Как получивший судимость Евгений Ткачук взялся за ум и вернулся в кино и театр

Год назад Евгений Ткачук, пребывавший на волне славы и почета, загремел в суд и чуть не попал за решетку. Актер ушел в глухую оборону и даже не шел на контакты с близкими. Однако адвокаты и гуманный российский суд помогли Ткачуку избежать наказания - он получил условку и продолжил работать и жить на свободе. «Телепрограмма» представляет краткую хронологию истории Евгения, которая стала очередной иллюстрацией известной поговорки: от сумы да тюрьмы не зарекайся.
Рейс на скамью подсудимых
А началось все так: 15 сентября 2024 года Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково. Его остановили во время предполетного досмотра - сотрудники аэропорта увидели во время сканирования вещей актера курительную трубку и сверток с неизвестным веществом. Сверток лежал на дне сумки артиста. Объяснить его содержимое актер не смог, поэтому его задержали, а сверток передали на экспертизу, которая позже выявила: вещество - это гашиш весом четыре грамма. С Евгения взяли подписку о невыезде, отправили на медосвидетельствование и составили протокол, после чего отпустили.
С дочкой Евой. Фото: личная страница Евгения Ткачука в социальной сети
Все это происходило, когда Ткачук, начинавший с образа Мишки Япончика, был на пике формы: отыграл множество крутых главных ролей ("Обитель" 12+, "Мир! Дружба! Жвачка" 16+, "Тихий Дон" 12+, "Король и Шут" 18+), отхватил "Золотого орла" за роль второго плана в драме "Праведник" 18+ и театральную премию "Фигаро" как режиссер и основатель конно-драматического театра "ВелесО" (лошади разных типажей и мастей там натурально играют спектакли!). Казалось бы, гонорарные ставки только росли, а предложений о съемках появлялось все больше.
И с дочкой Аглаей. Фото: личная страница Евгения Ткачука в социальной сети
Но актер разом оборвал взлет. По итогам несостоявшегося вылета на него завели сразу два уголовных дела: «хранение наркотиков без цели сбыта» и «контрабанда наркотических средств». По первому обвинению Ткачуку грозило до трех лет лишения свободы, по второму - пожизненное лишение свободы, если речь шла бы о более тяжкой части. Но положительные характеристики, трое детей (от разных жен) и отсутствие судимости в совокупности со слаженной работой защиты помогли Евгению избежать тюрьмы. 3 декабря 2024 года Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также к штрафу в 100 тыс. рублей.
Лампочка Ильича
В роли Ленина в "Хрониках русской революции"... Фото: Анастасия Ляшенко
Евгений не давал интервью и комментариев по поводу случившегося. Даже знакомые, которые просили артиста записать поздравление или сообщение для своих друзей, получали вежливый отказ, потому что каждое лишнее слово, произнесенное во время отбывания условного наказания, может стать критически опасным. Ткачук основательно взялся за голову и контролировал каждый шаг.
Вовремя помог и Андрей Кончаловский - режиссер утвердил Евгения на главную роль в историческом сериале "Хроники русской революции" 18+, который как раз снимал. К этому образу Ткачук готовился основательно. Пока художники по гриму каждый день по нескольку часов (!) готовили на голове у артиста фирменную лысую "лампочку Ильича", Евгений глубоко погружался в образ вождя мирового пролетариата.
- Я отталкивался только от оригинала, - вспоминал актер про подготовку к Ленину. - Главным, конечно же, было найти и отразить его способ мышления, который отличается от моего уж точно. К созданию образа был очень глубокий подход: грандиозная работа гримеров, работа с педагогом по речи, по пластике. Ленина-вождя, Ленина-оратора мы все знаем. А вот найти человека, который за этим кроется, во взаимоотношениях с близкими, в каком-то быту, понять, как он живет и строит свое понимание мира, было первостепенной и самой интересной задачей.
А затем Кончаловский взял артиста на «перевоспитание» и в Театр Моссовета, где ставит классику давным-давно. В ноябре состоялась премьера спектакля «Макбет» 18+, где Ткачук сыграл главную роль - шотландского генерала Макбета, ставшего королем за счет интриг, предательства и убийства примерно всех вокруг. Теперь Евгений раз в месяц играет этот спектакль. А ведь в театре он занят не так уж и плотно. Уйдя в свое время из Театра наций, он за последнее время получил лишь одну главную роль (не считая нового Макбета) - в Театре Ермоловой вместе с худруком Олегом Меньшиковым разыгрывает историю безумия психопата со множеством личностей в постановке "Комната Адлер"» 18+.
Любители сериалов увидели Ткачука в образе очередного криминального злодея (их у него не счесть) в проекте Юрия Быкова "Лихие" 18+. Евгений снялся в ленте давно, но потом цельный проект распилили пополам, - и в итоге он появился в образе повзрослевшего бандита Евгения Лиховцева во втором сезоне.
...и бандита Лиховцева в "Лихих". Фото: кадр из фильма
- Он любит и отца, и мать, и свою девушку, - пояснял режиссер сущность персонажа Ткачука. - Он мучается в отношениях с ними, но готов за них убить. У него нет других критериев любви. Он не умеет красиво ухаживать, читать стихи, дарить цветы. Он умеет только драться.