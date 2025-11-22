Как получивший судимость Евгений Ткачук взялся за ум и вернулся в кино и театр

Евгений не давал интервью и комментариев по поводу случившегося. Даже знакомые, которые просили артиста записать поздравление или сообщение для своих друзей, получали вежливый отказ, потому что каждое лишнее слово, произнесенное во время отбывания условного наказания, может стать критически опасным. Ткачук основательно взялся за голову и контролировал каждый шаг.

Вовремя помог и Андрей Кончаловский - режиссер утвердил Евгения на главную роль в историческом сериале "Хроники русской революции" 18+, который как раз снимал. К этому образу Ткачук готовился основательно. Пока художники по гриму каждый день по нескольку часов (!) готовили на голове у артиста фирменную лысую "лампочку Ильича", Евгений глубоко погружался в образ вождя мирового пролетариата.

- Я отталкивался только от оригинала, - вспоминал актер про подготовку к Ленину. - Главным, конечно же, было найти и отразить его способ мышления, который отличается от моего уж точно. К созданию образа был очень глубокий подход: грандиозная работа гримеров, работа с педагогом по речи, по пластике. Ленина-вождя, Ленина-оратора мы все знаем. А вот найти человека, который за этим кроется, во взаимоотношениях с близкими, в каком-то быту, понять, как он живет и строит свое понимание мира, было первостепенной и самой интересной задачей.

А затем Кончаловский взял артиста на «перевоспитание» и в Театр Моссовета, где ставит классику давным-давно. В ноябре состоялась премьера спектакля «Макбет» 18+, где Ткачук сыграл главную роль - шотландского генерала Макбета, ставшего королем за счет интриг, предательства и убийства примерно всех вокруг. Теперь Евгений раз в месяц играет этот спектакль. А ведь в театре он занят не так уж и плотно. Уйдя в свое время из Театра наций, он за последнее время получил лишь одну главную роль (не считая нового Макбета) - в Театре Ермоловой вместе с худруком Олегом Меньшиковым разыгрывает историю безумия психопата со множеством личностей в постановке "Комната Адлер"» 18+.

Любители сериалов увидели Ткачука в образе очередного криминального злодея (их у него не счесть) в проекте Юрия Быкова "Лихие" 18+. Евгений снялся в ленте давно, но потом цельный проект распилили пополам, - и в итоге он появился в образе повзрослевшего бандита Евгения Лиховцева во втором сезоне.