Как на самом деле Алсу поделила имущество с бывшим мужем

О том, что и как поделили экс-супруги, мы можем только догадываться. Но очевидно, что всех своих детей Ян Абрамов обеспечил уже и недвижимостью, и активами, и будет дальше оплачивать все, что им необходимо. У пары трое детей: 18-летняя Сафина, 17-летняя Микелла, 8-летний Рафаэль. Дети после развода живут с мамой, но постоянно видятся с папой, который участвует в их воспитании.

Пока шел процесс, звучала разная информация о суммах «совместно нажитого». К примеру, адвокат Александр Добровинский сообщал: «В деле очень большие деньги, для обывателя просто космические цифры. Речь о домах в США, Монако, Франции, на Кипре и еще бог знает где. Алсу не очень выгодно, она многое теряет. При этом Ян несколько раз (три или четыре) предлагал все уладить миром. Помимо 2,5 млрд руб. были и другие предложения. Но ответ очевидный - нет...» Речь о том, что Абрамов в самом начале процесса предлагал не судиться, а сразу подписать соглашение.

До начала процесса в Сеть утекло официальное письмо Абрамова Абрамовой. Были опубликованы такие выдержки из него: «Предлагаю не доводить дело до суда и совместно попытаться урегулировать сложившуюся ситуацию, направив все усилия на сохранение нашей семьи... Вне зависимости от позиции Алсу по вопросу о возможности сохранения нашей семьи общая стоимость активов и имущества, предлагаемых к передаче Алсу Абрамовой, составляет ориентировочно 2,5 млрд рублей. Я также выражаю готовность взять на себя (и юридически закрепить) дополнительные обязательства, направленные на обеспечение комфортной жизни Алсу Абрамовой и наших детей...»

По тем документам мужчина был готов передать Алсу и детям виллу на Кипре (стоимостью около 450 млн руб.); выплатить певице 250 млн руб.; и дальше оплачивать домашний персонал Алсу в составе 10 человек; на детей предлагал переписать пентхаус стоимостью 771 млн руб.; в пользование Алсу передать квартиру на Никитском бульваре; передал жене и детям автомобили «Кадиллак» и «Мерседес» стоимостью около 15 млн руб., а Алсу коллекцию бриллиантов, которая оценивается в 500 млн руб.; заявил, что и дальше намерен обеспечивать жизнь Алсу и их детей. Понятно, что это, вероятно, весьма неполное перечисление тех активов, которые подлежали разделу. В прошлом году на эти предложения Алсу ответила кратко: «Врет!» Почему? Можно только догадываться. Понятно, что делили фантастические для всех нас суммы. Но и Алсу, и Ян из очень обеспеченных семей, поэтому делят они не единственную квартиру в ипотеке, а недвижимость в России и за границей, акции, активы и т. п.

Но главное, что дети не пострадали - обеспечены, общаются с обоими родителями.

От первого лица

Алсу в соцсетях сообщила, что комментарий о разводе будет один и такой: «Я счастлива, что между нами сегодня нет никаких разногласий, никаких недоговоренностей, никаких недовольств. Мы прожили вместе 18 лет, наполненных большим количеством счастливых моментов. Нас навсегда связывают наши замечательные дети. Совместно нас объединяет именно их будущее. Мы будем продолжать и встречаться, и окружать их вниманием, и воспитывать их в дружеской атмосфере, как полагается взрослым, мудрым людям, прошедшим длинный жизненный путь вместе, чтобы и после развода сохранять теплое и человеческое общение. Жизнь - непростая штука. Недаром говорят: «Жизнь прожить - не поле перейти». Но тем самым она и интересна. Я благодарна Яну за наших детей, за наши совместные годы. Он очень хороший и заботливый отец для наших детей, который безгранично их любит и всегда и во всем рядом. А что может быть важнее в нашей жизни?! На этом тема закрыта».

Кстати