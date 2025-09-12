Как развивались отношения Аллы Пугачевой и SHAMAN'a : подарила именную "Звезду", а теперь называет прагматичным

Алла Пугачева дала большое трехчасовое интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. Эту беседу с Аллой Борисовной журналисты уже растащили по кусочкам, словно вкусный пирог.
Что Алла Пугачева сказала о SHAMAN'e
В разговоре с Екатериной* певица коснулась причин отъезда из России, отношений со своими поклонниками, браках с Максимом Галкиным* и Филиппом Киркоровым и многих других тем.
Также во время своего интервью артистка эмоционально обратилась к певцу SHAMAN'у.
"Он даже не мог меня поддержать хотя бы в одном смысле, когда сказали, что я его выгнала с 'Фактора А'. Но скажи, что это неправда, что в финале жюри не голосовало. Ярослав, ты вспомни, было народное голосование. И понравился мне ты, - сказала артистка.
- А вот его отец, честный человек, сказал, что я помогла и сильно помогла. Мне приятно. Спасибо вам, отец SHAMAN'a".
Отношения Аллы Пугачевой и SHAMAN' a на шоу "Фактор А"
Наверное, читателям нужна разъяснительная бригада. Больше десяти лет назад SHAMAN, который раньше выступал на сцене под своим настоящим именем Ярослав Дронов, принимал участие в музыкальном шоу "Фактор А" на канале "Россия".
В жюри конкурса входила Алла Пугачева, и Ярослав являлся одним из ее фаворитов. Артист постоянно получал от артистки похвалу. Однако победителем проекта стал другой человек.
Когда Пугачева уехала из России, фанаты Дронова неожиданно ополчились на нее и обвинили в том, что певица чуть ли не помешала ему победить в том музыкальном состязании. Но справедливости ради, Алла Пугачева, наоборот, всячески поддерживала начинающего артиста. И после окончания проекта молодой певец получил из рук Пугачевой важную награду – "Золотую звезду Аллы".
Алла Пугачева в жюри с Лолитой и Игорем Николаевым. Фото: кадр из шоу "Фактор А"
А уже после "Фактора А" Ярослав принял участие в шоу "Голос", где занял второе место. Но никому же не пришло в голову катить бочку на его наставницу Пелагею. Мол, могла бы больше подсуетиться для своего подопечного…
Что говорил папа SHAMAN'а об Алле Пугачевой
Что касается слов Аллы Борисовны об отце Ярослава Юрии Дронове, то после сольного концерта SHAMAN'а корреспондент Teleprogramma.org попросила его рассказать о той награде в конкурсе "Фактор А". (Возможно, Алла Борисовна читала именно мой материал).
"Алла Пугачева с самого начала проекта говорила: "Ты придешь и получишь то, что заслужил". "Звезда" должна была быть одна. Но она вручила ее и ему, и Юлии (участница Юлия Самойлова - прим. ред), - рассказал Юрий.
- Но благодаря участию в этом конкурсе он проплатил учебу в Академии им. Гнесиных. Если честно, мы бы в таком тяжелом положении были, если бы не эта "Звезда", - сказал Юрий Дронов.
Кстати, SHAMAN тоже высказывался об Алле Пугачевой в интервью нашему изданию еще в июне 2022 году, когда он еще не стал звездой номер один в России. В частности, Ярослав говорил, что эмиграция Пугачевой – это ее выбор, и что после конкурса "Фактор А" он больше не общался с артисткой.
SHAMAN. Фото: Global Look Press
Алла Пугачева назвала бывшего любимца прагматичным человеком
В интервью же Екатерине Гордеевой* Пугачева намекнула, что разочаровалась в своем фаворите. Теперь уже, наверное, с приставкой – экс.
Она отметила, что он потрясающий исполнитель русских народных песен. И весь мир мог бы быть у его ног. Но "бабло победило добро", жестко выразилась Пугачева. Также певица считает, что Ярослав может податься в политику.
Она назвала его талантливым, но при этом прагматичным человеком, у которого есть успех, деньги, красота, слава. Но при этом, по субъективному мнению Аллы Пугачевой, в нем нет любви.
"Когда он поет эти громкие песни "Я русский" или "Встанем", это произведения, которые действительно патриотические, нужные, по мнению людей. Но потом он начинает другие песни петь, и я сразу понимаю — да-да-да… - рассуждала Алла Пугачева в интервью.
-Он, скорее всего, даже не поймет, о чем я говорю. Вот в чем весь ужас. Я же не говорю о плотской любви. Любовь — это Бог, это что-то священное. А песня — это не слова и музыка.
Я знаю куда он может смотаться — в кандидаты в депутаты. Это в меньшем случае!".
Будем ждать, что на эти высказывания ответит сам SHAMAN.
*(Включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента).
