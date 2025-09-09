Как развивался роман Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной: ездили в Турцию, посещали премьеры и скрывались от журналистов

Актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский больше не скрывают свои отношения. Так, артистка выложила совместное фото с коллегой по цеху на фоне моря и скал.

На этом снимке Данила широко улыбается. И, похоже, что и сама Оксана очень счастлива.

Им больше не надо бегать от прессы и притворяться, что они чужие друг другу люди. Давайте вспомним, как развивалась история этой талантливой пары.

Служебный роман Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского

Оксана Акиньшина и Данила Козловский познакомились на съемочной площадке фильма "Чернобыль". (Данила также выступил в качестве режиссера ленты). В то время Козловский состоял в отношениях с Ольгой Зуевой, которая недавно родила ему дочь Оду Валентину.

На экране актеры воплотили романтическую пару, и вскоре эти чувства перенеслись в реальную жизнь. Оксана нередко тепло отзывалась о коллеге по цеху. Особенно благодарила его и всю съемочную команду уже на премьере ленты.