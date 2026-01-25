Как назвали внучку Алены Свиридовой : как в сериалах

Певица Алена Свиридова, известная по хиту "Розовый фламинго", сообщила важную новость: несколько месяцев назад она впервые стала бабушкой.
Как Алена Свиридова познакомилась со своей внучкой
Лишь недавно артистка лично познакомилась со своей внучкой. Несмотря на активность в социальных сетях, Свиридова всегда держала частную жизнь втайне от публики.
Именно поэтому истинная цель ее недавней зарубежной поездки раскрылась только сейчас: певица летала в Канаду для долгожданной встречи с новорожденной внучкой.
Надо сказать, что девочку назвали весьма необычным именем. Обычно такие имена носят героини романтических фильмов и сериалов.
"Вот, друзья мои, позвольте представить вам мою внучку Изабель. Вот она — настоящая причина моей поездки! Чтобы понять, каково это — стать бабушкой, нужно обязательно взять ее на руки и… законнектиться, как в фильме "Аватар". Это произошло. Мы с ней — одной крови", — написала певица в соцсетях.
Меж тем в виртуальном пространстве шквал комментариев: телеведущей Регины Тодоренко, певицы Евы Власовой, других звезд и простых граждан.
Также артистка поделилась планами на период зарубежной поездки. Она сообщила, что уже активно применяет свое мастерство, давая мини-концерты для самого дорогого маленького слушателя — внучки: "Я исполняю ей колыбельные, она слушает с радостью и улыбается. Буду сочинять для нее песенки".
Алена Свиридова с внучкой Изабель. Фото: соцсети
Что известно о сыне Алены Свиридовой, подарившем ей внучку
Изабель родилась у старшего сына певицы, который живет в Канаде вместе со своим отцом.
Напомним, что сын Василий (ему 42 года) появился на свет в первом браке артистки. Тогда юная Алена, выйдя замуж за Сергея Свиридова, посчитала себя полностью готовой к созданию семьи и стала матерью в 20 лет. Через пять лет этот брак закончился разводом.
После расставания родителей Василий остался жить с отцом, так как у начинающей певицы в тот период не было условий для самостоятельного воспитания ребенка. В прошлом году она делилась подробностями времяпровождения со старшим сыном.
"Совсем недавно я ездила нырять в Мексику, а поскольку летела через Америку, мы решили пересечься в общей точке. Он прилетел из Канады в Лос-Анджелес, а я из Мексики. Мы там сняли дом и две недели прожили водоем. Путешествовали, взяли машину… Это было очень круто", — поделилась артистка.
