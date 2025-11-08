Как поклонники дарят своим кумирам недвижимость, драгоценности и прочие подарки

Мало того, что поклонники творчества могут неистово караулить любимчиков у дома или преследовать по пятам, так еще и безумные во всех смыслах подарки в самый неожиданный момент преподносить горазды. В обзоре "Телепрограммы" - несколько шокирующих случаев того, как простые люди в стремлении сблизиться с объектами обожания совсем забыли старую библейскую заповедь "не сотвори себе кумира".

Филипп Киркоров

Королю российской эстрады - королевские подарки. К тому же - от ядерной аудитории. Так, в 2019 году одинокая пенсионерка из Ульяновска, имя которой не называется, оформила дарственную на свою единственную квартиру Филиппу Киркорову. Мотивация такова: жилье собиралась подарить исполнителю "Зайки моей" еще мама киркоровской поклонницы. И вот, дескать, теперь пришло самое время. Благородный артист, и без того обеспеченный жилплощадью сполна, от подарка, по слухам, отказался. Но хозяйка (бывшая) не отступила - и продолжила настаивать, что не вернется туда, где должна ступать нога музыкального короля.

Валерия