Как не напиться в Новогоднюю ночь: съешьте дольку лимона и приготовьте отрезвляющий коктейль

В Новогоднюю ночь вы станцевали перед мужем стриптиз, а 1 января он подкалывает вас на протяжении всего дня. Или же вы постучали в дверь к соседу и высказали все, что о нем думаете?

А, может, нелестные слова в свой адрес услышали родственники, которые интересуются, когда вы, наконец, женитесь или выйдете замуж? Как же не краснеть за свои действия, которые были предприняты под воздействием алкоголя?

Рассказываем, как не напиться в Новогоднюю ночь, чтобы не жалеть об этом на следующий день, а то и все новогодние каникулы.

Обязательно поешьте

Перед тем как пить алкоголь, обязательно поешьте. Это простое правило защитит вас от быстрого опьянения и отравления.

Жирная пища (кусочек масла, бульон, жирный кефир) особенно эффективна, так как она покрывает слизистую желудка, уменьшая прямое вредное воздействие спиртного. Ни в коем случае не начинайте праздник на голодный желудок.

Для подготовки организма к бурному веселью, рекомендуется принять активированный уголь из расчета 1 таблетка на 10 кг массы тела. Большую часть этой дозы стоит принять за 3–4 часа до начала застолья, а остаток разделить на два приема — за 1,5 часа и за 30 минут до первой рюмки.

Для замедления всасывания алкоголя можно также выпить сырое яйцо или столовую ложку растительного масла.