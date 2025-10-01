Как Нина Дорошина любила Олега Ефремова всю жизнь, Алла Покровская родила ему сына и почему он расстался с Анастасией Вертинской

1 октября исполняется 98 лет со дня рождения актера, режиссера, основателя театра "Современник", руководителя МХТ им. Чехова Олега Ефремова. То культурное наследие, которое оставил Олег Николаевич, наверное, еще не изучено до конца. Феномен его воздействия на публику, вероятно, не будет разгадан никогда. Как и его магическое влияние на женщин…
"Мы слушали, раскрыв рты, и понимали, что он — великий! Я вся трепетала и думала: "Вот он, смысл моей жизни! За ним — куда угодно! И таких, как я, было много… А где восхищение — там и любовь", — вспоминала актриса Нина Дорошина, любившая Олега Ефремова до конца своих дней.
Олег Николаевич официально был женат дважды. Кроме того, его жизнь нельзя представить без ярких романов.
Рассказываем, кто из женщин оставил след в жизни Олега Ефремова.
Лилия Толмачева
Первой официальной супругой актера и режиссера стала Лилия Толмачева, с которой он познакомился во время учебы в Школе-студии МХАТ. Зрители знают его по роли взбалмошной Леночки, которая выбросила рыбок героя Олега Табакова в фильме "Шумный день".
Девушка просто не могла устоять перед обаянием Олега Ефремова.
Однако их брак продлился всего полгода — Лилия не нашла в себе силы смириться с пристрастием супруга к алкоголю и его любовными связями на стороне.
Лилия Толмачева. Фото: кадр из фильма "Шумный день"
После расставания Ефремов, хотя и был сначала обижен, все же сохранил с бывшей женой дружеские отношения и даже пригласил ее в "Современник". На его подмостках она стала одной из ведущих актрис.
Затем у режиссера случились непродолжительные отношения с актрисой Галиной Волчек, которая в тот период завершала обучение в Школе-студии МХАТ. Также Галина Борисовна стояла у истоков театра "Современник".
Ирина Мазурук
Позже Ефремов познакомился со студенткой сценарного факультета ВГИКа Ириной Мазурук.
И хотя пара официально не регистрировала брак, их совместная жизнь продлилась три года. В этих отношениях у режиссера родилась дочь Анастасия, которая впоследствии выбрала профессию театрального критика.
Олег Ефремов не был готов к отцовству, однако врачи предупредили Ирину Мазурук, что если она не родит сейчас, то в дальнейшем не сможет стать матерью. Артист официально усыновил девочку только тогда, когда та пошла в первый класс.
Мазурук же в течение долгого времени мирилась как с алкогольной зависимостью гражданского супруга, так и с его изменами. В определенный момент ситуация стала для нее невыносимой, и она предприняла попытку суицида.
"Ее спасли. Конечно, папе обо всем тут же сообщили. Но он приехал — и уехал. Давить на него было бесполезно", — рассказывала Анастасия Ефремова.
Алла Покровская
Второй официальной супругой Олега Ефремова стала актриса Алла Покровская. Молодая артистка, принятая в труппу театра "Современник", также попала в плен обаяния Ефремова и ради него оставила своего мужа. В этом браке родился сын, впоследствии также ставший известным актером. Тот самый Михаил Ефремов!
Алла Покровская. Фото: Global Look Press
Семейный союз Ефремова и Покровской фактически продлился восемь лет, хотя официально был расторгнут лишь через шестнадцать. Алла Покровская никогда не комментировала подробности их личной жизни и причины расставания, лишь однажды заметив: "Я ему не мешала".
Несмотря на развод, артистам удалось сохранить дружеские отношения.
Нина Дорошина
Олег Ефремов сыграл судьбоносную роль и в жизни Нины Дорошиной. Их знакомство состоялось во время работы над картиной "Первый эшелон".
В тот период Нина была студенткой Щукинского училища, и Олег Николаевич регулярно посещал все ее учебные постановки. Ефремов признавался, что никогда не испытывал подобной душевной близости ни с одной женщиной. Однако их отношения, конечно, подтачивала любвеобильность Олега Николаевича. Да и в то время он был женат на Алле Покровской.
Когда Дорошина узнала, что соперница ждет ребенка, она назло возлюбленному решила выйти замуж за своего коллегу по цеху Олега Даля. Но все пошло не по плану…
Нина Дорошина. Фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
На свадьбе Ефремов устроил бурную сцену: усадил невесту себе на колени и публично заявил о своей любви к ней. Этот брак оказался недолгим — супруги расстались спустя несколько месяцев после свадьбы. А с Олегом Ефремовым Нина Дорошина крутила роман еще целых десять лет.
"Я порвала с ним только тогда, когда он увлекся Анастасией Вертинской. Он влюбился в нее очень сильно, и этого я уже выдержать не могла", — признавалась Нина Дорошина.
"И тут как раз за мной стал очень красиво ухаживать осветитель из нашего театра, и я вышла за него замуж", — вспоминала актриса.
Анастасия Вертинская
А что касается Анастасии Вертинской, то с ней Олег Николаевич познакомился в 1969 году во время гастролей в Ташкенте.
Их роман начался с экстравагантного поступка. Ефремов проник в ее номер через балкон, чтобы прочитать монолог Сирано де Бержерака. Несмотря на то что режиссер был женат, их отношения развивались довольно стремительно.
Вертинская стала важной частью жизни мэтра — занималась ремонтом в его квартире, формировала его гардероб. Их связь продолжалась несколько лет.
Анастасия Вертинская. Фото: кадр из фильма "Человек-амфибия"
Анастасия Вертинская признавалась, что боготворила Олега Ефремова и считала, что именно он открыл для нее актерскую профессию. Но закрывать глаза на его пагубную зависимость от алкоголя становилось все труднее и труднее. И не только на нее…
"В тот период, когда я хотела выйти за него замуж, это было невозможно, так как он был женат. А когда он этого сам захотел, я его уже не любила", — говорила Вертинская.
Олег Ефремов. Фото: Лев Шерстенников / Global Look Press
А вот кто действительно любил мэтра всю жизнь, так это Нина Дорошина. Об этом рассказывала ее коллега — актриса Людмила Иванова.
Когда однажды муж Дорошиной предложил убрать со стены в их доме портрет Ефремова, она решительно заявила: "Скорее ты отсюда уйдешь. А Ефремов был, есть и останется здесь!" Этот портрет находился рядом с ее кроватью до самых последних дней жизни Нины Михайловны.
И действительно, Олег Ефремов был из тех мужчин, после отношений с которым уже невозможно впустить в свою жизнь кого-то другого. Настолько высокую планку он задал!