Как невестка Юрия Куклачева победила на конкурсе «Миссис Россия - 2026»

Марина - невестка народного артиста Юрия Куклачева, жена его старшего сына заслуженного артиста, режиссера и первого зама худрука Театра кошек Дмитрия Куклачева. Рассказываем, как сотрудница Театра кошек стала королевой красоты.

Секрет успеха

Марина Куклачева (в девичестве Елисеева) родилась в подмосковной Электростали, где ее родители работали на заводе тяжелого машиностроения - мама экономистом, а папа начальником цеха.

Марина не случайно отличается идеальной осанкой: «У меня с рождения была стать, раньше педагоги приходили в садики, школы и отбирали детей для своих кружков, так меня и отобрали в народный коллектив. Потом тот же педагог отвез меня в хореографическое училище».

В 10 лет девочка прошла отбор в Воронежское хореографическое училище, где училась 8 лет и получила диплом артиста балета. В 18 лет Марину приняли в Московский государственный академический театр танца «Гжель», так она стала москвичкой.

На одной из репетиций «Гжели» по рабочим делам присутствовал Дмитрий Куклачев - увидел Марину, влюбился и женился. В 2001 году Марина родила сына Никиту. Сейчас он артист балета Большого театра, балетмейстер.

Когда сын немного подрос, Марина вышла на работу - в Театр кошек Куклачева. Сыграла как актриса главные роли во всех ведущих постановках, а также стала режиссером многих спектаклей.

Куклачева как победительница «Миссис Россия» целый год будет ездить по стране - участвовать в социальных и благотворительных мероприятиях фонда - организатора конкурса, станет посещать региональные конкурсы, отбирать участниц на следующий год.

Кстати, Марина в прошлом году завоевала титул «Миссис Москва». Зачем она участвует в конкурсах? Сама королева красоты отвечает так: «Любовь к жизни и хорошее настроение сподвигли меня к этому шагу.

Титул - ступенька в моей творческой деятельности». Куклачева вполне уверенная в себе женщина, но захотела показать, что может больше, и справилась. Говорит, что этим примером показала всем, что в любом возрасте возможно стать королевой.

Осанка, фигура - весомая часть успеха красавиц. У Марины выправка королевская благодаря танцевальному прошлому. На этот раз после выбора «Миссис Россия» в соцсетях пишут - наконец-то губы свои и сама вся натуральная. Вот и сама Куклачева отметила: «Мы сейчас возвращаемся к естественности.

У нас же было время, когда женщины очень вкладывали в себя и потеряли свое истинное лицо. Но участницы «Миссис Россия - 2026» олицетворяют женственность в первозданном своем виде». Насчет своих секретов красоты Куклачева скромничает: какие процедуры делает у врача-косметолога - не озвучивает, но базовый набор перечисляет.

А в нем никаких диет, а правильное полноценное питание, походы в спортзал, но без фанатизма, плавание, контроль здоровья, сон в одно и то же время, оздоровительные процедуры для тела. Спать она ложится строго до 23 часов ради правильного синтеза гормонов.

Главный секрет успеха - надежный муж рядом. Марина шутит о залоге счастливого брака: «В крепком браке первым говорит мужчина, а женщина молча слушает. А затем говорит женщина, а мужчина молча делает». И уже серьезно дополняет: «Если рядом с вами достойный муж, то вы всегда будете королевой».

Куча подарков

За победу в «Миссис Россия - 2026» Марине Куклачевой, помимо титула, подарили корону, ювелирное украшение, часы, сертификаты на процедуры для красоты и здоровья, путевку в Турцию на две персоны и другие приятные сюрпризы.

Соперницы за кулисами сплетничали, что Куклачева просто решила попробовать и сразу стало ясно - у нее энергетика победительницы. Марина все лето репетировала, переживала. И тут главным помощником стал муж. Куклачева рассказала о его поддержке: «Наша семья разделилась на два лагеря - родители с детьми уехали за город, чтобы не мешать.

Супруг полностью погрузился в подготовку: решал вопросы, вел быт, старался не тревожить. Концентрация требует ресурсов, общение энергозатратно, каждый выход в свет - как выход на сцену. Отдыхаю только дома, и муж создает для этого безупречные условия. Но это лишь часть его участия. Супруг - организатор всего процесса. Он управляет командой, которая работает на этот конкурс: портной, костюмер, гример, фотограф, видеограф, двое моих танцовщиков.

В определенные дни подключался звукооператор. Каждый из них на связи круглосуточно. Платья для финала приедут за пару часов до выхода, на каждом сотни камней, которые нужно проверить и закрепить. Фотографы сразу снимают и отдают кадры, чтобы мы успевали готовить посты.

Все службы работают без остановки. За красивой картинкой стоит колоссальный труд профессиональной команды, которой управляет заслуженный артист России Дмитрий Куклачев».

Дмитрий переживал за жену за кулисами, а когда она получила корону - выбежал с букетом на сцену. Знаменитый свекор Юрий Куклачев в этот день был на гастролях, но записал видеообращение для всех участниц: «Дорогие участницы «Миссис-2026», желаю вам всем успеха и счастья. Вы показываете свою индивидуальность, неповторимость, свое удивительное мастерство общаться и обаять мужчин». Народный артист свою невестку обожает!

Марина Куклачева рассказала «Телепрограмме» о ближайших планах: