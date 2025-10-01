Как Нина Дорошина любила Олега Ефремова всю жизнь, Алла Покровская родила ему сына и почему он расстался с Анастасией Вертинской

1 октября исполняется 98 лет со дня рождения актера, режиссера, основателя театра "Современник", руководителя МХТ им. Чехова Олега Ефремова. То культурное наследие, которое оставил Олег Николаевич, наверное, еще не изучено до конца. Феномен его воздействия на публику, вероятно, не будет разгадан никогда. Как и его магическое влияние на женщин…

"Мы слушали, раскрыв рты, и понимали, что он — великий! Я вся трепетала и думала: "Вот он, смысл моей жизни! За ним — куда угодно! И таких, как я, было много… А где восхищение — там и любовь", — вспоминала актриса Нина Дорошина, любившая Олега Ефремова до конца своих дней.

Олег Николаевич официально был женат дважды. Кроме того, его жизнь нельзя представить без ярких романов.

Рассказываем, кто из женщин оставил след в жизни Олега Ефремова.

Лилия Толмачева

Первой официальной супругой актера и режиссера стала Лилия Толмачева, с которой он познакомился во время учебы в Школе-студии МХАТ. Зрители знают его по роли взбалмошной Леночки, которая выбросила рыбок героя Олега Табакова в фильме "Шумный день".

Девушка просто не могла устоять перед обаянием Олега Ефремова.

Однако их брак продлился всего полгода — Лилия не нашла в себе силы смириться с пристрастием супруга к алкоголю и его любовными связями на стороне.