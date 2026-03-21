Как многодетный отец Безруков вышел на вторую работу

Март для Сергея Безрукова - особый месяц. Именно в марте десять лет назад он женился на режиссере Анне Матисон, сейчас они воспитывают троих детей. В марте 2013 года Безруков возглавил Московский Губернский театр. А с марта 2026 года он будет совмещать эту должность еще с одной - Сергей Безруков назначен худруком МХАТ им. Горького.
На студентов времени будет поменьше
У Сергея Витальевича на этой неделе первая встреча с труппой горьковского МХАТа:
"Всю свою жизнь вплоть до создания МГТ я был неразрывно связан с мхатовскими традициями, это моя группа крови. Поэтому для меня большая радость и ответственность оказаться под знаменами легендарного театра. Тем не менее хочу сказать, что молниеносного строительства чего-то нового ожидать не следует. Знакомство с репертуаром, с коллективом, с уже намеченными планами - наконец, с техническим состоянием здания на Тверском бульваре - на это уйдет время. При этом мой родной Губернский, разумеется, тоже требует внимания. Свои личные планы я также корректирую - например, точно не буду набирать в этом году курс во ВГИКе, чтобы высвободить главный ресурс - время. Радует, что в труппе МХАТа так много молодежи, планирую познакомиться с ними поближе, смогу посмотреть каждого".
Сергей Безруков - выпускник Школы-студии МХАТ, мастерской Олега Табакова. Был любимым студентом Олега Павловича, после получения диплома служил актером в его Табакерке.
Безрукову придется успевать не только руководить двумя театрами, но и сниматься в кино, сериалах - это главный источник дохода для актеров. А Сергей Витальевич - один из самых высокооплачиваемых артистов страны (по слухам, его гонорар за съемочный день - 500 тыс. руб.). Раньше съемки в кино Безруков ставил на лето, когда в театре каникулы. Но на ближайшее лето у Безрукова есть новый план - выработка новой стратегии работы МХАТа. За последний год артист успел отсняться в четырех проектах. Сейчас его можно увидеть в сериале "Князь Андрей" (16+), где он играет боярина Кучко.
Также Сергей Витальевич играет в театре - в афише Губернского театра у него семь наименований. Так, 31 марта вы можете увидеть Безрукова в роли Джакомо Казановы в спектакле "Казанова. Искусство жить" (16+).
Идеальный муж
"Мы своих детей любим и уважаем". Фото: личная страница Сергея Безрукова в социальной сети
Завязывать с актерством Безрукову никак нельзя - у него вообще-то ипотека. Незадолго до того, как у них с Анной Матисон родился третий ребенок, актер взял кредит и расширил жилплощадь - семья переехала в новый элитный ЖК у метро "Фрунзенская" в центре Москвы. Покупка случилась пять лет назад, тогда Безруков признался в первом кредите: «Впереди еще 20 лет ипотеки. С появлением детей пришлось расширяться».
Виллой на Рублевке Безруков не обзавелся. Но у него есть деревянный дом в подмосковном поселке неподалеку от города Видное. Место отдыха всей семьи именно здесь. На участке в 20 соток - небольшой огород и даже свой курятник. Порядок там поддерживают родители звезды. Рядом - озеро, где актер любит рыбачить с детьми.
Сейчас у Безрукова и Матисон в семье два школьника и один детсадовец: 9-летняя Маша, 7-летний Степан, 4-летний Василий. Анна Матисон - режиссер, она часто снимает в своих фильмах мужа. Каникулы дети обычно проводят с родителями на съемочной площадке. Нянь в семье никогда не было, с детьми Анне помогают ее мама и родители мужа.
"Мы с мужем просто очень любим свою работу, - делилась Матисон. - Я с детьми говорю все время о том, что совершено не важно, кем вы станете. Главное, чтобы вы очень любили свою профессию. Дети мне иногда говорят: "Мамочка, бедная, ты устала, а тебе сейчас на работу надо идти..." Да я счастлива! Станут ли они актерами? Иногда я беру их на работу. Но трудно видеть актерские задатки в юном возрасте. Думаю, они просто знают эту профессию, впитывают ее с рождения. А талант - это другое. Проявится ли он, неизвестно. Пока это просто маленькие дети".
График плотный, но иной раз и на любимый досуг время находится. Фото: личная страница Сергея Безрукова в социальной сети
Анна говорит, что по всем вопросам у них с мужем схожие взгляды. И в вопросах воспитания детей тоже:
"Мы в одном направлении смотрим. Мы своих детей любим и уважаем".
Безруков женой всегда восторгается:
"Ее ответственность и трудолюбие не знают границ. Помимо того, что она прекрасный режиссер, Анечка еще и чудесная мама, отличная хозяйка и жена".
Все у них "как у людей", рассказывает Матисон:
"Нам с Сережей просто повезло, что мы можем разговаривать на одном языке по поводу своих проблем и подключаться друг к другу. А проблемы бывают разные, как во всех семьях. Иногда волнует не рабочий вопрос, а то, что дочке стали малы ботинки и надо поехать и купить новые. А иногда ты уснуть не можешь из-за какой-то творческой идеи..."