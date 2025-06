Как проводят отпуск Загитова, Медведева, Щербакова и другие звезды российского фигурного катания

Еще одна суперзвезда соцсетей и спорта - олимпийская чемпионка Алина Загитова - выдала красочное выступление во время популярного шоу Fantasy on Ice в Японии, где станцевала на льду с фонарем, расписанным иероглифами дружбы и любви под хит Who Wants To Live Forever группы Queen.

Алина также записала несколько рилсов с японскими фигуристками, погуляла по японским садам и увлеченно знакомилась с местной кухней.

Евгения Медведева