Как назвали внучку Алены Свиридовой : как в сериалах

Певица Алена Свиридова, известная по хиту "Розовый фламинго", сообщила важную новость: несколько месяцев назад она впервые стала бабушкой.

Как Алена Свиридова познакомилась со своей внучкой

Лишь недавно артистка лично познакомилась со своей внучкой. Несмотря на активность в социальных сетях, Свиридова всегда держала частную жизнь втайне от публики.

Именно поэтому истинная цель ее недавней зарубежной поездки раскрылась только сейчас: певица летала в Канаду для долгожданной встречи с новорожденной внучкой.

Надо сказать, что девочку назвали весьма необычным именем. Обычно такие имена носят героини романтических фильмов и сериалов.

"Вот, друзья мои, позвольте представить вам мою внучку Изабель. Вот она — настоящая причина моей поездки! Чтобы понять, каково это — стать бабушкой, нужно обязательно взять ее на руки и… законнектиться, как в фильме "Аватар". Это произошло. Мы с ней — одной крови", — написала певица в соцсетях.

Меж тем в виртуальном пространстве шквал комментариев: телеведущей Регины Тодоренко, певицы Евы Власовой, других звезд и простых граждан.

Также артистка поделилась планами на период зарубежной поездки. Она сообщила, что уже активно применяет свое мастерство, давая мини-концерты для самого дорогого маленького слушателя — внучки: "Я исполняю ей колыбельные, она слушает с радостью и улыбается. Буду сочинять для нее песенки".