Как рос и добывал победы великий спортсмен Юрий Тюкалов, про которого сняли фильм "Первый на Олимпе" 12+

Про, без преувеличения, героическую судьбу ленинградца вкратце повествует "Телепрограмма".
«Волга-Волга» на Неве
- Я смотрел много интервью Юрия Тюкалова, - рассказывал Глеб Калюжный. - К сожалению, очень мало кадров, где он в юности, но я постарался считывать его мимику, жестикуляцию. А еще читать и общаться, узнавая факты из его биографии. На съемках один из гребцов мне рассказал, как Тюкалов примерно в 4 часа утра, задолго до начала тренировки в клубе «Красное знамя», приходил, снимал окно, изнутри открывал эллинг (помещение для хранения судна), выносил лодку и занимался. Потом так же заносил лодку, ставил окно и затем заново тренировался со всеми. Гребля - самый сложный вид спорта, который мне когда-то доводилось осваивать.
Тюкалов сызмальства получил мощнейшую прививку от лени и такой модной теперь страсти жалеть себя по каждому поводу. В Ленинграде 40-х было не до того.
"В 6 утра я приходил на конюшню, запрягал лошадку по кличке Игрушечный, - вспоминал он потом. - Затягивать сыромятный ремень - дело непростое, сначала пожилой конюх помогал, но потом я и сам стал справляться. Бочку на 300 л довозил до Невы, все как в фильме "Волга-Волга" - въезжал в реку, разворачивался и доставал черпак на палке. Временами приходилось очень тяжело, но в эти минуты я себе говорил: "А разве отцу на фронте легче?" И продолжал трудиться. А потом и тушил "зажигалки" (бомбы, которые фашисты сбрасывали на крыши домов. - Авт.), дежуря на крышах домов, как другие ребята». Личный рекорд Тюкалова - 26 обезвреженных бомб. В 12 лет мальчик заслуженно получил медаль "За оборону Ленинграда".
Только в 1943 году, после снятия блокады, Юра смог пойти в школу. А уже через пару лет записался в гребной клуб. Этот вид спорта пришел в жизнь Тюкалова неслучайно. С отцом он часто перебирался через Неву на лодке - привычном транспорте для города на Балтике. Да и за городом. Еще в деревне отец научил его самостоятельно сплавляться по реке до железнодорожной станции и обратно. Кроме того, на греблю чуть раньше пошел его двоюродный брат Костя.
Техника на грани фантастики
Актер Глеб Калюжный сыгравший Юрия Тюкалова в фильме. Фото: канал "Россия 1"
Будущего чемпиона отличить очень просто. Он не останавливается. Упал, проиграл, пропустил - и дальше встает и прет напролом. До тех пор, пока не выиграет. Вот Тюкалов был из этой породы. Соревноваться в лодке начал сам, выбрав себе соперника механического - речной трамвайчик. Догребал до знаменитой "Авроры", откуда стартовали городские перевозчики, и шел с ними наперегонки четыре километра до парка. Там пауза, пока пассажиры выгружаются, и рывок обратно. Поначалу гонял в "четверке" и "восьмерке" (лодки для академической гребли, название которых соответствует числу гребцов) - и два раза выиграл чемпионат СССР в составе команды. А потом еще в 1954 году советская четверка (Юрий Тюкалов, Евгений Кузнецов, Федор Сухов, Евгений Сиротинский и рулевой Сергей Носов) завоевала золотые медали чемпионата Европы в Амстердаме.
Но за два года до этого Тюкалов был заявлен в составе сборной СССР на Олимпиаду в Хельсинки в одиночке: и сначала выиграл важнейшую геополитическую гонку - у американца Джона Келли, отец которого был трехкратным олимпийским чемпионом (а младшая сестра - та самая звезда Голливуда Грейс Келли, обладательница "Оскара" и княгиня Монако), а потом и финал. К недоумению публики убрал олимпийского чемпиона Мервина Вуда из Австралии! Это был шок.
Развить успех было решено на следующей же Олимпиаде - в Мельбурне в 1956 году. Там уже в статусе действующего чемпиона Тюкалов столкнулся с жестким сопротивлением внутри (!) команды. В одиночный заезд заявили молодого Вячеслава Иванова, а Юрия перевели в двойку, где он взял золото вместе с Александром Беркутовым. С ним же на ОИ-1960 в Риме легендарный уже к тому времени спортсмен взял серебро, что тоже очень и очень неслабо. В 1972 году двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион Европы ушел из спорта.
Еще одна отличительная черта советского гражданина - стремиться к все большим и большим высотам. Вот и Тюкалов, казалось бы, имевший право почивать на лаврах, продолжил реализовывать себя... в искусстве.
Юрий Сергеевич не стал почивать на лаврах, а занялся скульптурой. Фото: В. Барановский/РИА Новости
Еще во времена усиленных тренировок он поступил в знаменитую ленинградскую кузницу мастеров "Муху" - художественно-промышленное училище. Получив диплом архитектора малых форм, работал художником-оформителем в универмаге "Гостиный двор", на атомных ледоколах ВМФ (!), а затем около 35 лет - на Комбинате живописно-оформительского искусства при Художественном фонде.
Тюкалов был женат дважды. От первой супруги остался сын Юрий, который работает иконописцем. Второй женой спортсмена и художника была экономист Художественного фонда София Подгорнова (моложе на 17 лет). В этом браке детей у Тюкалова не было, хотя супруги прожили долгую семейную жизнь. Героический советский спортсмен ушел из жизни 19 февраля 2018 года в возрасте 87 лет. Похоронили Юрия Тюкалова на Никольском кладбище в Санкт-Петербурге.