Как развивались отношения Аллы Пугачевой и SHAMAN'a : подарила именную "Звезду", а теперь называет прагматичным

Алла Пугачева дала большое трехчасовое интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. Эту беседу с Аллой Борисовной журналисты уже растащили по кусочкам, словно вкусный пирог.

Что Алла Пугачева сказала о SHAMAN'e

В разговоре с Екатериной* певица коснулась причин отъезда из России, отношений со своими поклонниками, браках с Максимом Галкиным* и Филиппом Киркоровым и многих других тем.

Также во время своего интервью артистка эмоционально обратилась к певцу SHAMAN'у.

"Он даже не мог меня поддержать хотя бы в одном смысле, когда сказали, что я его выгнала с 'Фактора А'. Но скажи, что это неправда, что в финале жюри не голосовало. Ярослав, ты вспомни, было народное голосование. И понравился мне ты, - сказала артистка. - А вот его отец, честный человек, сказал, что я помогла и сильно помогла. Мне приятно. Спасибо вам, отец SHAMAN'a".

Отношения Аллы Пугачевой и SHAMAN' a на шоу "Фактор А"

Наверное, читателям нужна разъяснительная бригада. Больше десяти лет назад SHAMAN, который раньше выступал на сцене под своим настоящим именем Ярослав Дронов, принимал участие в музыкальном шоу "Фактор А" на канале "Россия".

В жюри конкурса входила Алла Пугачева, и Ярослав являлся одним из ее фаворитов. Артист постоянно получал от артистки похвалу. Однако победителем проекта стал другой человек.

Когда Пугачева уехала из России, фанаты Дронова неожиданно ополчились на нее и обвинили в том, что певица чуть ли не помешала ему победить в том музыкальном состязании. Но справедливости ради, Алла Пугачева, наоборот, всячески поддерживала начинающего артиста. И после окончания проекта молодой певец получил из рук Пугачевой важную награду – "Золотую звезду Аллы".