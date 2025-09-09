Как развивался роман Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной: ездили в Турцию, посещали премьеры и скрывались от журналистов

Актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский больше не скрывают свои отношения. Так, артистка выложила совместное фото с коллегой по цеху на фоне моря и скал.
На этом снимке Данила широко улыбается. И, похоже, что и сама Оксана очень счастлива.
Им больше не надо бегать от прессы и притворяться, что они чужие друг другу люди. Давайте вспомним, как развивалась история этой талантливой пары.
Служебный роман Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского
Оксана Акиньшина и Данила Козловский познакомились на съемочной площадке фильма "Чернобыль". (Данила также выступил в качестве режиссера ленты). В то время Козловский состоял в отношениях с Ольгой Зуевой, которая недавно родила ему дочь Оду Валентину.
На экране актеры воплотили романтическую пару, и вскоре эти чувства перенеслись в реальную жизнь. Оксана нередко тепло отзывалась о коллеге по цеху. Особенно благодарила его и всю съемочную команду уже на премьере ленты.
Оксана Акиньшина и Данила Козловский. Фото: кадр из фильма "Чернобыль"
Как Акиньшина и Козловский появлялись на публичных мероприятиях, но в то же время скрывались от журналистов
Артисты всячески старались скрыть свои отношения, но при этом не сидели дома. Пара неоднократно появлялась вместе на публичных мероприятиях.
Так, актеры вместе отдыхали в Турции, где были замечены во время прогулки. По сообщениям СМИ, когда поклонница попыталась сфотографироваться с Оксаной, Козловский увел актрису подальше. А назойливой фанатке посоветовал не мешать людям отдыхать.
Однажды звезды посетили и Третьяковскую галерею, где открыто демонстрировали свои чувства — держались за руки и обнимались. Они не пытались скрыться от публики, выбрав для посещения выходной день.
Спустя несколько недель Оксана и Данила вместе пришли на премьеру сериала "Раневская" в Театр Моссовета. И, кстати, когда автор этих строк попыталась запечатлеть парочку в зале, Данила жестко дал понять, чтобы я не подходила к его любимой женщине близко. Но я человек добрый и на влюбленных не в обиде.
Оксана Акиньшина и Данила Козловский. Фото: соцсети Оксаны Акиньшиной
Данила Козловский наладил хорошие отношения с детьми Оксаны
Романтическая связь между знаменитостями стала достаточно очевидной в феврале 2023 года, когда Оксана Акиньшина разместила в своем блоге фотографии из США.
В это же время в Америке находился и Данила Козловский, который прилетел в страну, чтобы навестить свою дочь. Пара провела вместе две недели в Нью-Йорке.
Когда Козловский практически на два года уезжал за границу, ходили слухи, что актеры расстались. Но когда оба опубликовали фото из Африки, сделанные в одно и то же время, все сомнения скептиков рассеялись.
Но что важно, Даниле Козловскому удалось установить хорошие отношения с детьми Оксаны Акиньшиной от предыдущих браков с продюсером Арчилом Геловани и Дмитрием Литвиновым.
