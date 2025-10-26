Как рос и добывал победы великий спортсмен Юрий Тюкалов, про которого сняли фильм "Первый на Олимпе" 12+

Про, без преувеличения, героическую судьбу ленинградца вкратце повествует "Телепрограмма".

«Волга-Волга» на Неве

- Я смотрел много интервью Юрия Тюкалова, - рассказывал Глеб Калюжный. - К сожалению, очень мало кадров, где он в юности, но я постарался считывать его мимику, жестикуляцию. А еще читать и общаться, узнавая факты из его биографии. На съемках один из гребцов мне рассказал, как Тюкалов примерно в 4 часа утра, задолго до начала тренировки в клубе «Красное знамя», приходил, снимал окно, изнутри открывал эллинг (помещение для хранения судна), выносил лодку и занимался. Потом так же заносил лодку, ставил окно и затем заново тренировался со всеми. Гребля - самый сложный вид спорта, который мне когда-то доводилось осваивать.

Тюкалов сызмальства получил мощнейшую прививку от лени и такой модной теперь страсти жалеть себя по каждому поводу. В Ленинграде 40-х было не до того.

"В 6 утра я приходил на конюшню, запрягал лошадку по кличке Игрушечный, - вспоминал он потом. - Затягивать сыромятный ремень - дело непростое, сначала пожилой конюх помогал, но потом я и сам стал справляться. Бочку на 300 л довозил до Невы, все как в фильме "Волга-Волга" - въезжал в реку, разворачивался и доставал черпак на палке. Временами приходилось очень тяжело, но в эти минуты я себе говорил: "А разве отцу на фронте легче?" И продолжал трудиться. А потом и тушил "зажигалки" (бомбы, которые фашисты сбрасывали на крыши домов. - Авт.), дежуря на крышах домов, как другие ребята». Личный рекорд Тюкалова - 26 обезвреженных бомб. В 12 лет мальчик заслуженно получил медаль "За оборону Ленинграда".

Только в 1943 году, после снятия блокады, Юра смог пойти в школу. А уже через пару лет записался в гребной клуб. Этот вид спорта пришел в жизнь Тюкалова неслучайно. С отцом он часто перебирался через Неву на лодке - привычном транспорте для города на Балтике. Да и за городом. Еще в деревне отец научил его самостоятельно сплавляться по реке до железнодорожной станции и обратно. Кроме того, на греблю чуть раньше пошел его двоюродный брат Костя.

Техника на грани фантастики