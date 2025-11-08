Как поклонники дарят своим кумирам недвижимость, драгоценности и прочие подарки

Мало того, что поклонники творчества могут неистово караулить любимчиков у дома или преследовать по пятам, так еще и безумные во всех смыслах подарки в самый неожиданный момент преподносить горазды. В обзоре "Телепрограммы" - несколько шокирующих случаев того, как простые люди в стремлении сблизиться с объектами обожания совсем забыли старую библейскую заповедь "не сотвори себе кумира".
Филипп Киркоров
Королю российской эстрады - королевские подарки. К тому же - от ядерной аудитории. Так, в 2019 году одинокая пенсионерка из Ульяновска, имя которой не называется, оформила дарственную на свою единственную квартиру Филиппу Киркорову. Мотивация такова: жилье собиралась подарить исполнителю "Зайки моей" еще мама киркоровской поклонницы. И вот, дескать, теперь пришло самое время. Благородный артист, и без того обеспеченный жилплощадью сполна, от подарка, по слухам, отказался. Но хозяйка (бывшая) не отступила - и продолжила настаивать, что не вернется туда, где должна ступать нога музыкального короля.
Валерия
Фото: Владимир Веленгурин/"КП"
"Русской Мадонне" тоже приходилось получать неожиданные и дорогущие подарки. Причем не от мужа Иосифа Пригожина. Так, в ходе тура по Сибири один из фанатов притащил на концерт... бивень мамонта! Охрана поначалу не подпускала мужчину к певице, потому что подумали, что в руках у него опасное бревно. И нет, это не была вешалка с барахолки - натуральный музейный экспонат. Как выяснилось потом, такой артефакт мог принадлежать 20-летнему мамонту, погибшему от заморозков.
А это значит, что стоимость археологической находки может достигать суммы 150 тыс. долларов (почти 12 млн руб.). Как теперь Валерия использует бивень в хозяйстве и отдала ли его в местный музей, неизвестно.
Слава
Фото: личная страница певицы Славы в социальной сети
Фигуристая певица Слава не стесняется выходить в эфир в соцсетях практически неглиже, демонстрируя волнующие изгибы, сообщать, что соскучилась по щедрым и добрым мужчинам. И обращения к народу приносят результат! Однажды Славе вручили красивую коробочку прямо на улице - так незнакомый мужчина решил обратить внимание певицы на себя.
- Я раньше никогда не принимала подарки от посторонних мужчин, потому что я была занята и это неприлично, - призналась вокалистка. - А сейчас приняла. Мужчина захотел со мной встретиться сегодня, поужинать. Очень симпатичный.
В коробочке было колечко - с бриллиантами и рубином. Стоимость такого подарка стартует от 500 тыс. руб. и может достигать (в зависимости от деталей) нескольких миллионов. Чем завершилось свидание с элегантным и добрым мужчиной, Слава подписчикам не рассказала.
Ольга Бузова
Фото: личная страница Ольги Бузовой в социальной сети
Роскошный подарок во время концерта в столице Якутии прямо на сцене получила Ольга Бузова. Это была серебряная корона (!) с 11 сертифицированными якутскими бриллиантами (!!). Вес камней составил 5,5 карата. Дорогое украшение на вокалистку надели прямо на сцене. Благодарственное видео Оля записала из гримерки, не сумев сдержать эмоций.
Фото: личная страница Ольги Бузовой в социальной сети
- Меня сегодня короновали! - сообщила поклонникам Бузова. - Я сегодня и плакала, и смеялась. Я так благодарна. Это было какое-то сумасшествие. Якутск - вы просто нереальные!
Тот год был урожайным для Оли - вслед за короной звезда «Дома-2» получила от фаната два браслета Cartier из розового золота с бриллиантовой россыпью: стоимость таких украшений может составлять от 3 до 6 млн руб.
Ксения Новикова
Фото: личная страница Ксении Новиковой в социальной сети
В шоу "Секрет на миллион" Леры Кудрявцевой солистка "Блестящих" Ксения Новикова призналась, что на пике популярности группы у нее был постоянный фанат, который с периодичностью заботливых родителей дарил ей... автомобиль.
- В итоге пять машин подарили, - вспомнила вокалистка. - Помню, что не хотела брать, ведь после такого должна же потом что-то будешь ему. Но он так мило попросил, что ладно уж. Это сейчас мужики - слезы. Послушаю молодых девчонок: прям ужас!