Как проводят отпуск Загитова, Медведева, Щербакова и другие звезды российского фигурного катания

Так и поступают практически все звезды российского катания, которых «Телепрограмма» собрала в одном месте. Для кого-то межсезонье жаркое, а для кого-то - все еще трудоемкое.
Камила Валиева
Весь спортивный мир обсуждает, вернется ли на лед Камила Валиева, у которой в конце 2025 года истекает срок дисквалификации. Татьяна Тарасова говорит, что не уверена. Дмитрий Губерниев считает, что вернется и всем докажет.
А сама спортсменка, забыв про переживания, в начале июня махнула на Мальдивы, откуда выложила два красноречивых снимка в открытом платье. Поклонники отметили великолепную форму Камилы и безмятежность настроения, которые передают фото.
Анна Щербакова
Анна Щербакова. Фото: соцсети
Бывшая ведущая «Ледникового периода» 12+ Анна Щербакова пока что не торопится в теплые края. И назло тем, кто запрещает Россию, продолжает покорять Японию - страну, где фан-база русских фигуристок стремится к бесконечности.
Аня (вместе с Алиной Загитовой) выступила в японском шоу Fantasy on Ice, прилетев в страну бизнес-классом и станцевав номер, в ходе которого восстает из гроба. После оглушительного успеха, конечно, погуляла по красивейшему Токио - чем и поделилась с подписчиками.
Алина Загитова
Алина Загитова. Фото: соцсети
Еще одна суперзвезда соцсетей и спорта - олимпийская чемпионка Алина Загитова - выдала красочное выступление во время популярного шоу Fantasy on Ice в Японии, где станцевала на льду с фонарем, расписанным иероглифами дружбы и любви под хит Who Wants To Live Forever группы Queen.
Алина также записала несколько рилсов с японскими фигуристками, погуляла по японским садам и увлеченно знакомилась с местной кухней.
Евгения Медведева
Евгения Медведева. Фото: соцсети
Ведущая «Ледникового периода» и двукратная серебряная призерка ОИ-2018 Евгения Медведева пока что только готовит почву для отпуска. Спортсменка продолжает вести в интернете влог-интервью «Бес комментариев» 18+ и делиться планами на творческое будущее.
Так, в костюме и с новой деловой короткой прической Женя пришла на фан-встречу в ходе Ночи московского спорта, где сказала, что всерьез интересуется театром, мечтает о карьере в кино, хочет писать картины (!) и любит борщ (!!) с салом (!!!). На вопрос, скучает ли она по фигурному катанию, Медведева ответила более чем недвусмысленно: «Нет и еще раз нет!»
Софья Леонтьева
Софья Леонтьева. Фото: соцсети
На десерт - горячие снимки Софьи Леонтьевой, одной из самых ярких российских фигуристок. Вместе с партнером и парнем в реальной жизни Даниилом Горелкиным девушка выложила фото в лаконичном черном купальнике с Кубы.
Точнее: с популярного курорта Варадеро, где зачастую отдыхают не только спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса. В феврале текущего года Софья вынуждена была сняться с Гран-при России после тяжелейшего падения и удара головой об лед (фигуристка даже на время лишилась памяти!).
Так что теперь она уж точно заслужила право на отдых, чтобы потом с новыми силами ворваться в сезон и взять свое.