторое время Анастасия исчезала из медийного поля. А как она живет сегодня?
Анастасия Мельникова: "Это какая-то новая история, которую в том числе на мне учатся лечить"
Как рассказывала Анастасия, она планировала присутствовать на рождественской службе в Зеленецком монастыре. Но у нее не получилось этого сделать из-за плохого самочувствия.
Позже, в 2022 году, стало известно, что актриса уже несколько лет борется с серьезным заболеванием. Точный диагноз она не раскрывала, но сообщила о четырех перенесенных операциях. Мельниковой требовались дорогостоящие лекарства и постоянные медицинские обследования.
"Это какая-то новая история, которую в том числе на мне учатся лечить", — отмечала артистка в эфире передачи "Судьба человека"с Борисом Корчевниковым.
Болезнь сильно повлияла на внешность актрисы. Она призналась, что эмоционально тяжело переживала кардинальные перемены, повлиявшие на ее вес. В определенный момент даже завесила все зеркала в доме.
Анастасия Мельникова. Фото: кадр из программы "Судьба человека"
Подобные неприятные перемены были связаны с гормональной терапией. Когда артистка прекращала прием препаратов, вес постепенно приходил в норму. Однако полностью отказываться от лекарств было невозможно.
В самый сложный период здоровье актрисы настолько ухудшилось, что ей потребовалась инвалидная коляска. Вернуться к самостоятельному передвижению удалось лишь через два месяца. Ситуацию усугубляли и семейные потери. За год актриса потеряла мать и брата.
Уже в феврале 2023 года Анастасия появилась в программе "Сегодня вечером" на Первом канале. Несмотря на праздничную атмосферу и угощения, актриса строго соблюдала диету. А на предложение ведущего попробовать десерты ответила: "Мне нельзя, я наказана".
Поклонники с радостью отметили положительные изменения в ее внешности: значительное снижение веса и уменьшение отечности лица.
Анастасия Мельникова в 2015 году. Фото: Global Look Press
Почему дочь Анастасии Мельниковой до сих пор живет с матерью
Сейчас Анастасия Мельникова живет в Санкт-Петербурге в просторных апартаментах вместе со своей дочерью.
"Было 11, стало четыре комнаты, потому что эти комнаты были искусственно разделены. Я просто достала чертежи архитектора, который построил этот дом в 1826 году, и постаралась вернуть архитектуру того, что было", — отмечала актриса в передаче "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
У 23-летней дочери Анастасии Марии есть своя квартира-студия, однако пока она не покинула "мамино гнездо". Да и сама артистка не возражает против совместного проживания с дочкой.
По словам актрисы, в их дом приходят "толпы женихов, которые осматривают квартиру и оценивают потенциальное приданое". Однако девушка пока не планирует выходить замуж. Она все еще ждет человека, которого полюбит по-настоящему. И он, конечно, ответит ей взаимностью!