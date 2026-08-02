Как Никита Михалков Нонну Мордюкову до отчаяния довел

Отношения между актерами - это действительно важно. Ведь на площадке идет и работа, и соревнование амбиций, где каждый не прочь потянуть одеяло на себя. Иногда это приводит к настоящим катастрофам. В обзоре «Телепрограммы» лишь несколько известнейших случаев, когда суперзвезды заходили в проект приятелями, а выходили заклятыми врагами.

Никита Михалков и Нонна Мордюкова

1980 год, Днепропетровск. Он - сын поэта, уже известный режиссер и актер. Она - всесоюзно любимая актриса, под которую Виктор Мережко и написал сценарий трагикомедии «Родня» 12+.

На съемочной площадке Михалков всегда подчеркивал, что его метод - в «тренерском» подходе: Юрия Богатырева он гнобил, чтобы вытащить лучшее, что тот мог, Александра Кайдановского, наоборот, гладил по головке. А Мордюкову решил усмирять. Какой народной артистке такое понравится? Никита Сергеевич изнурял Нонну Викторовну дублями, высекая нужную эмоцию и краску.

Еще дубль, еще дубль, попробуйте так, а теперь вот так (в интернете можно найти кадры этого процесса). Что не могло не бить по самолюбию актрисы. Апофеоз случился во время кульминационной сцены, когда Мария Коновалова (Мордюкова), договорившись с бывшим мужем Вовчиком (Иван Бортник) начать новую жизнь, прождала его на вокзале до утра, а потом случайно его встретила, а он ничего и не вспомнил.

- В сцене на вокзале было задействовано 500 человек массовки, от Мордюковой нужна была одна фраза: «Мы же с тобой должны ехать! Э-э-эх ты!», - вспоминал задумку Михалков. - На крупном плане она говорила ее мужу. Одна фраза. Мы снимаем пять, шесть, восемь, пятнадцать дублей.

И все мимо. У нее сдают нервы. Она уходит. Я в мегафон прошу народную артистку Советского Союза Нонну Мордюкову вернуться. Возвращается. Паша (Лебешев, оператор. - Авт.) включает камеру. «Ну, скажи мне, негодяю и подонку Михалкову: «Эх ты!» Она: «Эх ты!» Я: «Снято!» Мордюкова в ответ: «Сволочь! Я и до этого так же говорила!»

После этого артистка сбежала со съемочной площадки в гримерный вагон. Михалков за ней. Артистка закрывает дверь - он преграждает путь, она отталкивает его: «Отойди, я уезжаю, бросаю картину!» Запирается. И отказывается напрочь общаться с режиссером напрямую - только через оператора Лебешева.

Сцена вторая. Вечером в гостиницу к Мордюковой стучится Михалков.

- Он такой жуковский (хитрец, не поэт. - Авт.)! - вспоминала актриса. - Открываю - стоит, а по лицу льются слезы! «Нонночка, мы с тобой расстались. Я с тобой согласен. Но дай мне высказаться». Со всей силы плачет прямо. Жалко. Подошла, взяла его за шею. Всякое на работе бывает. Остаюсь.

Он говорит: «Да?» Берет бутылку коньяка и говорит: «Пошли сейчас по всем номерам (где живут участники съемок. - Авт.) и всем сообщим, что мы примирились».

До сих пор Никита Сергеевич считает, что сделал все правильно и добился от Нонны Викторовны именно той уникальной ноты отчаяния, которую и искал.

- Понять, что в этот раз было именно так, как надо, мог только я! - уверен режиссер.

Сергей Бондарчук и Элина Быстрицкая

Южная красавица и один из самых влиятельных советских режиссеров разругались в хлам. Первый раз они встретились в 1951 году в Киеве - на родине Быстрицкой снимали байопик «Тарас Шевченко», где Бондарчук играл кобзаря, а студентка Элина попала в массовку.

По одной из версий, женатый на Ирине Скобцевой артист начал подкатывать к Быстрицкой, не особо церемонясь и рассчитывая на автоматическую симпатию. По другой - все было наоборот: он сразу невзлюбил девушку с характером, а в буфете один раз даже грубо отодвинул ее, да еще и пару «приятных слов» сказал. Гордая киевлянка ответила Бондарчуку и угодила в его черный список.

Уже через четыре года судьба свела артистов на съемочной площадке картины «Неоконченная повесть». Им пришлось играть любовь: он исполнил роль прикованного к постели инженера-судостроителя Юрия Ершова, она - участкового врача Елизавету Максимовну, в которую влюбляется главный герой.

Актриса была уверена, что старые обиды остались в прошлом, но после нескольких дублей стало ясно, что Бондарчук злопамятен: пара хамских реплик - и Быстрицкая отказалась сниматься.

- Бондарчук меня сильно оскорбил, - призналась актриса. - Я не могу повторить слово, которое он сказал, но он меня очень унизил. И я сказала, что сниматься с ним не буду.

Решение нашел режиссер Фридрих Эрмлер: он снял фильм про любовь между двумя людьми так, что в кадре они вместе (по крайней мере на съемочной площадке) не появлялись. Только так картину удалось доснять. До конца жизни артисты не общались.

Дастин Хоффман и Мерил Стрип

«Крамер против Крамера» 16+ (1979) - одна из образцовых картин Голливуда. Пять премий «Оскар», в том числе для главных актеров мелодрамы Дастина Хоффмана и Мерил Стрип, сыгравших супругов Теда и Джоанну на грани развода. Однако до сих пор эту работу кулуарно называют «Хоффман против Стрип».

Если Хоффман был на тот момент уже опытным актером, то Стрип только начинала свой путь. И это, скорее всего, стало причиной снисходительного тона общения, который задал актер.

- Он подошел ко мне и сказал с отрыжкой: «Я - Дастин Хоффман», - и положил руку мне на грудь, - с ужасом восстановила в памяти знакомство с партнером Мерил. - «Какая свинья», - подумала я.

Кто знает, может, Дастин просто так тяжело переживал реальный развод с балериной Энн Бирн, который длился аккурат во время съемок, но вообще-то и Мерил находилась в шоке после смерти любимого Джона Казале, который должен был стать ее мужем.

Так или иначе, отношения с партнершей были испорчены раз и навсегда. В сцене «Крамера», когда Джоанна говорит, что хочет уйти от Теда, актер не совладал с собой и по-настоящему жестко влепил актрисе пощечину. Этого зритель не увидел: в монтаж вошел другой дубль - без рукоприкладства. Но Стрип с тех пор подчеркивала, что Дастин слишком глубоко входил в образ и работать было тяжело. В одной из сцен актер сымпровизировал так, что швырнул бокал в партнершу - он разбился над головой Стрип, осколки стекла попали в волосы. А когда Мерил обсуждала с режиссером Робертом Бентоном некоторые сцены, настаивая на равноправии в кадре, Хоффман взрывался: «Не пора ли тебе оставить это знамя феминизма?!»

Больше после этого они не снимались вместе. Правда, Хоффман нашел в себе силы извиниться. Спустя годы.

- Я испытываю огромное уважение к женщинам, к Мерил в том числе, - говорил Дастин. - И чувствую себя чудовищно из-за того, что мог поставить ее в неудобное положение. Я прошу прощения.