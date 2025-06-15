Как проводят отпуск Загитова, Медведева, Щербакова и другие звезды российского фигурного катания

Так и поступают практически все звезды российского катания, которых «Телепрограмма» собрала в одном месте. Для кого-то межсезонье жаркое, а для кого-то - все еще трудоемкое.

Камила Валиева

Весь спортивный мир обсуждает, вернется ли на лед Камила Валиева, у которой в конце 2025 года истекает срок дисквалификации. Татьяна Тарасова говорит, что не уверена. Дмитрий Губерниев считает, что вернется и всем докажет.

А сама спортсменка, забыв про переживания, в начале июня махнула на Мальдивы, откуда выложила два красноречивых снимка в открытом платье. Поклонники отметили великолепную форму Камилы и безмятежность настроения, которые передают фото.

Анна Щербакова