Как не напиться в Новогоднюю ночь: съешьте дольку лимона и приготовьте отрезвляющий коктейль

В Новогоднюю ночь вы станцевали перед мужем стриптиз, а 1 января он подкалывает вас на протяжении всего дня. Или же вы постучали в дверь к соседу и высказали все, что о нем думаете?
А, может, нелестные слова в свой адрес услышали родственники, которые интересуются, когда вы, наконец, женитесь или выйдете замуж? Как же не краснеть за свои действия, которые были предприняты под воздействием алкоголя?
Рассказываем, как не напиться в Новогоднюю ночь, чтобы не жалеть об этом на следующий день, а то и все новогодние каникулы.
Обязательно поешьте
Перед тем как пить алкоголь, обязательно поешьте. Это простое правило защитит вас от быстрого опьянения и отравления.
Жирная пища (кусочек масла, бульон, жирный кефир) особенно эффективна, так как она покрывает слизистую желудка, уменьшая прямое вредное воздействие спиртного. Ни в коем случае не начинайте праздник на голодный желудок.
Для подготовки организма к бурному веселью, рекомендуется принять активированный уголь из расчета 1 таблетка на 10 кг массы тела. Большую часть этой дозы стоит принять за 3–4 часа до начала застолья, а остаток разделить на два приема — за 1,5 часа и за 30 минут до первой рюмки.
Для замедления всасывания алкоголя можно также выпить сырое яйцо или столовую ложку растительного масла.
Перед возлиянием поешьте. Фото: Global Look Press
Пропускайте тосты
Во время застолья:
Откажитесь от газированных напитков, так как они способствуют более быстрому попаданию алкоголя в кровь.
Чередуйте алкоголь с чистой водой — это поможет избежать сильного обезвоживания и облегчит состояние на следующее утро.
Контролируйте темп: старайтесь пропускать некоторые тосты. Ощущение опьянения часто приходит с задержкой, а постоянное употребление может привести к внезапной и сильной потере контроля.
Придерживайтесь одного вида напитка в течение вечера. Смешивание разных алкогольных напитков, даже одной категории (например, разных марок водки), может негативно сказаться на самочувствии.
Пропускайте тосты. Фото: Global Look Press
Чем лучше закусывать
Когда без разнообразия напитков не обойтись, главное правило — идти по нарастающей крепости: сначала вино, потом уже крепкий алкоголь вроде водки. Обязательно хорошо закусывайте. Идеальны для этого мясо, сыры, копченая рыба.
Картофель замедлит воздействие спиртного, а соленья и кислая закуска помогут нейтрализовать его. Если чувствуете, что перебрали, немного лимонного сока или крупная долька лимона помогут прийти в себя.
Как готовить коктейль с отрезвляющим эффектом
Как пишет издание "Аргументы и факты", если на вечеринке вы понимаете, что перебрали лишнего, на помощь может прийти "Ойстер" — коктейль с отрезвляющим эффектом. Он способен прояснить сознание при легком опьянении и благодаря своей питательности и витаминам улучшить самочувствие на следующее утро, смягчив похмелье. Однако стоит помнить, что в случае сильного опьянения он не поможет быстро протрезветь.
Рецепт "Ойстера" с коньяком:
Коньяк — 30 мл,
Соус "Табаск"» — 2 капли,
Лимонный сок — 2–3 мл,
Яичный желток — 1 шт."
Чтобы приготовить волшебный "Ойстер", аккуратно поместите желток в шот-рюмку, добавьте "Табаско", сбрызните лимонным соком и влейте коньяк. Коктейль выпивается залпом.
Прогуляйтесь по новогодним улицам
Горячие блюда еще не успели появиться на столе, а гости уже наелись и чувствуют легкое опьянение… Пожалуй, стоит сделать паузу и выйти на улицу — подышать свежим воздухом, запустить снежки в друзей, полюбоваться праздничным салютом или просто пройтись по сверкающим огнями улицам. И это действительно мудрое решение!
Подышите свежим воздухом. Фото: Global Look Press
Если появляется ощущение, что алкоголя было выпито слишком много, лучше не засиживаться за столом. Активность на улице поможет организму справиться — движение, бодрящий морозный воздух и смена обстановки прекрасно способствуют отрезвлению.
А как у вас получается не напиваться? Делитесь в комментариях!