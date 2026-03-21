Как многодетный отец Безруков вышел на вторую работу

Март для Сергея Безрукова - особый месяц. Именно в марте десять лет назад он женился на режиссере Анне Матисон, сейчас они воспитывают троих детей. В марте 2013 года Безруков возглавил Московский Губернский театр. А с марта 2026 года он будет совмещать эту должность еще с одной - Сергей Безруков назначен худруком МХАТ им. Горького.

На студентов времени будет поменьше

У Сергея Витальевича на этой неделе первая встреча с труппой горьковского МХАТа:

"Всю свою жизнь вплоть до создания МГТ я был неразрывно связан с мхатовскими традициями, это моя группа крови. Поэтому для меня большая радость и ответственность оказаться под знаменами легендарного театра. Тем не менее хочу сказать, что молниеносного строительства чего-то нового ожидать не следует. Знакомство с репертуаром, с коллективом, с уже намеченными планами - наконец, с техническим состоянием здания на Тверском бульваре - на это уйдет время. При этом мой родной Губернский, разумеется, тоже требует внимания. Свои личные планы я также корректирую - например, точно не буду набирать в этом году курс во ВГИКе, чтобы высвободить главный ресурс - время. Радует, что в труппе МХАТа так много молодежи, планирую познакомиться с ними поближе, смогу посмотреть каждого".

Сергей Безруков - выпускник Школы-студии МХАТ, мастерской Олега Табакова. Был любимым студентом Олега Павловича, после получения диплома служил актером в его Табакерке.

Безрукову придется успевать не только руководить двумя театрами, но и сниматься в кино, сериалах - это главный источник дохода для актеров. А Сергей Витальевич - один из самых высокооплачиваемых артистов страны (по слухам, его гонорар за съемочный день - 500 тыс. руб.). Раньше съемки в кино Безруков ставил на лето, когда в театре каникулы. Но на ближайшее лето у Безрукова есть новый план - выработка новой стратегии работы МХАТа. За последний год артист успел отсняться в четырех проектах. Сейчас его можно увидеть в сериале "Князь Андрей" (16+), где он играет боярина Кучко.

Также Сергей Витальевич играет в театре - в афише Губернского театра у него семь наименований. Так, 31 марта вы можете увидеть Безрукова в роли Джакомо Казановы в спектакле "Казанова. Искусство жить" (16+).

Идеальный муж