Как на самом деле Алсу поделила имущество с бывшим мужем

Причина - экс-супруги смогли договориться о том, что кому достанется из совместно нажитого за 18 лет брака. По слухам, добра было на несколько миллиардов рублей. Что делили и о чем договорились?
Кто кому уступил?
41-летняя певица Алсу и 47-летний бизнесмен Ян Абрамов сами в суд не ходили, их интересы представляли адвокаты. Алсу в 2024 году подавала два иска к Абрамову: первый - о расторжении брака, второй - о разделе имущества. В конце лета 2024 года суд развел супругов. Говорили, что певица устала терпеть измены мужа, поэтому не поддалась на уговоры сохранить брак: «С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет. Я терпелива-терпелива, а потом наступает эффект бомбочки и вулкана…» Абрамов хотел сохранить брак, все обвинения его сторона отметала. В октябре 2024 года начался суд по иску о разделе имущества. В апреле 2025 года Алсу иск о разделе имущества отозвала. Процесс завершен.
Адвокат певицы Андрей Крючков после завершения заседания суда сообщил журналистам, что его доверительница Алсу удовлетворена тем, как прошел раздел имущества: «Мы отказались от иска, поскольку оснований для дальнейшего судебного разбирательства нет. Так как Ян Абрамов и Алсу Абрамова договорились, произведен нотариальный раздел имущества». Также адвокат, отвечая на вопросы об эмоциях и переживаниях Алсу, в том числе сказал: «Наше бюро… мы находим все имущество, которое подлежит разделу, поэтому иногда сторонам лучше договориться, потому что, если будет судебное решение, то какая-то из сторон, возможно, будет недовольна. Моя доверительница довольна результатом».
Адвокат бизнесмена Александр Добровинский в своем телеграм-канале намекал, что Алсу пришлось пойти на существенные уступки: «Результат следующий - Алсу Абрамова отказалась от всех претензий, коих было несметное количество к Яну Абрамову, к его родственникам и так далее и подобное».
Очевидно одно: пришли к соглашению о разделе совместно нажитого имущества, что удостоверено нотариально. Одним из пунктов соглашения, подписанного Абрамовыми, является неразглашение его деталей.
Сколько добра нажили?
Теперь уже бывшие супруги с дочками Сафиной и Микеллой. Фото: личная страница певицы Алсу в социальной сети
О том, что и как поделили экс-супруги, мы можем только догадываться. Но очевидно, что всех своих детей Ян Абрамов обеспечил уже и недвижимостью, и активами, и будет дальше оплачивать все, что им необходимо. У пары трое детей: 18-летняя Сафина, 17-летняя Микелла, 8-летний Рафаэль. Дети после развода живут с мамой, но постоянно видятся с папой, который участвует в их воспитании.
Пока шел процесс, звучала разная информация о суммах «совместно нажитого». К примеру, адвокат Александр Добровинский сообщал: «В деле очень большие деньги, для обывателя просто космические цифры. Речь о домах в США, Монако, Франции, на Кипре и еще бог знает где. Алсу не очень выгодно, она многое теряет. При этом Ян несколько раз (три или четыре) предлагал все уладить миром. Помимо 2,5 млрд руб. были и другие предложения. Но ответ очевидный - нет...» Речь о том, что Абрамов в самом начале процесса предлагал не судиться, а сразу подписать соглашение.
До начала процесса в Сеть утекло официальное письмо Абрамова Абрамовой. Были опубликованы такие выдержки из него: «Предлагаю не доводить дело до суда и совместно попытаться урегулировать сложившуюся ситуацию, направив все усилия на сохранение нашей семьи... Вне зависимости от позиции Алсу по вопросу о возможности сохранения нашей семьи общая стоимость активов и имущества, предлагаемых к передаче Алсу Абрамовой, составляет ориентировочно 2,5 млрд рублей. Я также выражаю готовность взять на себя (и юридически закрепить) дополнительные обязательства, направленные на обеспечение комфортной жизни Алсу Абрамовой и наших детей...»
По тем документам мужчина был готов передать Алсу и детям виллу на Кипре (стоимостью около 450 млн руб.); выплатить певице 250 млн руб.; и дальше оплачивать домашний персонал Алсу в составе 10 человек; на детей предлагал переписать пентхаус стоимостью 771 млн руб.; в пользование Алсу передать квартиру на Никитском бульваре; передал жене и детям автомобили «Кадиллак» и «Мерседес» стоимостью около 15 млн руб., а Алсу коллекцию бриллиантов, которая оценивается в 500 млн руб.; заявил, что и дальше намерен обеспечивать жизнь Алсу и их детей. Понятно, что это, вероятно, весьма неполное перечисление тех активов, которые подлежали разделу. В прошлом году на эти предложения Алсу ответила кратко: «Врет!» Почему? Можно только догадываться. Понятно, что делили фантастические для всех нас суммы. Но и Алсу, и Ян из очень обеспеченных семей, поэтому делят они не единственную квартиру в ипотеке, а недвижимость в России и за границей, акции, активы и т. п.
Но главное, что дети не пострадали - обеспечены, общаются с обоими родителями.
От первого лица
Алсу в соцсетях сообщила, что комментарий о разводе будет один и такой: «Я счастлива, что между нами сегодня нет никаких разногласий, никаких недоговоренностей, никаких недовольств. Мы прожили вместе 18 лет, наполненных большим количеством счастливых моментов. Нас навсегда связывают наши замечательные дети. Совместно нас объединяет именно их будущее. Мы будем продолжать и встречаться, и окружать их вниманием, и воспитывать их в дружеской атмосфере, как полагается взрослым, мудрым людям, прошедшим длинный жизненный путь вместе, чтобы и после развода сохранять теплое и человеческое общение. Жизнь - непростая штука. Недаром говорят: «Жизнь прожить - не поле перейти». Но тем самым она и интересна. Я благодарна Яну за наших детей, за наши совместные годы. Он очень хороший и заботливый отец для наших детей, который безгранично их любит и всегда и во всем рядом. А что может быть важнее в нашей жизни?! На этом тема закрыта».
Кстати
Фото: Иван Макеев/КП
45-летний артист, продюсер, бизнесмен Михаил Галустян сообщил о разводе с женой Викторией. Пара играла пышную свадьбу в Сочи - родном городе Галустяна - в день трех семерок, 7 июля 2007 года. У них две дочери: 14-летняя Эстелла, 13-летняя Элина. Галустян написал: «Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях». И, кажется, на что-то намекнул: «Развод - это не конец, а новый этап жизни. Важно помнить, что любой конец - это начало чего-то нового. Мы идем дальше по жизни, сохраняя друг к другу уважение и добрые воспоминания...»